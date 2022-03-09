Две недели сопротивления Украины и мира. Что происходит на 14 день войны с Россией. ОНЛАЙН
Пішовши на повномасштабний наступ на Україну, Росія остаточно зірвала з себе маску. Тепер агресивність держави Путіна і злочинність його дій стала очевидною. І змусила світ реагувати.
Тож для росіян ця війна триває вже на кількох фронтах. На одному – їхня армія атакує мирні українські міста, вбиває, але зустрічається з потужним опором як військових, так і цивільних. На інших фронтах мешканці Росії несуть економічні втрати і залишаються без звичних для себе благ цивілізації.
Читайте онлайн минулого дня: Тринадцятий день війни. Як тримається український фронт і падає російська цивілізація. ОНЛАЙН
Станом на 8 березня від нападу Росії в Україні померли 516 цивільних, – ООН.
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що в найближчі 7-10 днів Росія спробує заморозити війну в Україні:
"Позиції Росії послаблюються, вони це розуміють, і їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, бо вони мають зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі".
Держсекретар США Ентоні Блінкен порівняв блокаду Ленінграда в 1942 році з обстрілами Маріуполя у 2022:
"Кожен росіянин знав про блокаду Ленінграда в часи Другої Світової. На жаль, зараз історія повторюється – тільки тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста".
Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022
Наталія Мельник, двоюрідна сестра інженера та матроса Віталія Скакуна – який загинув під час мінування мосту на Херсонщині в перший день війни і посмертно отримав звання Героя України, – розповіла УП про нього кілька слів:
"Віталік завжди був щирим і безкорисливим. З дитинства він був за справедливість, завжди ставав на захист скривдженого. Був прямолінійним.
Любив жарти, вмів підняти настрій у важку хвилину. Коли дзвонив до мене, завжди питався за всіх рідних – як здоров’я чи справи. Він дуже любив своїх племінників, часто з ним бачився і вмів знайти спільну мову. Ніколи не жалів для них на подарунки.
Також він дуже любив домашніх тварин – котів і собак. Був великим любителем солодощів – морозива, цукерок шоколадних і чаю з молоком".
Україна готує ще шість гуманітарних коридорів!
Зокрема з міст з найбільш критичною гуманітарною ситуацією – Маріуполя, Волновахи та Ізюма.
У Білому домі припускають, що Росія "могла б застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням".
Так прес-секретар Джен Псакі відреагувала на поширення російської дезінформації про американські лабораторії біологічної зброї на території України.
Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern.— Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022
Художник Олександр Грехов (який, здається, взагалі не спить у ці воєнні часи) показав, як за росіянами "вне политики" виростає тінь з літерою Z.
Саме її нині військові РФ, які воюють проти України, використовують для маркування техніки.
Добове зведення від Генштабу за 9 березня:
- сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. На деяких з них окупанти втратили боєздатність та задіюють свої резерви
- Білорусь активно підтримує росіян у поставках пального, допомагає залізницею та аеродромами
- зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури
- Росія не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків
- на Слобожанському напрямку РФ наступає на Ізюм, Петрівське, Грушуваху, Суми та Охтирку
- наступальна операція також триває на Донецькому і Таврійському напрямках
- Росія нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.
- у Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.
Нардеп від "Слуги народу" та голова Сумського обласного осередку партії Михайло Ананченко повідомив, що 10 березня Суми мають всі шанси на третій день евакуації.
Також є ймовірність відкриття "коридору" для Тростянця – єдиного окупованого росіянами міста в області.
⚡МВФ погодив екстренне виділення Україні 1,4 мільярда доларів.
"Вагітні жінки збирались стріляти по Ростову?", – Зеленський також не пройшов повз звірячого обстрілу пологового будинку в Маріуполі.
"Дитяча лікарня, пологовий будинок. Чим вони загрожували Російській Федерації? Що це за країна така – Російська Федерація, яка боїться лікарень, боїться пологових будинків та знищує їх? Там що, були маленькі бандерівці?
Вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову? Хтось у пологовому будинку принижував російськомовних? Що це було, денацифікація лікарні?", – сказав у своєму вечірньому зверненні президент.
США не підтримують передачу Україні польських винищувачів МіГ-29, – представник Пентагону Джон Кірбі.
Короткі зведення з фронту з 18:00 до 23:45
Підрозділи Збройних Сил України захопили в полон строковика окупаційних військ РФ.
Київщина. Окупанти завдали авіаудар по селищу Пісківка: загинула дівчина, двох людей поранено, зруйновано 9 будинків.
Харківщина. У Харкові тривалі обстріли.
Збройні Сили України витіснили російських військових із міста Дергачі.
Через сильні обстріли російських окупантів місцева влада не змогла евакуювати близько 5000 мешканців міста Ізюма.
Поблизу Чернігова окупанти обстріляли людей, які йшли пішим маршрутом з міста, є загиблі й поранені.
На Сумщині бійці тероборони розбили близько 20 одиниць техніки окупантів.
Російська авіація здійснила черговий бомбовий удар по Житомиру, постраждала жінка.
|селище Пісківка на Київщині
👑 Королівська родина підтримує Україну
⚡Українці, чиє житло постраждало внаслідок російських загарбників, зможуть подати заявку про відшкодування у "Дії" – Шмигаль
Cвітові лідери засудили обстріли пологового будинку у Маріуполі
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон: "Мало що можна вигадати більш негідне, ніж обирати ціллю вразливих і беззахисних"
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала: "Владімір Путін вбиває безневинних жінок та дітей, що не може не призвести до ще більшої міжнародної ізоляції Росії"
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо: "Місце надії, де народжується життя, стало місцем смерті. Він безжальний. Знову удар не по військовій цілі. Війна Путіна повинна припинитися"
🇺🇦 Дергачі знову наші! ЗСУ витіснили окупантів з міста на Харківщині й повністю контролюють територію.
Обличчя війни
⚡Бомбовий удар у Житомирі. Постраждала котельня, вибиті шибки в двох лікарнях, зруйновано житловий будинок.
В окупованому Бердянську Запорізької області оголошують по радіо, що мешканці зможуть отримати російські паспорти.
Журналістів під дулами автоматів змушують транслювати російську пропаганду.
"До удару по роддому в Маріуполі – це були квіточки. Тепер, тварі, почнеться зовсім інша війна", – Арестович до російських солдат.
Зведення від Генштабу
📍В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗСУ противник поніс значні втрати.
📍Місто Чернігів тримає стійку оборону.
📍Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.
📍Підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників украінської державної влади на місцях.
📍За наявною інформацією, у Білорусі 8 березня провели внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України.
📍Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя.
|Ілюстрація Олександра Грехова
Наслідки звірського і нелюдського обстрілу пологового будинку в Маріуполі
❗Обережно, на фото кров і мертві люди
"Танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР", – настанови від міністра оборони Олексія Резнікова.
Українські діти і російська війна
Ще одна евакуація сьогодні. Місто Ізюм на Харківщині. Звідти вдалось вивезти 250 людей. Однак весь день тривали обстріли, і більша частина автобусів, які їхали в місто, туди так і не потрапила. Як і гуманітарний конвой з допомогою для місцевих.
"Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода, – Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА. – В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію. За попередніми даними більше 5000 осіб потребують евакуації."
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних мешканців, – радник міського голови Петра Андрющенка.
Тим часом у Київ прибувають мешканці Ворзеля й Ірпеня, де тривалий час йдуть запеклі бої. Автобуси на "зелених коридорах" до Бучі, Гостомеля і Бородянки окупанти заблокували. Мешканцям цих населених пунктів рятувальники теж допомагають виїхати, але лише супроводжуючи приватні авто.
