РФ наступает на востоке, Украина пытается разблокировать "Азовсталь". 66 день войны
66 день великої війни Україна зустрічає з лінією фронту, що тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Росія наступає на сході та тримає в окупації деякі населені пункти Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Погрожує ввести рубльову зону.
Україна намагається розблокувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, на якому перебувають цивільні та поранені українські військові. Україна також тримає оборону та йде в контрнаступ.
"Українська правда" кожен день записує головні події та оцінки в цьому тексті.
Хроніку попереднього дня читайте тут: 65 день повномасштабної війни в Україні. Онлайн
Кремль систематично заважає рятувати цивільних, хоча зобов'язані усіляко цьому сприяти.
Так, російська сторона відкидає всі пропозиції з евакуації людей з Маріуполя. А 29 квітня два автобуси з волонтерами, що їхали до Попасної на Луганщині потрапили під обстріл. Із першого евакуаційного автобуса зникли люди, другий автобус із гуманітарною допомогою зник повністю.
Дерусифікація триває. У Чернігові прибрали пам'ятник Пушкіну.
Тим часом окупанти рухають загарблені території в інший бік – назад. У захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині встановлюють пам'ятник Леніну.
Новини з війни в регіонах:
📍Окуповані Донеччина та Луганщина. За даними української розвідки, загарбники скасували медогляд для "призовників". Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів".
На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів, серед них – дитина.
📍Харків. У ніч на 30 квітня російські війська обстріляли житлові квартали, лікарню та промислову зону. Горіли квартири двох житлових 9-поверхівок. В одному з помешкань було травмовано чоловіка.
📍Окупований Крим. ФСБ зганяє кримських татар на "з’їзд", аби створити картинку їхньої підтримки війни проти України.
На Київщині знайшли масове захоронення з тілами тих, кого закатували і вбили росіяни. Воно знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке.
Жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрити очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп.
Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов: "Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян."
В Ужгородському музеї під відкритим небом нещодавно народились козенята. Їх назвали відповідно до часу: Байрактаром, Джавеліном та Чорнобаївкою.
Українська влада попереджає: росіяни у формі українських військових можуть влаштувати провокації.
Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай: "У нас є підтверджена інформація на 100%, що вони знайшли декілька контейнерів з одягом наших військових.
Ну а далі, як вони вже будуть використовувати… на жаль, ми не можемо завчасно там сказати, на які саме провокації вони вже готові піти."
Популярний фудмаркет Одеський ринок їжі у мирні часи був постійно переповнений людьми. Зараз ця стильна будівля в центрі міста теж не пустує – її зайняли волонтери.
Одна із сусідніх будівель – школа. У ній зараз теж видають допомогу: від гарячих обідів до дитячих візків. Речі для біженців сюди приносять як містяни, так і надсилають з-за кордону, а їжею діляться місцеві ресторани.
Волонтерки Інга Кординовська та Наталія Богаченко показують УП центри і розповідають про їхню роботу.
Ілюстратори малюють війну, візуалізуючи українські мрії
"Вовік! Маєш призвичаїтись, що ваші поодинокі хлопки у Бєлгороді, Курську, Брянську, Уссурійську, Тирасполі та ін. переростуть у бурхливі аплодисменти та овації" – митець Юрій Журавель
|автор: Юрій Журавель
💪У росіян уже на тисячу! танків менше
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Вранці стався "приліт" ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються
📍Запоріжжя: ніч – спокійно. В області – у районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється
📍Харків: обстріли міста вночі продовжилися, зокрема житлового району Салтівка. Одна людина поранена. Протягом доби тривали обстріли окупантами населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів
📍Луганщина: 16 масованих артилерійських атак за добу. Загоряння 20 будинків та 2 шкіл. 5 будинків у Гірському та 10 у с. Горіховому. Інформація уточнюється внаслідок високої інтенсивності дій в області
📍Донеччина: авіа- та ракетні удари, артилерія – по всій лінії фронту. Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка – спроби прориву. Невдалі.
Лиман – постійні обстріли з артилерії як самого міста, так і громади.
В Очеретинській ТГ розпочали самознищуватись міни, які вчора вночі було розкидано смерчем, вибухи продовжуються, на цей час постраждалих немає.
