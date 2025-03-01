Ценности эпохи Трампа

Западная цивилизация. Западный мир. Западные ценности.

Эти понятия вдохновляли прогрессивную украинскую общественность на протяжении десятилетий. О них вспоминали во время Оранжевой революции и в ходе Евромайдана, в разгар гибридного противостояния с РФ и в начале полномасштабной войны. Всякий раз они дарили нам надежду на лучшее будущее. Однако в феврале 2025 года эта многолетняя риторика фактически утратила актуальность.

Говорить о "Западе" или о "коллективном Западе" как о едином ценностном пространстве больше не получается. Прежнего условного "Запада", который худо-бедно объединял Байдена, Макрона, Шольца и Бориса Джонсона, больше нет.

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Теперь есть Америка Трампа и Маска, которая с азартом крушит привычную систему ценностей. А есть растерянная Европа, которая пытается сохранить верность этим ценностям, но пока не выглядит достаточно сильной, чтобы их защитить. Тем более что трампизм находит сторонников и на европейском континенте: от Орбана и Фицо до Alternative für Deutschland.

За последний месяц новая администрация США преуспела не столько в продвижении собственных ценностей – будь то экономический протекционизм или культурный консерватизм, – сколько в дискредитации, обесценивании и разрушении чужих.

Основательно дискредитировано понятие "глобализация": многолетний лидер глобального мира сам отказывается от этой роли и начинает бить горшки со вчерашними партнерами. Серьезно подорвана вера в "международное право": Америка озвучивает территориальные претензии к другим странам; любезничает с инициаторами кровавой захватнической войны и пытается переложить вину на жертв агрессии.

Довольно быстро обесценивается и понятие "демократия": когда Вашингтон педалирует тему украинских выборов, им слишком явно движет неприязнь к Зеленскому и стремление поладить с Путиным, а не забота о высоких демократических стандартах.

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Конечно, еще рано говорить о том, что "старый Запад" не устоит под натиском Дональда Трампа и его приверженцев в США и Европе. Но тем не менее на наших глазах уже вырисовываются возможные контуры дивного нового трампистского мира.

Мира, где нет даже намека на глобальные правила и глобальную безопасность. Где право силы полностью подменяет силу права. Где эгоизм, цинизм и несправедливость даже не пытаются как-то маскировать. Где не может быть общего ценностного пространства – а возможны только ситуативные союзы по интересам. Где прежние цивилизационные маяки и моральные камертоны рассыпаются, словно карточные домики.

Очевидно, что трампизм стал испытанием для всей планеты и в особенности для воюющей Украины. Но если копнуть чуть глубже, то выяснится, что разные слои украинского общества переживают это испытание по-разному.

Главными потерпевшими от действий Трампа и Ко становятся те из нас, кто привык апеллировать к авторитету коллективного Запада и рассматривать его как ценностный ориентир. Те, кто много лет призывал сограждан равняться на развитые западные страны.

Те, кто отстаивал либеральные идеалы, защищал демократические добродетели, стремился к верховенству права или боролся за гендерное равенство; делая упор на том, что именно так принято в цивилизованном западном мире. Уже сейчас этим бедолагам придется скорректировать свою риторику, постепенно заменив "западные ценности" на "европейские ценности".

А если под напором трампистов Евросоюз тоже даст трещину, то для сохранения привычной прогрессивной повестки нужно будет искать какие-то новые аргументы. И не факт, что они будут найдены.

Однако для большей части населения ломка старой ценностной системы не настолько болезненна: ведь у большинства людей нет собственных ценностей и убеждений. У них есть стремление не отклоняться от нормы и готовность подстраиваться под любую новую норму.

Все выступают за демократию – и вы выступаете за демократию. Все голосуют за Порошенко в 2014-м или за Зеленского в 2019-м – и вы тоже ставите галочки напротив их фамилий. Все слушают российскую попсу – и вы ее слушаете. Все переходят на украинский – и вы тоже украинизируетесь. Все верят в скорый выход ВСУ на границы 1991 года – и вы в это верите. Все начинают рассуждать о мирных переговорах с РФ – и вы стараетесь не отставать от других…

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Для миллионов наших соотечественников конформизм был и остается стандартной поведенческой моделью. Поэтому множество украинцев, которые еще вчера поддерживали демократию, свободный рынок или борьбу за гендерное равенство, могут с легкостью перевоплотиться в поборников сексизма, сторонников протекционизма или критиков гнилой демократической системы.

В то же время для определенной прослойки украинского общества Трамп и трампизм – это потенциальное окно возможностей. Такое же окно возможностей, каким стала полномасштабная российская агрессия против Украины: когда идеи, выглядевшие чрезмерно радикальными и маргинальными до 24.02.2022, быстро стали новым мейнстримом.

Дискредитация глобализации – это шанс построить самобытную Украину по собственному вкусу. Эрозия коллективного Запада – это возможность продвигать собственную идейную повестку, не считаясь с заграничными авторитетами. А обесценивание нынешних западных ценностей дарит надежду на то, что от Украины больше не будут требовать соответствия этим ценностям.

Многих пассионарных украинцев удручает пророссийская риторика Дональда Трампа: но не его антиглобализм или антилиберализм. Еще до того, как американский президент занялся откровенным шантажом Украины, он успел сорвать овации в наших соцсетях, разгромив USAID и поставив в затруднительное положение прозападных "грантоедов".

А кого-то из нас порадовал и демарш вице-президента Вэнса в Мюнхене. Дескать, оставшись без многолетней американской защиты, Европа наконец-то возьмется за ум, откажется от гнилого гуманизма и либеральной мягкотелости, заменит гей-парады военными парадами и не станет докучать Украине своими бесполезными рекомендациями.

Мы не знаем, насколько Трамп и Ко преуспеют в разрушении старого миропорядка. Мы не знаем, выдержит ли Украина эту историческую бурю. Но если мир трампизма все-таки победит, а украинцы сумеют к нему адаптироваться, то наше государство будет мало походить на ту идеальную Украину будущего, которая в 2004–2024 годах виделась частью единой западной цивилизации.

В мире без общего ценностного пространства у Киева вряд ли будут стимулы строить образцовую демократию, добиваться верховенства права или заботиться о личных свободах граждан: никто за рубежом все равно не оценит этих усилий.

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В мире, где останутся лишь ситуативные союзы по интересам, Киев сможет похвастаться немногими козырями. И главным из них станет армия, имеющая реальный опыт большой войны.

Именно этот козырь придется продавать на внешнем рынке, позиционируя Украину как восточноевропейскую Спарту, как милитаризированную страну-крепость. И чем больше будет востребована такая страна в дивном новом мире, тем выше вероятность, что будущие партнеры Украины закроют глаза на наши недостатки.

Теоретически в эпоху Трампа и трампизма у нас появится больше шансов выступить в ипостаси "своего сукиного сына". Сыграть примерно такую же историческую роль, которую в 1950-х и 1960-х выполняли Южная Корея, Тайвань или латиноамериканские государства, противостоявшие коммунистической угрозе. Стать страной, от которой ждут не строгого соответствия демократическим стандартам и не соблюдения прав человека, а лишь утилитарной пользы.

Вот только для начала Украине придется доказать потенциальным партнерам собственную полезность, незаменимость и ценность. А 28 февраля 2025 года миллионы украинцев увидели, что в мире Трампов, Масков и Вэнсов эта задача может оказаться почти неразрешимой.

Михаил Дубинянский