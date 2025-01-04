Война. Деньги. "Движуха"

"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи", – в конце прошлого года российский диктатор спровоцировал бурю негодования этим циничным заявлением.

Путинские слова были восприняты как своеобразный сеанс саморазоблачения. Но инициатор кровавой бойни в Украине не просто озвучил свои мотивы. Разоткровенничавшись, Путин нанес очередной удар по популярным стереотипам, связанным с войнами и их природой.

Не секрет, что когда за рубежом рассуждают о причинах кровопролитных военных конфликтов, то в этих рассуждениях часто преобладает левая идеологическая повестка. К чему она сводится?

Реклама:

Все войны начинаются из-за денег. Главные поджигатели войн – это алчные капиталисты и транснациональные корпорации, стремящиеся к обогащению любой ценой. Руководители государств – не более чем марионетки в руках крупного частного капитала. При разжигании войн особенно усердствуют производители оружия и боеприпасов, которым необходимы новые рынки сбыта. И лишь несчастные народные массы, оболваненные милитаристской пропагандой, не думают о наживе и бескорыстно жертвуют собой ради чьих-то сверхприбылей…

Реклама:

Этот набор стереотипов эксплуатируется прогрессивной заграничной общественностью уже более ста лет. Отголоски левой парадигмы встречают нас в антивоенных книгах и карикатурах из сети, в голливудских кинолентах и западных университетских кампусах.

В период гибридного противостояния с РФ в 2015–2019 годах эта парадигма была достаточно популярна и в Украине ("Война не заканчивается из-за того, что на ней наживается олигарх Порошенко!"). Но после 24.02.2022 любой желающий может убедиться в том, насколько упомянутые стереотипы оторваны от реальности.

Во-первых, Владимира Путина, развязавшего нынешнюю большую войну, трудно назвать марионеткой в руках коварных денежных мешков. Как минимум со времен дела ЮКОСа в России установился противоположный порядок.

Самую масштабную бойню планеты за последние сорок лет начала страна, где силовики взяли верх над олигархами еще в ранних 2000-х. И разорительную войну на истощение Кремль может вести именно потому, что полностью контролирует российских толстосумов. В 2022-м многие миллиардеры были не в восторге от путинской военной авантюры; и кое-кто за рубежом даже ждал бунта российских бизнес-элит. Однако в РФ бизнес-элиты не обладают достаточным влиянием и не бунтуют, а ходят по струнке перед Кремлем.

Во-вторых, полномасштабная война против Украины началась не из-за того, что Путин стремился к обогащению, а потому, что деньги потеряли для престарелого диктатора былое значение. До вторжения в Украину экономическое сотрудничество с Западом гарантировало Кремлю сверхприбыли; но кремлевского вождя уже не соблазнишь перспективой наживы. Он давно получил от жизни все возможные материальные богатства, которые все равно не унести с собой в могилу.

Реклама:

На склоне лет у российского правителя другие приоритеты. Удовлетворение болезненных реваншистских амбиций. Почетное место в анналах имперской истории.

Слава великого завоевателя, сравнимого с Петром I и товарищем Сталиным. Все то, что кремлевский диктатор ласково именует "движухой". Все то, что на мировом рынке не купишь даже за очень большие деньги, и чего можно добиться только силой оружия.

Фундаментальная ошибка Запада в 2000-х и 2010-х заключалась как раз в том, что политики вроде Ангелы Меркель переоценивали значимость денег для российской власти. Считалось, что если опутать Москву сетью совместных бизнес-интересов, то она станет надежным, предсказуемым и относительно цивилизованным партнером. Предполагалась, что никто не станет резать курицу, несущую золотые яйца; и никто не будет пускаться в разорительные военные авантюры, когда есть "Газпром" и "Северный поток".

Но в действительности обогащение РФ стало не предохранителем от вооруженной агрессии, а финансовым фундаментом будущей агрессии. Оно оказалось не конечной целью Кремля, а только средством. Военно-историческая "движуха" для российского режима важнее любой прибыльной коммерции.

Испытания реальностью не выдержал и стереотип о вездесущих "оружейных баронах", которые провоцируют кровопролитные войны ради рынков сбыта для своей продукции. На деле частные производители вооружений оказались абсолютно не готовы к большой войне в XXI веке. Еще в 2022-м стало очевидно, что на Западе просто нет достаточных запасов военной техники и артиллерийских снарядов, которых потребовало масштабное российско-украинское противостояние. Причем быстро удовлетворить этот спрос частный капитал тоже не в состоянии.

Уже третий год боеприпасы для Украины ищут по всей планете, и их все равно оказывается мало. А главным поставщиком Кремля стала тоталитарная Северная Корея, где миллионы снарядов накапливались отнюдь не алчными капиталистами – и совсем не с целью наживы.

Реклама:

Наконец, настоящей издевкой над традиционными левыми стереотипами стало поведение сотен тысяч простых россиян, участвующих в полномасштабной войне. В теории народные массы, одурманенные ура-патриотизмом, должны бескорыстно идти в окопы, чтобы обогащать немногочисленную кучку толстосумов при власти. Однако практически в России XXI века все происходит с точностью до наоборот.

Если Путин ведет войну не ради денег, а ради "движухи", то широкими народными массами завладела именно жажда наживы. Пафосные речи о российском величии, защите Отечества и кознях Запада мало кого мотивируют. Для сегодняшней России участие в "СВО" по идейным соображениям – это редкое исключение.

Подавляющее большинство россиян идут на фронт, чтобы заработать шальные деньги, которые были недоступны им в мирной жизни. Таким образом, простой народ демонстрирует большее корыстолюбие, чем инициаторы войны в Кремле. И это поистине разрыв шаблона для левых идеологов и активистов всех мастей.

Но, как известно, столкновение идеологии с реальностью не всегда приводит к пересмотру несостоятельных идеологических догм. Наоборот, очень часто именно реальность старательно подгоняется под привычные догмы, даже если для этого ее приходится переворачивать с ног на голову.

А потому высока вероятность, что со временем в мире будет развиваться и крепнуть мифология российско-украинской войны. Мифология, призванная устранить противоречие между традиционной левой парадигмой и событиями 2022–2025 годов. Мифология, щедро сдобренная конспирологией. И окажется, что во всем виноват не российский диктатор Путин со своей "движухой", а все те же западные капиталисты, вездесущие производители оружия и зловещие транснациональные корпорации.

Михаил Дубинянский