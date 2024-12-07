Страсти по Мировой войне

"Я вважаю, що в 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "Шахеди". Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі", – легендарный Валерий Залужный высказал эту мысль в недавнем интервью УП.

Правда, если мы согласимся с логикой бывшего главнокомандующего ВСУ, то придется признать, что российско-украинское противостояние никак не могло перерасти в Третью мировую войну – а только в Четвертую. Поскольку Третья мировая война, по критериям Валерия Федоровича, началась еще в 1950 году в Корее.

В боевых действиях на Корейском полуострове принимали участие военные из двадцати стран мира: от США, Китая, СССР и доминионов Британского содружества до Эфиопии, Колумбии, Филиппин и Люксембурга. В корейском небе американские "Сейбры" встречались с советскими МиГ-15, а на корейской земле заокеанские танки "Першинг" конкурировали с ИС-2, применявшимися китайской армией. Разве всего этого недостаточно, чтобы считать тогдашние события на Дальнем Востоке началом глобального военного противостояния?

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Этим же критериям вполне соответствовали и другие кровопролитные конфликты времен "Холодной войны". В боевых действиях во Вьетнаме наряду с американцами участвовали австралийцы, новозеландцы, таиландцы, южные и северные корейцы, не говоря уже о советских военных специалистах. А в Анголе друг другу противостояли кадровые военные из ЮАР, Заира, СССР, Кубы и ГДР, не считая опосредованного вмешательства других стран.

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Более того, существует мнение, будто "Холодная война" и была реальной Третьей мировой – только в специфическом формате. Именно эту точку зрения пропагандирует известный латиноамериканский леворадикал Субкоманданте Маркос: "Третья мировая, или "Холодная", война занимает период с 1946 года (или, если угодно, с бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году) до 1985–1990 годов. Это была большая мировая война, состоявшая из множества войн локальных. И, как все остальные, она закончилась завоеванием территорий и уничтожением противника".

Кстати, задолго до 2022 года эта концепция пользовалась популярностью среди воинственных российских реваншистов.

Но, конечно, большинство украинцев видят настоящую мировую войну иначе. Эталон для нас – это события 1939–1945 годов. Открытая глобальная схватка с силами зла.

Без оговорок, без компромиссов, без дипломатических уловок и гибридной маскировки. И как результат – капитуляция плохих парней и восстановление справедливости.

Примечательно, что бенефициарами Второй мировой стали страны, которые пострадали от военной агрессии еще до 1 сентября 1939 года. Вернуть потерянное они смогли лишь благодаря тому, что война с агрессорами вышла на глобальный уровень.

Фашистская Италия напала на независимую Эфиопию в 1935-м. Подданные негуса Хайле Селассие отчаянно сопротивлялись; но со старыми ружьями и луками было нереально выстоять против авиации и химического оружия. В 1936-м итальянцы аннексировали Эфиопию. Казалось, нет никакого выхода, кроме партизанской борьбы с туманными перспективами. Но все изменила Вторая мировая война. В 1940 году в игру вступили британские войска, а уже в 1941-м территория Эфиопии была очищена от итальянских оккупантов, и Хайле Селассие вернулся в свою освобожденную столицу.

Чехословакия была расчленена и завоевана нацистской Германией в 1938–1939 годах; и мир фактически согласился с ликвидацией чехословацкого государства. Но чехов выручила глобальная война. Если в 1939-м бывший президент Чехословакии Эдвард Бенеш оставался простым эмигрантом, то уже через год он возглавлял лондонское правительство в изгнании. Еще через два года страны антигитлеровской коалиции признали недействительным Мюнхенское соглашение. А в 1945-м Бенеш вновь находился в Праге и подписывал декреты о депортации судетских немцев.

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Милитаристская Япония приступила к агрессии против Китая в 1931 году, отторгнув Маньчжурию. В 1937-м началась полномасштабная война, затянувшаяся на долгих восемь лет. Для Поднебесной она складывалась неудачно; китайской армии приходилось отступать под натиском захватчиков. Однако в 1941 году японо-китайское противостояние стало частью Второй мировой войны, и баланс сил изменился. В 1945-м Японская империя была разгромлена Соединенными Штатами при участии СССР. Так Китай смог вернуть все свои территории, потерянные с начала 1930-х.

С оглядкой на эти исторические примеры Третья мировая война кажется не катастрофой, а скорее шансом для Украины. Шансом на восстановление справедливости в ходе новой глобальной схватки с силами зла.

Вероятно, поэтому о неизбежности Третьей мировой в Украине говорят с завидной настойчивостью и без особого страха. Даже возможное применение ядерного оружия не слишком пугает отечественных пассионариев, а лишь дает пищу для мрачных шуток про Щекавицу.

Однако на Западе гипотетическую Третью мировую не склонны рассматривать в качестве ремейка Второй. Как минимум с начала 1960-х считается, что Третья мировая гарантированно приведет планету к ядерному апокалипсису, и что победителей в ней не может быть по определению.

Новая глобальная война – это не шанс покончить с новыми Гитлерами и Муссолини, а смертный приговор всей человеческой цивилизации. Поэтому Третьей мировой необходимо избегать любой ценой.

Соответствующие рецепты известны с середины ХХ века. Недопущение прямого военного столкновения между ядерными державами. Постоянное взвешивание допустимых и неприемлемых рисков. Трансформация глобального противостояния в серию локальных войн. Корея, Вьетнам, Ангола, Афганистан… Для зарубежных наблюдателей добавить современную Украину в этот список намного удобнее и логичнее, чем поставить нашу страну в один ряд с Эфиопией, Чехословакией и Китаем 1930-х.

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"Холодная война" для западного мира – это в целом позитивный исторический кейс. Причем более позитивный, чем победа во Второй мировой. После четырех десятилетий непрямого противостояния Запад одержал верх над советской империей и ее сателлитами: и при этом обошлось не только без ядерной катастрофы, но и без разрушения западных городов, которое сопровождало борьбу со странами Оси в 1939–1945 годах.

Украина уже третий год ждет появления новых Черчиллей и Рузвельтов, которые стали бы надежными союзниками Киева в схватке с новым мировым злом.

Но даже полностью осознав угрозу, исходящую от Москвы и ее союзников, западный мир едва ли обратится к опыту Второй мировой войны. С гораздо большей вероятностью на Западе будут вспоминать уроки 1950-х, 1960-х, 1970-х и 1980-х. Хотя гарантии, что они сработают в новых реалиях XXI века, тоже никто не даст.

Михаил Дубинянский