Маріуполь: без змін
📍Херсонщина: ворог подовжує бойові дії на території області та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян. Критичною залишається ситуація у селах, які межують з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації.
Ситуація в області залишається складною
📍Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай про ситуацію в регіоні
"День бабака для росіян на Луганщині. Щоночі одне і те саме. Штурмують, вмирають, повертаються на раніше зайняті позиції. Цієї ночі росіяни, традиційно, кинули всі сили на штурм Рубіжного та Попасної, знову безуспішно і з втратами".
За даними британської розвідки, Росія сподівається подолати проблеми, які раніше стримували її вторгнення:
- географічно зосередивши бойову міць;
- скоротивши лінії постачання;
- спростивши командування та управління.
Незважаючи на локальні покращення Росії, розвідка Британії вважає, що недоліки російської тактичної координації залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна повітряна підтримка не дозволили країні-агресору повністю використовувати свою бойову масу.
|клікніть за мапу, щоб відкрити у великому форматі
🕯 З початку повномасштабної війни в Україні загинули 219 дітей та постраждали 398 – Денісова
Філігранна робота наших воїнів на Ізюмському напрямку
🔥Ворожий пункт управління, більше 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків та місце проживання особового складу противника на Ізюмському напрямку було знищено завдяки філігранній роботі воїні #НГУ та #ЗСУ.https://t.co/QI86RkJQiwhttps://t.co/SBQltMr4bM pic.twitter.com/Vc8BwbmJOE— НГУ (@ng_ukraine) April 30, 2022
А в Росії ранок розпочався з пожежі на тепловій електростанції ГРЕС-2 на Сахаліні
🌺Розпочався благодійний аукціон картини Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" 1990 року, він триватиме до 5 травня 20:00.
Організатором аукціону є волонтер Сергій Притула: "В тому, що б творчість Примаченко пішла на те, щоб ми бомбили орків, є симовлізм. Оскільки вони бомбили її музей. Картина присвячена четвертому еноргоблоку ЧАЕС. А там поряд орки рили окопи в Рудому лісі".
Директорка приватного музею "Духовні скарби" Дарья Добриян говорить, щоб ніколи не продала цю картину, якщо б не війна.
За менше ніж добу ставка з $5 000 піднялась до $17 000.
Родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.
Друзі, ми розпочали наш благодійний аукціон картини Марії Примаченко! Триває до 5 травня 20:00. Усі кошти - на допомогу 🇺🇦 Армії.— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 29, 2022
Лот: Марія Примаченко, «Квіти виросли коло четвертого блока», 1990.
Стартова ціна: $5 000
Ставки тут: https://t.co/kCVRjMmhFX
Поїхали! pic.twitter.com/EWLS2q61PC
Зведення від Генштабу
🔻 На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
🔻На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.
🔻На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.
Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали.
🔻У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.
🔻На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.
🔻На Південнобузькому напрямку фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.
🔻На Бесарабському напрямку без суттєвих змін.
На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.
⚡За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
⚡На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.
🚈Розклад евакуаційний поїздів на 30 квітня
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1– Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
📨"Укрпошта" з 1 травня розпочинає продаж мерчу з зображенням відомої марки "Російській воєнний корабель, іди на". Це будуть стилізовані футболки, світшоти та магніти. Останні вже можна придбати на Головпоштамті на Майдані. Частину з виручених коштів передаватимуть на ЗСУ.
Якщо ж ви раніше бачили брендові речі з зображенням марки, то знайте, що це є "контрабанда з Малой Арнаутской", – уточнює гендиректор держпідприємства, оскільки "Укрпошта" не давала згоду на використання зображення марки жодному продавцю.
Доброго ранку, ми з України 🙌
Почнімо цей день з хороших економічних новин:
🇩🇪 Німеччина готова припинити купувати російську нафту, відкриваючи шлях для введення заборони Європейського Союзу на імпорт сирої нафти з Росії
📛 криптовалютна біржа Binance заблокувала гаманці падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, дочки прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та сина магната Костянтина Малофєєва
🇳🇴 Норвегія закриє свої кордони і порти для російських вантажівок і кораблів
🇩🇰 провідна данська енергетична компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях. А італійська Eni офіційно спростувала намір оплачувати російський газ рублями
🍭 виробник желейок Haribo зупинить постачання до Росії.