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Нет войне! Дети рисуют войну

"Украинская правда"Среда, 9 марта 2022, 20:00

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

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Ангеліна Закройщик, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро
 
Анжеліка Перепелиця, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро
 
Артем Мусієнко, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро
 
Богдан Ситник, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро
 
Віка, 8 років, Владік, 8 років, Рівненська область
 
Злата Коваленко, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро
 
Мирослав Соловйов, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро
 
Назарій Пушкарук, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро
 
Таня, 7 років, Вінниця
 
Яна Рикалова, 1-Б клас, СШ №86, Дніпро

Українська правда

Темы: детивойнаУкраинаукраинцыобщество
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