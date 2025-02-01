Страна для борьбы. Страна для жизни

В феврале 2025-го исполнится три года полномасштабной военной агрессии РФ против украинского государства.

За это время Кремль так и не достиг большинства целей, которые преследовал в феврале 2022-го. Россия не сумела захватить Украину или большую ее часть. Россия не смогла уничтожить украинский военный потенциал. России не удалось добиться нашей капитуляции и посадить в Киеве собственных марионеток.

Но, к сожалению, кое в чем враг все-таки преуспел: сегодня Украину невозможно позиционировать как страну, комфортную для жизни. Как постсоветскую success story и привлекательный пример для подражания.

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В 2000-х и 2010-х считалось, что успешная, реформированная и демократическая Украина сможет стать ориентиром для всего постсоветского пространства. Для Путина и других автократов это было серьезным вызовом. Однако, развязав масштабную бойню на нашей земле, Кремль практически нейтрализовал эту угрозу.

На третьем году большой войны Украину за рубежом могут жалеть, Украине могут сопереживать, Украину могут поддерживать. Но при этом иностранная публика не горит желанием повторить наш путь и оказаться на нашем месте.

Напротив, друзья Кремля в других странах охотно приводят Украину в качестве антипримера. Особым цинизмом отличилась правящая "Грузинская мечта": в 2024-м для предвыборных баннеров в Сакартвело были использованы фотографии разрушенного Мариуполя с надписями "Нет войне!" и перечеркнутыми номерами оппозиционных партий. Как ни прискорбно, но эта аморальная манипуляция действительно работает.

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Конечно, война с Империей зла окружила нас героическим ореолом, и теперь Украину можно позиционировать как идеальное место для борьбы. Для людей пассионарного склада это несомненный плюс. "Ваше представление о счастье? – Борьба!" – так пламенный революционер Карл Маркс ответил на вопрос анкеты, составленной его дочками.

Сегодняшняя Украина – идеальная страна для настоящих воинов. Для тех, кто всю жизнь мечтал бороться против зла с оружием в руках. Для тех, кого всегда вдохновляли захватывающие истории о героях из далекого прошлого. Для тех, кому необходимо постоянно насыщать свою кровь адреналином, чувствовать свою силу и побеждать свирепых врагов.

В мирных и благоустроенных странах Запада таким людям было бы нелегко найти себя. Однако в Украине после 24.02.2022 с этим проблем нет: главный фронт планеты проходит именно здесь.

Сегодняшняя Украина – идеальная страна и для тех тыловых активистов, которые считают российское вторжение "Божьим даром". Для людей, которые много лет боролись за возможность собственноручно творить историю. После 24.02.2022 они могут действовать, не считаясь ни с чужим мнением, ни с демократическими принципами, ни с отечественной Конституцией. В правовых странах Запада подобная свобода действий была бы немыслима. Но в Украине любые правовые нормы подменяет военная целесообразность – или то, что считается военной целесообразностью.

Однако страна, идеальная для борьбы, не способна привлечь слишком многих. Большинство представителей вида Homo sapiens не похожи ни на покойного Карла Маркса, ни на нынешних украинских активистов. Они не видят счастье в борьбе. Они не хотят творить историю и сражаться с экзистенциальными врагами. Их идеал – приземленная обывательская жизнь. Дом. Семья. Дети. Деньги. Еда. Выпивка. Секс. Покупки. Развлечения. Комфорт. Уют. Достаток.

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Люди такого типа составляют большинство в любом современном обществе. А в любом демократическом обществе они составляют большинство избирателей – и во многом определяют государственную политику.

Исключением выглядит разве что Израиль конца 1940-х: государство, созданное эмигрантами-пассионариями, которые изначально ехали в Землю Обетованную не ради спокойной жизни, а ради борьбы. Но и тут есть одно существенное "но".

На всем протяжении израильской истории за пределами еврейского государства проживало больше евреев, чем в самом Израиле. Поскольку евреи не отличаются от любого другого народа: среди них тоже преобладают не воины и не борцы, а обычные обыватели.

В последнее время отечественные пассионарии часто упрекают сограждан в недостаточной жертвенности и неготовности бороться за Украину. Но если бы на месте сегодняшних украинцев оказалась любая европейская нация, то стоило ли бы ожидать от нее большей самоотверженности?

Можно ли рассчитывать, что для большинства современных немцев, французов, итальянцев, австрийцев, чехов или даже поляков приоритетом окажется именно борьба, а не тихая обывательская жизнь? Разумеется, нет.

Соцопрос, проведенный в Германии два года назад, показал, что в случае вражеского вторжения только каждый десятый гражданин ФРГ (11%) собирается защищать Родину с оружием в руках. Каждый третий (33%) попытается продолжить свою обычную жизнь, насколько это будет возможно. А почти каждый четвертый (24%) постарается как можно быстрее покинуть страну.

Аналогичный соцопрос, проведенный в соседней Польше в конце 2023-го, тоже не порадовал своими результатами. Лишь 15,7% респондентов заявили, что в случае вражеского нападения присоединятся к Войску Польскому. А 37,4% предпочли бы немедленно эвакуироваться в безопасное место. При этом стоит учитывать, что во время подобных опросов не все респонденты отвечают честно: часть из них наверняка преувеличила собственную готовность бороться за правое дело.

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Вполне естественно, что в разгар полномасштабной войны отток непассионарного населения из Украины продолжается. Об этом сообщает сервис "Опендатабот" со ссылкой на официальные данные Госпогранслужбы. В 2023 году разница между выехавшими из страны и вернувшимися назад составила 134 тысячи человек. В 2024 году из-за границы не вернулись уже 443 тысячи украинцев и украинок.

А в общей сложности за три года большой войны эта цифра достигла трех миллионов: почти столько же, сколько за 11 лет, предшествовавших полномасштабному вторжению. И, конечно, среди "невозвращенцев" преобладают люди, предпочитающие борьбе приземленную обывательскую жизнь.

Угрожающие темпы депопуляции сохраняются, несмотря на то, что значительная часть граждан не может покинуть Украину легально. И если в долгосрочной перспективе Украина останется страной для борьбы, то придется закрутить гайки еще туже.

Например, рано или поздно нужно будет закрыть границы для подростков мужского пола: чтобы они превентивно не уезжали из Украины до достижения восемнадцатилетия. А со временем может возникнуть вопрос и об ограничении выезда для фертильных женщин: чтобы они рожали не маленьких европейцев, а будущих борцов за украинское дело…

Альтернатива подобному сценарию – превращение Украины в страну для жизни, а не для перманентной борьбы. Очевидно, что до завершения активных военных действий это невозможно. Однако окончание горячей фазы войны – условие хоть и необходимое, но явно недостаточное.

Мы не станем страной для жизни, если после прекращения огня в Украину не вернется настоящая безопасность.

Мы не станем страной для жизни, если над Украиной будет висеть угроза возобновления российской агрессии в любой момент.

И мы точно не станем страной для жизни, если у Кремля останутся возможности безнаказанно уничтожать и разрушать украинскую жизнь.

Михаил Дубинянский