У Білогородці військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Нацполіції, ДСНС та волонтерами приймають громадян, яким вдалося евакуюватися з Ворзеля і Ірпеня. У Бучі й Гостомелі окупанти не дають вивезти мирних жителів, автобуси залишаються заблокованими. pic.twitter.com/oSz56v6TDx— НГУ (@ng_ukraine) March 9, 2022
Ілюстрації до нової російської реальності
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Триває евакуація із Сум
⚡ Росіяни захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні. Його переоблаштовують під потреби Росгвардії – внутрішнії військ, які служать путінському режиму.
"Нас, мою роту, не забезпечує ніхто. Нас забули".
СБУ перехопила розмову російського вояка, де він жаліється на умови і ставлення найвищого керівництва.
Лікарня у Маріуполі після обстрілів окупантів. Напади на медичні заклади є воєнним злочином.
Російські окупанти скинули на лікарню декілька бомб з літаків. Вщент зруйнувані корпуси закладу.
Міноборони Росії "раптом" дізналось, що їхніх стоковиків відправляють на війну в Україну:
"На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні військової операції на території України".
ОЙ!
Ще одна група російських полонених дає пресконференцію в Києві.
Вони жаліються, що батькам у Росії вже приходять на них "похоронки", і хочуть лишитись в Україні – щоб перечекати, поки паде путінський режим. Бояться, що вдома на них чекає тюрма або розстріл.
"Путін не лише зганьбив Росію, а й зробив нас воєнними злочинцями... Якщо до росіян це дійде, будь ласка, перекривайте дороги, не відправляйте своїх дітей навіть на строкову службу."
У цій групі полонених, зокрема, молоді 18-23-річні росіяни.
❗Окупанти знову зривають евакуацію мирного населення!
Цього разу – в місті Буча, під Києвом. Попри домовленності про "зелений коридор" колоні не дають проїхати: російські військові заблокували 50 автобусів у селі Стоянка.
Що розповіли полонені російські розвідники на пресконференції з Києва?
🏳 1 лютого їхня бригада виїхала у Брянську область, що на кордоні з Україною. Там військові розвернули наметовий табір і зупинились. У цих же лісах стояли ще інші бригади. Тоді армійцям казали, що вони нібито їдуть на спільні навчання з білорусами.
У другій половині лютого бригада пересунулась в інші ліса, яка знаходяться вже в Курській області, теж на кордоні. Там теж поставили намети. І залишились приблизно на 3 днів.
🏳 23 лютого приблизно в 10 годин ранку командир бригади повідомив про указ Володимира Путіна про наступ на Україну, захоплення Києва і нібито "захист наслення від фашизму і тиранії".
У російських бійців забрали телефони і документи, щоб не було ніякого витоку інформації. Після обіду всіх посадили в машини і вивезли на траси – "щоб машини не загрузли в бруд". А вже вночі, близько 11 годин, військовим роздали червоні пов'язки, "Промедол" – анальгетик, джгут та індивідуальний перев'язувальний пакет.
🏳 Розвідників розбудили близько 4 ранку і відправили в наступ. Вони кажуть, що йшли за іншою бригадою, з важким озброєнням. Тому коли вони перетинали прикордонний пункт, там уже лежали мертві українські захисники. Наступного дня у військових в дорозі зламалась ракетна система "Трал". Вони лишились чекати підмогу.
🏳 Допомоги чоловіки не дочекались, у той же час, до них підходили місцеві і казали, щоб ті їхали з України. Потім росіяни почули в радіоефірі, що їхніх побратимів розбили в бою. Тоді вони вирішили відступати. Згодом вони кинули техніку, за заглохла, і тікали пішки.
На четвертий день вони вийшли до селища, де зустрілись із мирним населенням. Розв'язалась стрілянина між росіянами і цивільними, які мали зброю. Командир взводу пішов з місцевими на перемовини, і тоді росіяни здались.
