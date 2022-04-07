Украина убирает мины и готовится к наступлению РФ на востоке. 43-й день войны. ОНЛАЙН
43 день Україна захищається від Росії та вибиває її армію зі своїх територій.
Від окупантів повністю звільнено Київщину, практично звільнено Чернігівщину та Сумщину.
Війська РФ залишаються на Харківщині та, ймовірно, готують спробу посиленого наступу на Луганщині та Донеччині. Жителям двох останніх областей влада рекоменувала виїхати, поки така можливість є.
Маріуполь лишається в страшній облозі, росіяни почали спалювати загиблих у мобільних крематоріях.
"Українська правда" усі ці 43 дні відстежує головні події в цьому онлайні.
Російська "Медуза" опублікувала відео з дрона, зняте з 23 по 30 березня 2022 року в Бучі, яке доводить, що мешканців містечка вбили під час російської окупації.
Міністр оборони Олексій Резніков просить для України сучасну зброю, якою користується НАТО, а не радянську
Україні необхідні: системи ППО, бойові літаки, далекобійна зброя (йдеться про Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗВ та важку артилерію), протикорабельні ракети, щоб знищити ворожий флот і деблокувати порти на Чорному морі, танки та бронетехніка, розвідувальні та ударні безпілотники.
📍В Ірпені – триденна комендантська година.
В'їзд у місто буде повністю закритим. Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. На вулицях працюватимуть лише комунальні служби та волонтери за узгодженим списком.
🤜 🤛 Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України
📍Одеса. Ракетний удар.
У Берліні меморіал радянській армії розписали закликами проти дій РФ: "Навіщо?", "Українська кров на російських руках", "Путін = Сталін".
Доброї ночі, українці!💙💛— НГУ (@ng_ukraine) April 7, 2022
Міцно тримайте своїх близьких та рідних, навіть якщо вони за сотні кілометрів 🙏🏻
Кохання сильніше за війну❤️
Бережіть себе! Перемога незабаром 🇺🇦#добраніч #війна #пермога #кохання #нгу pic.twitter.com/fQ0GKPgoSN
🇺🇦 У грузинській столиці може з’явитися площа Героїв України
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
-
Ця війна демонструє, як багато всього не хотіли помічати в нашій державі, у наших людях. Як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну, а не тому, що є насправді. Ми ж завжди були такими... Ми завжди були сміливими. Найсміливішими у світі.
Насправді ось це – наш бренд. Ось це – бути нами. Бути українцями. Бути сміливими.
-
Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто трохи, а на повну сміливими. Як ми, як українці. Певні результати вже є. Передусім вони проявляються у чинних санкціях проти Російської Федерації.
Ще раз наголошую: потрібно більше санкцій. Потрібні ще сміливіші санкції.
-
Україні потрібна зброя, яка дасть нам змогу здобути перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути.
-
Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе.
Зокрема, Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Цілком логічно. Цілком справедливо. Але також не без боротьби за це рішення.
-
Надходить дедалі більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, "дзеркальну відповідь" на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх убили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх. І можуть використати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв.
-
Разом з киянами до столиці повертаються й дипломатичні представники інших держав. Вчора повернулося Посольство Туреччини. Сьогодні повернувся Посол Литви. Раніше в Києві поновило роботу Посольство Словенії.
Росія збирається, фактично, викрадати українських дітей. Там хочуть законодавчо спростити процедуру усиновлення депортованих українських малюків з окупованих Донеччини і Луганщини.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❗Євросоюз нарешті затвердив п’ятий пакет санкцій проти Росії. Це реакція на свідчення про звірства росіян в українській Бучі. Нові санкції містять, зокрема, вугільне ембарго.
Розплата за злочини буде! Україна примусово вилучить російські кораблі в Ізмаїлі.
Pink Floyd записав кавер на гімн Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина", виконаний співаком Андрієм Хливнюком.
Речник Кремля Дмитро Пєсков думає, що немає шансів судити Володимира Путіна на міжнародну трибуналі. Ну-ну...
За 7 квітня евакуйовано 4 676 людей
📍З Маріуполя у Запоріжжя – 1 205 людей власним транспортом
📍З Бердянська у Запоріжжя – 2 051 людей власним транспортом
📍 З міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь – 2 050 людей
📍З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області – 1 420 людей.
8 квітня планується евакуація:
📍 Мелітополь – Запоріжжя
Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).
Має доїхати колона з 9 автобусів. Також вони доставлять гуманітарна допомога.
