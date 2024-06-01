Кривое зеркало ИПСО

Война – время аббревиатур. Словесные излишества не приспособлены к бешеному военному ритму, и после 24.02.2022 украинская речь пестрит всевозможными сокращениями: ЗСУ и ТРО, ТЦК и ВЛК, ППО и ССО, РЕБ и КАБ, HIMARS и ATACMS… Но особое место в этой лингвистической коллекции занимает звучная аббревиатура "ИПСО".



О российских информационно-психологических операциях в Украине вспоминают каждый день. Они призваны деморализовать наших сограждан, расколоть наше общество, дискредитировать наши военные усилия, посеять в стране панику и уныние. Однако в большинстве случаев враг берет темы для своих ИПСО не с потолка – он использует против Украины ее собственные слабости, недостатки и пороки.

Большинство российских ИПСО – это кривое зеркало, которое, тем не менее, остается зеркалом. Чаще всего в нем отражаются реальные отечественные проблемы, но в искаженном и гипертрофированном виде. И в связи с этим возникает вопрос об освещении таких проблем самой Украиной.

Реклама:

Нужно ли умалчивать о негативных отечественных тенденциях, чтобы не бросать тень на нашу страну и не легитимизировать кривое зеркало российской пропаганды? Или же нужно открыто обсуждать любой негатив, противопоставляя кривому вражескому зеркалу свое собственное – прямое и объективное?

Подыгрывание российским ИПСО – это украинские слова или украинские дела? Врагу помогает тот, кто говорит о наших отрицательных сторонах одновременно с российскими пропагандистами? Или же врагу помогает тот, кто своими действиями поставляет материал для российских пропагандистов?

Реклама:

Единого мнения на этот счет в Украине нет. Более того, полномасштабная война продемонстрировала, что наши представления о недопустимом и вредном для страны могут меняться.

Так, в начальный период войны был фактически поставлен знак равенства между вражескими ИПСО и сообщениями об украинской коррупции. Считалось, что уродливый образ Украины как коррумпированного государства создан российской пропагандой, а война показала всему миру настоящую Украину – честную и самоотверженную. И на первых порах пособником Кремля были готовы объявить любого, кто заикнулся бы об отечественной коррупции после 24.02.2022.

Однако впоследствии ситуация изменилась. О коррупционных схемах в Украине военного времени стали говорить открыто и охотно – несмотря на то, что эту же тему активно эксплуатирует вражеская пропаганда. И теперь пособниками Кремля считаются уже не отечественные журналисты и блогеры, освещающие проблему коррупции, а коррумпированные чиновники и силовики.

Читайте также: Маятник войны

Нельзя сказать, что нынешние украинские коллизии уникальны. Схожих примеров в мировой истории множество.

Скажем, в 1938 году Джордж Оруэлл опубликовал книгу "Homage to Catalonia", описав собственный опыт участия в гражданской войне в Испании. Центральное место автор отвел неприглядным политическим разборкам в республиканском лагере – и откровенно рассказал о том, как испанская компартия прибегает к репрессиям и расправляется со своими конкурентами.

Реклама:

Левая интеллигенция на Западе приняла книгу в штыки. С точки зрения тогдашних западных антифашистов Оруэлл дискредитировал республиканскую Испанию, поскольку предал огласке вещи, о которых следовало молчать во имя победы над Франко, Гитлером и Муссолини. Выражаясь современным языком, писателя обвиняли в том, что он подыграл фашистским ИПСО.

Но в представлении самого Оруэлла все было наоборот: республиканскую Испанию дискредитировали коммунисты с их тоталитарными методами.

Вернемся в наши дни. В 2024 году российские пропагандисты уделяют особое внимание украинской мобилизации. Для Киева жизненно важно ее провести. Для Москвы не менее важно ее сорвать. Но вопрос о том, кто именно в Украине подыгрывает вражеским ИПСО, остается открытым.

Одни из нас считают, что врагу помогают отечественные блогеры, журналисты и пользователи соцсетей, распространяющие информацию о незаконных действиях военкомов в разных уголках страны и формирующие негативный имидж ТЦК.

А другие уверены, что врагу помогают должностные лица, попирающие закон в ходе мобилизационных мероприятий, применяющие к гражданам физическое насилие и объявляющие тяжело больных "пригодными" к службе ради выполнения плана.

Читайте также: [Не] справедливая война

Украинская общественность оказывается перед выбором: освещать ли те аспекты мобилизации, которые позорят сегодняшнюю Украину? Тем самым мы легитимизируем российские ИПСО и облегчаем врагу его задачу? Или же мы получаем шанс исправить ситуацию и отнять у вражеских пропагандистов их козырь?

Дилемма не из простых. И зачастую представители гражданского общества делают выбор в зависимости от того, кто именно стал жертвой незаконных действий в ходе мобилизации.

Реклама:

Одно дело, когда злоупотребления, связанные с массовой мобилизацией, касаются посторонних обывателей где-нибудь в глубинке. О таких случаях можно молчать – чтобы не лить воду на вражескую мельницу. Их можно игнорировать – чтобы не дискредитировать Украину в разгар войны за выживание. На них можно закрывать глаза – чтобы не создавать антирекламу мобилизации и не демотивировать миллионы наших соотечественников.

Другое дело, когда мобилизационные эксцессы затрагивают людей своего круга: гражданских активистов, известных волонтеров, блогеров, журналистов. "Своих" в Украине защищает публичность и цеховая солидарность. "Своих" прогрессивная общественность в обиду не дает. И когда нужно заступиться за "своих", о темных сторонах мобилизации начинают говорить в полный голос, уже не боясь подыграть российской пропаганде.

Но если в разгар войны украинское гражданское общество сталкивается с моральной дилеммой, то для государственной машины дилеммы не существует. С точки зрения государства действия "своих" силовиков всегда оправданы.

В представлении государства Украине вредят не факты нарушения законности, а публичная огласка таких фактов. Для государства соавторы российских ИПСО – не военкомы, практикующие жесткую мобилизацию, а свидетели, выкладывающие в Telegram видео с подобными инцидентами.

И, вероятно, оптимальным решением, с государственной точки зрения, стало бы устранение любых зеркал, доступных населению: как кривых, так и обычных. Если никакого зеркала вообще не будет, то не будет и никаких отражений, которые могут навредить обороноспособности Украины.

Правда, трудно сказать, осуществим ли такой сценарий в информационных реалиях XXI века.

Михаил Дубинянский