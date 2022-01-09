Лучшие тексты выходного дня-2021
Постійні читачі "Української правди" звикли, що на вихідних на сайті час для публіцистики.
Зазвичай, саме під цими текстами спалахують найбурхливіші дискусії. Але й хвалять їх дуже багато читачів.
Цьогоріч Україна святкувала 30-річчя Незалежності, тому у списку авторів УП, тексти яких виходили на вихідні, з’явились і президенти.
УП вирішила нагадати кращі 10 текстів вихідного дня 2021 року.
До початку третього року свого президентства Володимир Зеленський дедалі менше нагадує себе часів виборчої кампанії.
Обіцянки "домовитися посередині" здані в архів, загравання з проросійським електоратом теж. Промосковські політики та медіа звикають жити під санкціями, заклики взяти Україну в НАТО звучать дедалі категоричніше.
Втім, не зовнішньою політикою єдиною. Ключову ставку всередині країни шостий президент робить на проект "Великого будівництва".
Український патріотичний проект досить ідеологізований, щоб зіткнутися з проблемою аполітичності молоді. І це було цілком передбачувано.
Думка про те, що в міру омолодження країни має автоматично зростати ідейність українців, хибна сама собою.
Претендуючи на європейськість та цивілізованість, Україна вшановує трагедію 1940-х. Самостверджуючись як національна держава, Україна вшановує героїв 1940-х.
Але, балансуючи між першим і другим, Україна намагається не думати про те, що герої, що вшановуються, не вважали Голокост трагедією.
2020 рік підніс нам безліч відкриттів та уроків. У той самий час, він забрав життя багатьох значних особистостей, які вплинули розуми цілих поколінь.
Шон Коннері, Енніо Морріконе, Дієго Марадона, Михайло Жванецький, Армен Джигарханян, Борис Патон - це далеко не повний список імен, що пішли 2020-го.
Аномально те, що за даними аналітики Google Trends, наймасовіший інтерес українців викликала смерть не актора, не письменника, не зірки футболу, а чиновника локального масштабу, незмінного мера Харкова, Геннадія Кернеса.
Володимир Зеленський вчиняє у суворій відповідності до старої формули "хочеш, щоб вона тебе запам'ятала – подаруй їй сертифікат у тату-салон".
Тому флагштоки по всій країні, проект Великого герба і свято "Дня державності" виконують цілком приземлене завдання.
На наших очах шостий президент країни б'є Україні татуювання "Тут був Вова".
До кінця його каденції залишається ще два з половиною роки.
Як бачать 30 років Незалежності президенти. Розповідає Леонід Кучма
Як бачать 30 років Незалежності президенти. Розповідає Віктор Ющенко
Як бачать 30 років Незалежності президенти. Розповідає Петро Порошенко
Напередодні 30-ї річниці Незалежності "Українська правда" вирішила звернутися до президентів щодо їхнього бачення прожитих державою років.
Запитання УП надіслала усім президентам у письмовому вигляді. Винятком став лише Віктор Янукович, оскільки він був позбавлений звання президента.
За станом здоров’я не зміг відповісти Леонід Кравчук, а у діючого президента Володимира Зеленського заявили, що "не будуть брати участь у такому форматі".
Ситуація на Донбасі знову в точці біфуркації. Відмовляючись повернутися до режиму припинення вогню, Росія стягує війська та артилерію до кордону з Україною. Окупанти оголосили в ОРДЛО "військовий призов" і розміщують важке озброєння поблизу лінії розмежування.
У Кремлі кажуть, що РФ "переміщує війська на власний розсуд" і "це ні для кого не становить жодної загрози".
Володимир Олександрович Зеленський перетнув екватор своєї президентської каденції.
І з цієї нагоди в українському публічному просторі прозвучить чимало оцінок його діяльності – переважно критичних.