Головний оптиміст країни – голова Миколаївської ОДА Віталій Кім знайшов регіональним захисникам мотивацію і підтримку (обов'язково дивитись тим, кому не вистачає позитиву).
Як збирати інформацію про ворога? Пояснює Генштаб ⬇
📌 Не ставити окупантам прямих питань про їхні війська, намагатися не проявляти зайвої агресії під час розмов. Але водночас, намагатися обережно розпитувати звідки приїхали, або чи далеко їхали. Це стосується і чисельності.
📌 Під час відео або фотозйомки намагатися робити це максимально приховано, обережно, використовуючи якісь укриття. При цьому одразу вигадати просту і вірогідну легенду, що саме ти робиш в цьому місці (втекла домашня тварина, пішов за продуктами чи ліками, провідати хворого…).
📌 Після передачі фото чи відео, одразу видаляти їх з телефону. Намагатися не вести записів, а запам’ятовувати ті чи інші речі. По можливості всі записи шифрувати – замінювати назви техніки на щось інше, наприклад на список покупок продуктів чи ліків.
Росіяни, крім іншого, ще й пірати.
Раніше окупанти захопили біля острова Зміїний цивільне рятувальне судно "Сапфір". Капітану вдалось вийти на зв'язок з Адміністрацією морських портів України. Він розповів, що екіпаж тримають "під дулами", керівництво на себе взяти росіяни і примусово транспортують "Сапфір" у порт окупованого Севастополя.
Де зараз українські олігархи?
23 лютого о 18 годині президент зібрав олігархів у себе в Офісі. До оголошення Путіним війни та початку наступу російської армії залишалося одинадцять годин. Президент звернувся до представників бізнесу із проханням: залишитись в країні.
"Українська правда" з'ясувала, де зараз найбагатші українці. Наприклад, борт Віктора Пінчука вилетів у Лондон одразу після зустрічі в ОП і за лічені години до російського наступу. А от Ігор Коломойський з початку війни, як і майже всі три останніх роки, перебуває в Україні.
Читайте повністю: Олігархічна евакуація. УП з'ясувала, де зараз українські олігархи та їх літаки
"If you can talk about this truth" ("Якщо ви можете, розкажіть про це правду"), – звернувся до журналістів після пресконференції єдинй серед російських полонених, хто розуміє англійську.
Чоловіки запевнили, що вийшли до ЗМІ добровільно, а в полоні з ними поводяться добре.
"Жахливі речі творяться".
Ніхто із 7 полонених росіян, які дають пресконферецію в Києві, не змогли відповісти на запитання, що вони відчувають, коли вбивають мирних мешканців і дітей.
"У цій ситуації ми фашисти".
Росіяни назвали себе воєнними злочинцями.
Полонені розвідники на пресконфереції просять пробачення в українців і обіцяють при поверненні додому повстати проти Путіна.
"Своєму головнокомандувачу я хочу сказати, щоб він перестав впливати на Україну своїм терактом. Тому що коли ми вернемось, ми встанемо проти нього", – Володмир Рассказов.
Дехто з них плаче, коли говорить.
"Рано чи пізно у народу завершиться терпіння. І народ візьметься за зброю, щоб скинути таку владу, яка своїх пацанів обманним шляхом кидає як пушечне м'ясо", – Максим Черняк.
⚡Окупанти затримали 400 мирних жителів, які виходили на акції протесту з прапорами України, на Херсонщині.
Розпочався брифінг російських полонених-розвідників
"Война никакая не нужна. Фашистов здесь нет", – полонені окупанти.
😡Окупанти знову зірвали евакуацію
Під час евакуації населення з Демидова на Київщині окупанти відкрили вогонь – вбили поліцейського, пораненили двох осіб.
📷Так виглядає евакуація з Ірпеня
🇺🇦 У Києві на Майдані Незалежності оркестр "Київ-Класик" грає концерт на підтримку заклику народу та Президента України до світових лідерів щодо закриття неба.
"Наші військові і тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої техніки за рахунок багатьох трофеїв, які взяли на полі бою. Танки ворога, бронемашини, боєприпаси – тепер працюватимуть на нашу оборону. На наше життя. На нашу країну. Що може бути більш принизливе для окупантів?
Ми будемо бити ворога його ж зброєю. На додачу до нашої. Яку російські війська вже непогано відчули", – Володимир Зеленський.
У Городні на Чернігівщині жителі вийшли на вулиці міста з прапорами України. Вигукують гасла "Слава Україні - Героям Слава!", "Україна понад усе! – Смерть ворогам!".
Містечко Городня розташоване на кордоні з РФ та Білоруссю. Зараз – під військовим контролем окупантів.
Одесити укріплюють перший монумент міста – герцогу де Рішельє
|Фото: Tanya Kozyreva
І до новин з Росії🤦
"Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на ЛНР и ДНР", – заявили в Минобороны РФ.
У Скадовську окупанти винесли комп'ютери з міської ради
"Ось техніка орків...Все покидали, повтікали від наших козаків", – Віталій Кім показує захоплену ворожу техніку
Віталій Кім: Мы не простим оркам ничего и никого!— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2022
ТОР 👍 pic.twitter.com/jJ4DS0mbqI
Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни – є загиблі, багато зруйнованих будинків, – Сергій Гайдай, очільник Луганської ОДА
|Департамент цивільного захисту у Сєвєродонецьку
💸У Росії курси євро і долара оновили історичні рекорди: долар – 120 рублів, євро – 129,4.
До початку вторгнення долар коштував 81 рубль, євро – 91.
⚡У Британії заарештували перший російський літак після введення санкції про можливість арешту будь-якого повітряного судна Росії
Війна Росії проти України на ілюстрації видання The Times: "Z" – означає Zеленський...
|Peter Brookes Times cartoon: March 8, 2022
🗺 Карта евакуаційних маршрутів на Київщині
Адреси для евакуації:
- 📍м. Ірпінь – готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б;
- 📍м. Ворзель – Укрпошта, вул. Курортна, 25;
- 📍м. Буча – Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12;
- 📍м. Гостомель – Виправна колонія, вул. Мирна, 3А;
- 📍м. Бородянка – Церква, вул. Православна - вул. Центральна;
- 📍м. Гостомель – вул. Свято-Покровська, 220
Ситуація в Бучанському районі Київської області від ДСНС:
▪️ Доступ до населених пунктів відсутній (Буча, Ворзель, Ірпінь, Михайлівська Рубежівка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Нове Залісся, Красний Ріг, Макарів, Миколаївка, Колонщина, Копилів, Северинівка, Березівка, Плахтянка, Червона Гірка, Гавронщина, Немішаєво, Микуличі, Пороскотень, Клавдієво-Тарасове, Мила, Гурівщина) у зв’язку із окупацією загарбниками;
▪️ На території цих населених пунктів розгорнуті російські блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури;
▪️ За інформацією місцевих мешканців, окупантами здійснюється мародерство, вбивства, ґвалтування цивільного населення, проводиться паспортний контроль наших громадян;
▪️ Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів харчування та медикаментів;
▪️ За оперативною інформацією, потребують евакуації близько
4 тисяч осіб;
▪️ 400 осіб знаходяться у захисних спорудах, підвальних приміщеннях житлових будинків, об’єктах, дачних кооперативах та під завалами
Гуманітарні коридори та евакуація українців, середа 9 березня:
🧳 Під егідою Червоного Хреста організовується гуманітарний коридор із Запоріжжя до Енергодара — про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.
На зворотному шляху автобуси забиратимуть з Енергодара охочих евакуюватися до Запоріжжя.
