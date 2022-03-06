Одиннадцатый день войны. Россия срывает эвакуацию, блокирует гумпомощь и обстреливает мирных жителей. ОНЛАЙН

Одинадцяту добу Україна в війні. Як писав історик Грицак, у вітчизняній війні української нації з Росією.

Цифри, якими рахуємо дні з моменту російського вторгнення, уже перетворилися на двозначні. Також на двозначні перетворилися цифри, якими рахуємо вбитих російської армії – більше 10 тисяч.

Армія путіна безрезультатно хоче захопити Київ, Харків та Миколаїв. Але в кожному, навіть маленькому селі, стикається з опором звичайних українців, які хоч без зброї, але з прапорами виходять до російських танків та кричать, що вони – це Україна.

"Українська правда" продовжує вести хроніку війни в режимі реального часу – закарбовуємо історію війни, яка назавжди змінила Україну, Європу і світ.

Читайте онлайн минулого дня: Десять днів війни. Росія обстрілює мирних мешканців України та ізолює своїх власних. ОНЛАЙН