Нет войне! Дети рисуют войну

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Ангеліна Закройщик, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро

Анжеліка Перепелиця, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро

Артем Мусієнко, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро

Богдан Ситник, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро

Віка, 8 років, Владік, 8 років, Рівненська область

Злата Коваленко, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро

Мирослав Соловйов, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро

Назарій Пушкарук, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро

Таня, 7 років, Вінниця

Яна Рикалова, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро

Українська правда