🧳 Проводитиметься також евакуація з Бучі та Ворзеля на залізничний вокзал Києва — про це заявили у Бучанській міській раді.
Початок запланований на 10.40-11.00, евакуюватимуть лише жінок та дітей
Ірина Верещук у ранковому брифінгу також повідомила, що з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів та евакуації за маршрутами:
▫️ Енергодар — Запоріжжя
▫️ Суми — Полтава
▫️ Ізюм — Лозова
▫️ Маріуполь — Запоріжжя
▫️ Волноваха — Покровськ
▫️ Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель — Київ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 тисяч осіб,
- танків ‒ 317,
- ББМ ‒ 1070,
- артилерійських систем –120,
- РСЗВ - 56,
- засоби ППО - 28,
- літаків – 49,
- гелікоптерів – 81,
- автомобільної техніки - 482,
- кораблі / катери - 3,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
"Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
Т. Г. Шевченко
Сьогодні в Україні відзначають 208 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. З днем народження, Кобзарю!
Станом на 8.00 ситуація в регіонах:
- Київщина Ворог намагався вночі зайти до Ірпіня. Атаку відбили. По Бориспілю ввечері був проведений ракетний удар. Одну ракету знищили, одна потрапила у технічні приміщення аеропорту. Є поранені. За ніч декілька тривог авіаударів. Область готується до евакуації з гарячих точок
- Кіровоградщина, Волинь, Херсонщина - ніч була спокійною
- Житомирщина Ввечері та вончі два авіаудари. По Житомиру зруйнована будівля гуртожитку, попередньо також було влучання в одно з підприємств міста (уточнюється). Бомбардування м. Малин. Зруйновано декілька приватних будинків. За попередніми даними внаслідок авіаціних ударів загинуло 9 громадян.
- Запорізька область Ворог намагається відновити наступ, здійснюючі перегрупування військ для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Основні зусилля окупантів зосереджуються на створенні умов для захоплення, але темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований.
- Рівненщина, Вінничина, Хмельницька область, Тернопільщина, Черкаси, Львівщина, Чернівці, Івано-Франківськ, Закарпаття - ніч була спокійною
- Чернігівщина За ніч та ранок постійні повітряні тривоги Чернігів, Ніжин, Остер, Десна. Оборонні бої на підступах до Чернігова. Вночі російська армія обстрілювала околиці Чернігова, за попередньою інформацією пожежі 10 житлових будинків.
- Сумщина Загалом в області ніч пройшла тихо, окрім Охтирського району та міста Охтирка. Їх знову бобмила російська авіація, наразі немає зв'язку. Всю ніч тривали перемомовини щодо "зеленого коридору" із Сум і попередньо його відкрили! З 9 до 21 вчора він діяв у цей самий час, обійшлося без жертв, попри провокації ворога.
- Полтаващина Ніч була спокійною, вранці повітряна тривога в Лубнах. Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно! 5 тисяч людей і 1 тисяча приватних автівок у безпеці.
- Луганщина Обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної, пожежі у житловому секторі унаслідок влучення снарядів. Відсутній газ, частково вода та світло. Практично немає Інтернету та зв'язку. Народ переходить на національний роумінг. Вчора день був потужний обстріл Сєвєродонецька. 8 березня на вул. 8 березня загинула цивільна людина...
- Донеччина У Краматорську повітряна тривога. По Маріуполю - гуманітарний вантаж не надійшов. Росіяни бомбили авіацією будівлю Червоного Хреста - міжнародного і нашого, українського. У місті немає нічого - води, електрики, газу, їжі, ліків. Волноваха - стабільно погано. Бої, але наша. Решта області більш-менш нормально. Лише у Новолуганському - обстріли, пошкоджено газогін, будинки.
- Одеса, Миколаївщина, Дніпро - ніч минула спокійно
- Харків Обласний центр тримає оборону, активних наступальних дій не було. Тривають бої в Ізюмі, у Чугуєві і Дергачах є влучання снарядів у житлові будинки.