📍З міста Токмак. Туди вже доїхали 2 автобуси.
Місце зборів – вул. Шевченка, 5
📍Зранку із Запоріжжя виїдут автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ.
У Молдові заборонили георгіївську стрічку та символи війни Z і V. Тепер за них будуть штрафувати: до 9 тисяч леїв ($490) або до 60 годин громадських робіт для фізосіб і штраф до 18 тисяч леїв ($980) для юросіб.
За яких умов Росія може використати ядерну зброю? Зеленський вважає: не тоді, коли буде загнана в кут, як говорить світова дипломатія, а якщо відчуватиме свою безкарність:
"Росія, користуючись своєю міцністю і своїм нахабством, а також інтелігентністю, бюрократією і іноді слабкістю деяких західних держав використовувала ту чи іншу зброю."
⚡ Росіяни вкотре обстріляли мирне населення Харкова та району. Є загибла.
Бучу відвідав Мартін Гріффітс – заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань і Координатор надзвичайної допомоги. Він вивчав свідчення злочинів, які вчинили на українських землях російські окупанти.
Гріффітс відвідав масове поховання загиблих бучанців та вислухав жахливі історії свідків.
Поховали родину Сухенків – старости села Мотижин, що на Київщині. Ольгу Сухенко, а також її чоловіка і сина закатувати і вбили російські окупанти
❗В окупованому Мелітополі росіяни продовжують викрадати і тримати людей в полоні.
Мер Іван Федоров, який теж пережив полон: "Сьогодні кількість викрадених городян колаборантами та солдатами-окупантами становить понад 100 людей".
Вілла російського пропагандиста Владіміра Соловйова в Італії. На вході невідомі написали "В. Соловйов – убивця". У басейн налили червоної фарби та обквецяли нею будинок.
Тим часом сам пропагандист навіть не може поїхати до маєтку навести лад – санкції заважають.
Росію вигнали з Ради ООН з прав людини
Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022
📍Бородянка. Очільник Київщини Олексій Кулеба: "Працюють знову рятувальники... На жаль, на сьогоднішній день вже є підтверджена інформація, що під завалами знайдені загиблі люди. Їхня кількість встановлюється".
Зведення Генштабу станом на 18 годину:
- Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України. Перегруповує війська для наступу. Нарощує авіаційну складову та системи управління, продовжує ведення розвідки. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, веденні наступу в районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.
- На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються не допустити подальшого просування ЗСУ та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.
- На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.
- На Поліському напрямку противник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, що виведені на територію Білорусі, проводять демонстраційні дії, щоб не допустити перекидання підрозділів ЗСУ з вказаного району на інші напрямки.
- Окремі підрозділи окупантів зі складу Східного військового округу та повітряно-десантних військ, що після відходу з України відновлюють боєздатність та здійснюють перегрупування на території Білорусі, ймовірно, будуть направлені для посилення ворожих військ на Слобожанському напрямку.
- В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
- Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.
- На Донецькому і Таврійському напрямках загарбники продовжують вогневий вплив та штурмові дії. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.
- Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.
Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали.
- Імовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.
- На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.
- Корабельні угруповання Росії в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують наносити ракетні удари по території України, ізолювати район ведення бойових дій та ведення розвідки.
- Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік вільних територій. Зростає дефіцит товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.
У Туреччині хочуть провести зустріч Лаврова і Кулеби. А потім – розмову президентів.
У Чехії випустили колекційну банкноту на підтримку України. На ній зображено монумент Берегині, Софійський собор, державний прапор і герб України.
– Які б ви зробили проміжні підсумки вторгнення РФ із погляду реакції українського суспільства на нього?
– Мене вразило це фантастичне єднання. Я на це не очікувала, чесно кажу. Тут питання не в тому навіть, що ми об'єдналися, щоб дати відсіч. Подивіться, як люди допомагають один одному в підвалах, бомбосховищах. Як вони діляться водою, крупами.
Як ведуть себе волонтери, які ризикують кожного дня своїм життям. Їх вже скільки загинуло, але ж вони продовжують їздити допомагати людям в Чернігів, Харків, Суми.
Це більше, ніж Майдан. Під час Майдану страшно було на самому Майдані. А тут вся країна об'єдналася.
Читайте також: Елла Лібанова: Виявилось, що ковбаса за 2.20 для нас – не найважливіше
Кулеба: "Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю в осяжному майбутньому."
У ЗСУ кажуть, що після перегрупування військ Росія може спробувати повторно наступати на Київ.
Заступник начальника штабу командування Сухопутних сил ЗСУ Олександр Грузевич:
"Зараз він (ворог – ред.) перенацілить свої сили для того, щоб здійснити хоча б одну ціль. Вірогідність того, якщо він буде мати успіх, я в цьому сумніваюсь, то вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ все ж є."
На Google Maps можна буде побачити панорами руйнацій, які з'явились як наслідки російського вторгнення в Україну. Перші знімки зруйнованих міст та селищ оприлюднять вже наступного тижня.
Зараз правоохоронці спільно з експертами міжнародної компанії Google фіксують руйнування в українських містах та селах. Проєкт стартував зі звільненого Ірпеня.
Як СБУ розслідує злочини російських окупантів та їхніх колаборантів на території Київської області ⬇
- Опитали вже майже 2 тисячі осіб.
- "Вийшли" на 33 колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами.
- Затримали 15 мародерів серед місцевого населення. Їх передали Нацполіції.
- Виявили більше 100 вибухових пристроїв, понад півсотні артилерійських снарядів, бойові гранати, набої, детонатори тощо. Їх було передано підрозділам ЗСУ.
У Зеленського назвали нові заяви Лаврова про переговори провокаціями
▫️Глава МЗС РФ сказав, що 6 квітня Україна "відійшла" від своїх пропозицій у Стамбулі. За його версією, майбутні гарантії безпеки України нібито не повинні були поширюватися на Крим та Севастополь
▫️Водночас він додав, що російська делегація все ж продовжить переговори, "незважаючи на всі провокації"
▫️У відповідь на це Подоляк нагадав, що українська сторона підходить до питань війни та миру системно та відповідально — "без жодних спекуляцій, які властиві саме росіянам, які за рахунок провокаційних публічних заяв намагаються тиснути на позиції іншої сторони"
▫️Водночас деталі переговорів і пропозиції на них Київ поки не коментує
▫️"До нас не надходило такої реакції" — глава української делегації Давид Арахамія в коментарі УП зазначив, що вони не взаємодіють з Лавровим.
🤦🏼♂️ Лукашенко заявив, що провів на території України спеціальну операцію "зі звільнення білорусів".
❗️ У Горностаївку увійшли російські війська, повідомив селищний голова. Він просить жителів зберігати спокій і не провокувати військових.
📣 Європарламент абсолютною більшістю у 413 голосів підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафта, газ, вугілля та ядерне паливо.
Резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер
Це історія про звичайну сім'ю... сім'ю зрадників!
Двоє синів зрадили Україну і пішли служити в російську армію. Тепер один із них повернувся знищувати рідну Херсонщину і спробував вивезти звідти свою матір, замаскувавши це під викрадення.
Матір, до речі, також прославляє російську армію, але так і не поїхала з "освободителями". Не тому, що проти війни і російських окупантів на території України . А тому що у неї "муж лежачий", і вона хвилюється, що не зможе до нього приїжджати потім.
🏠 У Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасового перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок.
"Це 88 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей. В одному будиночку можуть жити 2-4 людини. Всередині є все необхідне — меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка", – розповів Садовий
🇪🇺 Президентка Європарламенту Роберта Метсола прогнозує стислі терміни розгляду заявки України на членство в ЄС, якщо українська сторона оперативно надасть відповіді на опитувальник Єврокомісії.
🤡 Самопроголошений хоче влізти в переговори РФ і України щодо війни
"Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас ув'язали в це, насамперед, західні країни, то на цих переговорах, певна річ, має прозвучати позиція Білорусі.
Ми виходимо не з того, що нас в один кошик занурили з Росією. Ні. Ми виходимо з того, що ця війна – за парканом нашої країни", – заявив Лукашенко
Полювання триває — українські воїни із Сил спеціальних операцій захопили кілька одиниць ворожої ППО, зокрема йдеться про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2.
Захоплена ворожа техніка є придатною для використання 😎
❗️ Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися з міста жінкам, дітям, людям похилого віку і всім, хто не задіяний на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі
Німецька розвідка представила у Бундестазі дані перехоплень розмов російських військових про вбивства цивільних у Бучі.
За даними розвідки, це не були ані випадкові дії, ані дії окремих солдатів — вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо навіть частиною чіткої стратегії.
Дмитро Комаров показав наслідки руйнувань у Чернігівській області.
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти дочок Володимира Путіна – Катерини Тихонової та Марії Воронцової – про яких президент Росії ніколи публічно не говорив.
Що про них відомо?
▫️ Катерина Тихонова народилася в 1986 році в Дрездені. Вона — технічний керівник, чия робота підтримує уряд рф та оборонну промисловість.
▫️ Марія Воронцова керує фінансованими державою програмами, які отримали від кремля мільярди доларів на дослідження в галузі генетики та перебувають під особистим контролем Путіна. Народилася Воронцова в 1985 році в Ленінграді.
▫️ ЗМІ називали їх дочками Путіна, але сам президент рф офіційно не визнає дочок. Проте Путін виступав із ними на офіційних заходах.
▫️ Доньки Путіна були народжені у шлюбі з Людмилою Шкребневою, який розпався у 2013 році. Обидві використовують інші прізвища.
▫️ За даними ЗМІ, Марія Воронцова одружена з голландцем Йоррітом Йоостом Фаассеном – бізнесменом, колишнім топменеджером "Газпромбанку" та російської консалтингової групи "МЕФ аудит". У пари є син, народжений у 2012 році у Москві.
▫️ Катерина Тихонова відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість нього по-батькові своєї бабусі по материнській лінії Катерини Тихоновни Шкребневої. Катерина була одружена з Кирилом Шамаловим – сином співвласника банку "Росія" та товариша Путіна.
▫️ У Путіна можуть бути й інші діти – деякі ЗМІ вважають Луїзу Розову (Єлизавету Кривоногих) позашлюбною дочкою президента рф, також у Путіна можуть бути спадкоємці від Аліни Кабаєвої, відносини з якою не афішувалися.
Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що російські окупанти у місті влаштували справжні звірства – вони розстрілювали людей, а потім їхали по тілах танками, після звільнення Ірпеня довелось збирати останки лопатами.
Внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклії загинули троє осіб — глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Крім того, протягом доби ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів по цивільній інфраструктурі Харкова.
🤷♂️ Серед країн НАТО немає єдності щодо того, як далі поводитися з росією — The New York Times.
Польща та країни Балтії хочуть повного розриву з москвою. Натомість Франція, Німеччина та Туреччина хочуть підтримувати контакти з путіним. Вони вважають, що росію неможливо легко підкорити, а результатом війни буде радше виснажливе припинення вогню, ніж гучна перемога.
💪 Загальні орієнтовні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 квітня
🤬 Окупанти насильно вивозять персонал та пацієнтів міської лікарні з Маріуполя на територію рф і так званої "днр" — про це повідомили у Маріупольській міськраді.
За словами міського голови Вадима Бойченка, російські війська насильно вивезли вже щонайменше 40 тисяч жителів Маріуполя.
"Сьогодні я прийшов сюди, щоб обговорити три найважливіші речі: зброю, зброю і зброю", – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував світлини з зустрічей НАТО в Брюсселі.
Met with Secretary General @jensstoltenberg at NATO HQ in Brussels. I came here today to discuss three most important things: weapons, weapons, and weapons. Ukraine’s urgent needs, the sustainability of supplies, and long-term solutions which will help Ukraine to prevail. pic.twitter.com/247GdqdPwj— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022
🚨 На 7 квітня погоджено 10 (!) гуманітарних коридорів:
- з Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
- з Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті, також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя
- з Токмака до Запоріжжя на власному транспорті, також відправлені автобуси для евакуації
- з Енергодару до Запоріжжя на власному транспорті
- з Мелітополя до Запоріжжя на власному транспорті, також відправлені автобуси для евакуації
- з Сєвєродонецька до Бахмута (місце зборів: проспект Хіміків, 28
- з Лисичанська до Бахмута (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- з Попасної до Бахмута (місце зборів: вул. Первомайська, 42)
- з Рубіжного до Бахмута
- з селища Гірське до Бахмута (місце зборів: вул. Гагарина, 13)
Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.
Ситуація в регіонах станом на 8 ранку 7 квітня (росіяни концентрують обстріли на сході та півдні):
📍Харківщина: вночі житлові райони міста знову обстрілювали окупанти. В області були ракетні удари по Лозовій – постраждалих немає. У Лозовій та в Барвінковому триває евакуація населення
📍Луганщина: росіяни не змогли увійти в Новотошківське, добу обстрілюють з усіх видів зброї Гірську громаду. Відбулося загоряння даху Сєвєродонецької лікарні та житлових будинків у Лисичанську.
