"Украина молодец, а Россие конец!" Дети рисуют войну

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

Без імені, 13 років, смт Володимирець

Конюшенко Анна, 8 років

Ксенія, 12 років

Софія Макар, 10 років, Вишневе, Київська область

Конюшенко Анна, 8 років

Анастасія,16 років. Бровари

Вадим Васютинський 8 років, Київ

Єва, 7 років, Київ (тимчасово переміщена у Рівне)

Українська правда