У середу розвідка Великої Британії заявила, що протиповітряна оборона України досягла успіху проти російських літаків, що, ймовірно, заважає Росії контролювати повітряний простір.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjAjI4vbCk
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eAqudcHW05
Чернігівщина. Територіальна оборона ЗС України продовжує бити російських окупантів.
На Сумщині рятувальники ліквідовували наслідки ворожого авіаудару
Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини.
Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки.
⚡ В Сумах сьогодні (9 березня з 9.00 до 21.00) продовжиться евакуація. Можна виїжджати власним транспортом.
Білоруські добровольці йдуть на допомогу.
СтратКом ЗСУ у Facebook показали, як 93-тя ОМБр "Холодний Яр" знищила колону ворожої техніки.
Російський президент Володимир Путін був "розлючений", дізнавшись, що росіяни обстріляли Вінницький аеропорт найціннішими ракетами, яких у Росії не більше тисячі — Bellingcat
Що розповілили полонені окупанти
- Бойовик з окупованої Луганщини:
"Першого числа йшов у магазин за продуктами. Мене забрали з вулиці, забрали паспорт прострочений, посадили в автобус. Відвезли в якусь будівлю в Алчевську, до утра там пробули, зранку завантажали багато людей у самосвал.
На ранок учорашнього дня нас троїх забрали, сказали, що треба трьох пацанів поміняти. Поставили нас біля танку і сказала почекати. Почався обстріл – ми втрьох застрибнули в танк. Ми не стріляли".
- Колишній український військовий-зрадник з Криму:
"Ми не очікували, нас кинули як котят сліпих. Сказали – на допомогу народу, але по факту народ тут проти нас, народ тут нас тут з вилами, граблями зустрічає, каже: уходіть, ви агресори, фашисти.
Нам сказали, що місцеве населення тут хоче провести зміну влади, треба посприяти. Міста, школи – все обстрілюємо. Нам не казали, що будуть бойові дії, сказали, що ми просто покажемо свою присутність".
- Ще один невідомий армієць:
"Нас завантажили і сказали, що ми їдемо до кордону з Україною на 3 дня. Нам дагато не договорили. Ми доїхали до кордону, переїхали кордон. Це було вночі з 23 на 24 лютого. Нам нічого не сказали, куди ми їдемо."
"Казали, військові частини мали бомбити, але виявилось – мирне населення."
Оперативна інформація станом на 06.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення
- На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.
- Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.
- На Південному напрямку здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.
- На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.
- Противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної ПМР у кількості до 800 чоловік.
- У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.
- У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.
- В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.
🛡США направляють дві батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot до Польщі в рамках "оборонного розгортання" для протидії будь-якій потенційній загрозі країнам НАТО під час вторгнення Росії в Україну.
"Путін зараз "злий і засмучений", і він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення". - керівники розвідувальної спільноти США.
Як пройшли вечір і ніч на фронті
- Російський агресор розбомбив гуртожиток у Житомирі і завод "Ізоват". Відомо про одну поранену людину.
- Окупанти обстріляли село Дінець на Харківщині. Загинуло двоє людей, одна з яких семирічна дитина.
- Загарбники влаштували бомбардування Малина у Житомирській області. Загинуло 5 мирних мешканців, з них двоє однорічних дітей.
Доброго ранку 😊
- Бойкот агресору вже оголосили McDonald's, Starbucks та навіть Coca-Cola.
- Росія заборонила у себе купувати готівкову валюту, а євро з депозиту вже не зняти.
- Видавничий дім Condé Nast, який випускає журнали Vogue та GQ, тимчасово припиняє видавничі операції у Росії.
- Всі продажі в росії зупинила Ferrari, припинила свою діяльність Colliers, мережа будівельних магазинів OBI, CBRE, Depositphotos, а також ІТ-компанія VMware.