Є руйнування господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Вночі вогнеборці впоралися з вогнем після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку, щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям.
📍Донеччина: Мар'їнка, Новомихайлівка – атаки із застосуванням артилерії та авіації ворога. Авдіївка, Очеретинська ТГ, Торецька ТГ – обстріли. Обсяги руйнувань та кількість постраждалих встановлюються.
Маріуполь без змін – блокада, опір триває
📍Херсонщина: в останню добу було багато вибухів, зокрема, запусків градів. Є повідомлення про зруйновані будинки, школи, поранених та загиблих. Люди самотужки намагаються виїзджати з окупованих сіл. Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема, Бериславський район та села на кордоні з Миколаївщиною
📍на Волині, Закарпатті, Дніпропетровщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Буковині, Львівщині, Хмельниччині, Київщині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Вінничині, Запоріжжі, Тернопільщині, Житомирщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині – ніч минула спокійно.
Слідом за головою Скадовська з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну ЗСУ виїхав очільник Каховки Віталій Немерець.
"Через те, що я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї сім'ї та мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає", – написав він.
Сенат США ухвалив законопроєкт, що дозволить Джо Байдену ефективніше надсилати зброю України та робити інші поставки на тлі російського вторгнення.
Ідея законопроекту більше відома як ленд-ліз – це переломна програма часів Другої світової війни, яка дозволила США швидко, без процедурних перешкод, поповнити запаси союзників.
6-річний Влад біля могили своєї матері Ірини Танюк у звільненій від окупантів Бучі. Жінка померла від голоду та стресу під час війни.
Фото: Associated Press.
Ранкове зведення від Генштабу ЗСУ:
📌 основні зусилля окупантів зосереджені на підготовці до наступальної операції на сході України. Її мета – взяти під контроль усю територію Донеччини та Луганщини
📌 на Слобожанському напрямку противник надалі блокує Харків та обстрілює його з артилерії
📌 на Донецькому і Таврійському напрямках армія РФ продовжує обстрілювати Попасну та хоче відновити наступ на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Окупанти намагалися прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі Новотошківського, але все безуспішно
📌 на Південнобузькому напрямку росіяни обороняють раніше зайняті території та продовжують жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини
📌 частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках в областях РФ, що межують з Україною
📌 росіяни надалі шукають, як поповнити свої втрати. На війну агітують йти жителів так званого Придністров'я з російським громадянством
📌 окупанти продовжують вивозити українців з Маріуполя до тимчасово окупованих районів Донеччини
📌 Повітряні сили України за 6 квітня уразили три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Авіація ПС продовжила наносити ракетно-бомбові удари по військах окупантів.
Британія розробляє план відправки в Україну бронетранспортера типу Mastiff або автомобілів на зразок Chakal, які можу використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.
Про подальшу підтримку, зокрема протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями, пише The Times.
Як рухатиметься російська армія після відступу з півночі України?
The New York Times припускає, що після тимчасової окупації Ізюму на Харківщині росіяни йтимуть на південний захід до Слов'янська на Донеччині.
Можливість захопити Слов'янськ розцінюється як "ключовий тест" на здатність РФ захопити всю територію Донецької та Луганської області. Утім зробити це буде непросто, враховуючи, що це ще більша ціль за Ізюм, на який окупанти витратили кілька тижнів, і дорогою вони вже зіштовхуються з контрнаступом українців.
Якщо окупантам вдаться взяти Слов'янськ, вони, ймовірно, підуть на Рубіжне на Луганщині, яке нині постійно обстрілюють, або на Горлівку на Донеччині, де українська армія почала закріплюватися на початку березня. Майже з самого початку війни у 2014 місто було окуповане бойовиками.
Рух окупантів на Горлівку призведе до ізоляції українських військових на одній з найактивніших ліній фронту. А взяття над нею контролю дозволить росіянам і бойовикам ("військовим" так званих республік) об'єднати свої сили на півночі Донеччини та Луганщини. Це відкине фронт на захід, давши окупантам контроль над Луганщиною та більшою частиною Донеччини.
Саме контроль над цими регіонами Путін може "продавати" своїй країні як велику перемогу.
Хоча, зазначає The New York Times, досі не зрозуміло, чи вистачить у Росії сил, щоб оточити українські війська.
На Сумщині збили ракету, що летіла на Полтаву 💪