Две недели сопротивления Украины и мира. Что происходит на 14 день войны с Россией. ОНЛАЙН

У Білому домі припускають, що Росія "могла б застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням".

Так прес-секретар Джен Псакі відреагувала на поширення російської дезінформації про американські лабораторії біологічної зброї на території України.

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern.