Худшая зима войны

Зима 2023–2024 годов осталась позади, и вряд ли кто-то из нас будет поминать ее добрым словом. Пожалуй, за все время полномасштабной войны уровень "зрады" в украинском обществе не был настолько высоким.

Эта зима продемонстрировала, что дефицит оптимизма намного страшнее, чем дефицит электроэнергии. Что внутренние психологические проблемы бьют по Украине сильнее, чем вражеские ракеты и дроны-камикадзе. А удары, нанесенные безжалостным противником, не так болезненны, как удары, полученные от "своих".

Парадокс в том, что если рассматривать прошедшую зиму в приземленном бытовом измерении, то она выигрывает по сравнению со своими предшественницами. На протяжении последних трех месяцев украинскому обывателю жилось значительно легче, чем в конце февраля 2022-го или в начале января 2023-го. Но, как выяснилось, быт определяет далеко не все.

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На исходе зимы 2021–2022 годов Украина подверглась вероломному военному нападению. Тогдашние реалии – это вражеское наступление на Киев, потоки беженцев на дорогах, опустевшие магазины и заправки. Но вместе с тем – небывалый эмоциональный подъем и чувство национального единения, очереди у военкоматов и самоотверженность волонтеров, взаимопомощь и взаимовыручка.

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Большую часть зимы 2022–2023 годов Украина страдала от российского энергетического террора. Нашим соотечественникам приходилось часами и даже сутками сидеть без света, воды и отопления. Но все тогдашние лишения переносились с высоко поднятой головой. Страна вооружилась генераторами, повербанками, туристическими плитками – и гордилась собственной несокрушимостью.

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Зимой 2023–2024 годов вражеские танки не рвались к украинской столице. Страна не сталкивалась с масштабными блэкаутами. И отечественная ПВО, и наши энергетики справились со своей работой на отлично. Фактически наиболее серьезным ударом врага по украинскому быту стала декабрьская кибератака на "Киевстар", но она не шла в сравнение с испытаниями недавнего прошлого.

Однако при этом моральный дух украинцев пострадал сильнее, чем за все предыдущие месяцы большой войны.

Как ни печально, но зимой 2023–2024 годов в Украине наметился тот самый психологический перелом, которого враг не добился ни в первые дни полномасштабного вторжения, ни после потери Мариуполя, Северодонецка или Лисичанска, ни в разгар массированных ракетных ударов по нашей энергетической инфраструктуре.

Казалось, Украина живет одним негативом и даже не утруждает себя поисками позитива – хотя таковой тоже был. Казалось, плохим новостям нет конца, и они поступают отовсюду: с фронта, с Печерских холмов, из Европы и США.

Трения между военным и политическим руководством страны. Отставка популярного главкома Залужного. Нападки хейтеров на его преемника. Новое наступление россиян и падение Авдеевки. Нехватка людей на фронте и обсуждение жесткого законопроекта о мобилизации. Силовое давление на бизнес и скандал со слежкой за журналистами Bihus.Info. Блокирование американской помощи в Конгрессе и неудовлетворительные результаты Мюнхенской конференции по безопасности. Протесты польских фермеров на границе и украинское зерно, высыпанное из грузовиков и железнодорожных вагонов…

Вероятно, эти невзгоды переносились бы не так тяжело, если бы им не предшествовал продолжительный период эйфории и завышенных ожиданий. Наше общество связало слишком много надежд с прошлогодним контрнаступлением ВСУ, встретило зиму в состоянии фрустрации. И это сказалось на восприятии всех последующих событий.

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Одно дело – просто пережить потерю Авдеевки. Другое – пережить потерю Авдеевки, когда менее года назад тебе обещали летний отдых в деоккупированном Крыму. Если шапкозакидательство 2022–2023 годов стало для Украины своеобразным информационным наркотиком, то всю зиму страна мучилась от абстинентного синдрома.

Но есть и другой, не менее значимый фактор. Проблемы последней зимы воспринимались настолько болезненно, поскольку в большинстве случаев их источником становился не внешний враг, а "свои".

Одно дело, когда противник не жалеет солдат, бронетехники и авиабомб, штурмуя украинские позиции.

Другое дело, когда нашу обороноспособность подрывают наши же междоусобные дрязги.

Когда в СМИ появляется информация о разногласиях между президентом и главнокомандующим ВСУ, и поначалу ее официально опровергают, но затем генералу Залужному все-таки приходится уйти в отставку.

Когда комментаторы, отрабатывающие внутреннюю политическую повестку, начинают инкриминировать новому главкому Сырскому его этническое происхождение. Когда у фронта накапливаются многочисленные претензии к тылу, а у гражданского населения – к военному командованию. Любые внутренние раздоры демотивируют страну в большей степени, чем вражеский натиск.

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Одно дело, когда беззакония на украинской земле творит оккупационная армия. Другое – когда попирание закона начинает ассоциироваться с нашим собственным государством. С украинскими силовиками, преследующими отечественный бизнес. С представителями ТЦК, действующими вне правового поля. С сотрудниками СБУ, устроившими слежку за командой Bihus.Info.

Что бы ни делал наш враг, он способен разрушить лишь веру в цивилизованность России. Но эта вера и так давно мертва. А беззакония, творимые "своими", подрывают веру в цивилизованную Украину. И демотивирующий эффект от таких действий гораздо сильнее.

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Наконец, одно дело, когда по Украине бьет Кремль и дружественные ему диктаторские режимы. И совсем другое – когда речь заходит о странах, которые после 24.02.2022 считались надежными союзниками Киева.

Украинцы не ждали и не ждут ничего хорошего ни от Китая, ни от Ирана, ни от КНДР. Зато от Соединенных Штатов мы ждали стабильной поддержки – а не бесстыдных торгов в Конгрессе. От Западной Европы мы ждали военной и политической консолидации – а не бессильных речей в Мюнхене. От соседней Польши мы ждали солидарности c Украиной – а не бесчинств фермеров на границе.

Любой неприятный сюрприз от цивилизованных стран воспринимается как удар в спину и демотивирует украинцев несравнимо больше, чем иранские дроны или северокорейские баллистические ракеты.

Деморализующий потенциал "своих" многократно превышает возможности врага – вот главный урок, который Украина вынесла из трех последних месяцев.

И станет ли весна 2024-го худшей военной весной, зависит в первую очередь не от Путина и его головорезов, а от нас самих и наших партнеров.

Михаил Дубинянский