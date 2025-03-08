Заговор против Америки

Плохой парень побеждает на президентских выборах в США. Он приходит в Белый дом, и демократическая Америка превращается в собственную противоположность.

До недавнего времени этот сюжет казался фантастическим и присутствовал главным образом на страницах литературных произведений.

Еще в 1930-х, во время Великой депрессии, вышел прославленный роман Синклера Льюиса "У нас это невозможно", посвященный гипотетической победе фашизма в США. Плохого парня в романе зовут Берцелиус "Базз" Уиндрип. Сенатор-популист, он возглавляет "Лигу забытых людей", призывает вернуться к традиционным американским ценностям и обещает каждому американцу доход в размере 5000 долларов в год (около 100 000 на сегодняшний день).

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Победив на президентских выборах, Уиндрип ликвидирует разделение властей и расправляется с оппозицией. Военизированные отряды "минитменов", созданные новым президентом, подавляют любые протесты граждан. Ограничены права женщин и меньшинств. Инакомыслящих бросают в тюрьмы. А вместо самостоятельных штатов страна разделена на новые административные единицы во главе с президентскими ставленниками.

Постсоветской публике будет интересен роман "Джо Стил" современного американского автора Гарри Тертлдава. В альтернативной реальности романа семья Джугашвили эмигрирует в США, и вместо Иосифа Сталина на исторической сцене появляется американский политик Джо Стил. Накануне президентских выборов 1932 года его подручные ликвидируют Рузвельта, инсценировав несчастный случай.

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Стил приходит к власти, и вместо рузвельтовского "Нового курса" реализуется социалистический "Четырехлетний план". Фермеров загоняют в коллективные хозяйства, банки национализируют. Судьи Верховного суда США, заявившие о неконституционности этих нововведений, арестованы и расстреляны как иностранные шпионы. При помощи директора ФБР Гувера президент Стил устанавливает жестокую диктатуру, объявляя несогласных врагами американского народа и заключая их в трудовые лагеря.

На фоне сочинений Льюиса и Тертлдава более реалистичен роман Филипа Рота "Заговор против Америки", вышедший в 2004-м и экранизированный в 2020-м. Тут в роли плохого парня выступает настоящий исторический персонаж: знаменитый летчик Чарльз Линдберг. Национальный герой и по совместительству – изоляционист, антисемит и симпатик Третьего рейха.

На выборах 1940 года Линдберг побеждает Рузвельта, пообещав удержать Америку от втягивания в мировую войну. В Исландии подписано соглашение о нейтралитете с нацистской Германией. На Гавайях – аналогичное соглашение с Японией. Агрессоры в Европе и Азии действуют при полном невмешательстве США. А демократические устои в Америке президента Линдберга разрушаются исподволь и постепенно: например, евреев стараются рассредоточить по всей стране в рамках специальной программы "американизации"…

Но пока американские литераторы изощрялись в мрачной фантазии, наблюдатели в реальном мире сохраняли оптимизм. Считалось, что у Америки есть надежное средство против потенциальных Линдбергов, Уиндрипов и Джо Стилов: образцовые демократические институции. Сдержки и противовесы, выстраивавшиеся с конца XVIII века. Система, работающая как часы, и способная нейтрализовать любого плохого парня и врага свободы – даже если волею судьбы он попадет в президентское кресло.

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Первая каденция Дональда Трампа в 2017–2021 годах вроде бы подтвердила силу американских институций. Эпатажного президента удавалось с горем пополам держать в узде. А кремлевские политологи, возлагавшие на Дональда большие надежды, с горечью констатировали, что "истеблишмент победил" и "на аппаратном уровне Белый дом оказался полностью очищен от влиятельных сторонников резких перемен во внешней политике США и перехода к продвижению национальных интересов Америки в узком эгоистическом понимании".

Относительно удачный опыт восьмилетней давности позволял надеяться, что и в 2025-м системе удастся переварить президента Трампа без катастрофических последствий. Однако на этот раз история распорядилась по-другому.

Очевидно, Дональд Трамп извлек уроки из своего первого президентского срока: и сразу же приступил к агрессивной атаке на американские институции. С момента его прихода в Белый дом прошло лишь полтора месяца, но за это время лицо Америки радикально изменилось.

Тут и демонстративный разрыв с многолетними союзниками.

И стремление разрушить международную торговую систему.

И шокирующие кадровые назначения.

И безумные аппаратные чистки.

И культ личности Дональда Трампа, доходящий до абсурда.

И намерение обеспечить ему третий президентский срок.

И давление на журналистов, критикующих Трампа.

И угрозы студентам, участвующим в протестных акциях.

И, разумеется, попытки новой американской администрации договориться с диктатором и военным преступником Путиным за счет Украины и украинцев.

Прямо сейчас воплощается в жизнь настоящий заговор против Америки – переход Соединенных Штатов на сторону мирового зла. А эталонные сдержки и противовесы не спасают США от крутого цивилизационного разворота.

Таким образом, бурная деятельность Трампа и Ко бьет не только по репутации Вашингтона за рубежом, но и по самой идее спасительных институций.

Уж если плохие парни смогли взломать образцовую американскую демократию, то что говорить о странах со слабыми институциями, для которых США много лет выступали недосягаемым ориентиром?.. Причем к числу таких стран относилась и Украина.

Институциональные сдержки и противовесы никогда не были нашей сильной стороной. Достаточно вспомнить, что в 2010 году президент Янукович осуществил конституционный переворот и расширил собственные полномочия, вообще не встретив сколько-нибудь серьезного сопротивления. Восстание на Майдане последовало лишь спустя три года после фактической узурпации власти Януковичем – и толчком к нему послужило совсем другое событие.

Сегодняшняя Украина номинально остается парламентско-президентской республикой. Однако неискушенные в политике обыватели могут и не подозревать об этом. Еще до полномасштабного вторжения роль украинского парламента была в значительной степени нивелирована. Еще до полномасштабного вторжения главным органом власти стал Офис президента. И еще до полномасштабного вторжения был найден инструмент, позволяющий президентской команде подменять суд: санкции СНБО против граждан Украины.

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Большая война, потребовавшая сконцентрировать всю власть в одном центре принятия решений, лишь завершила ломку отечественных сдержек и противовесов. В разгар экзистенциального противостояния с безжалостным врагом ручное управление страной выглядит вполне оправданным. Зато многолетнее кредо прогрессивной общественности – "Украине нужно строить сильные институции! Такие же сильные институции, как в Америке!" – дискредитируется на наших глазах.

Наблюдая за нынешней Америкой, легко прийти к выводу, будто сильные институции не приносят пользы и никого не спасают. Сегодняшняя Америка подталкивает окружающий мир к мысли, что никакие сдержки и противовесы не способны сдержать и нейтрализовать по-настоящему плохого парня. А раз так, то какой от них прок? Лучше сосредоточиться на том, чтобы всю полноту власти получали хорошие парни – или парни, которые выглядят хорошими.

Соединенным Штатам будет нелегко пережить новое президентство Трампа. Украине и украинцам в разгар большой войны – тем более. Но даже если в конце концов с Вашингтоном удастся о чем-то договориться, американские метаморфозы при Дональде Трампе все равно оставят неизгладимый след в нашем коллективном сознании.

Скорее всего, послевоенная Украина будет верить в силу институций еще меньше, чем раньше; а в силу харизматичных личностей – еще больше. Отечественный спрос на лидера-мессию окажется высок как никогда. А останется ли таким лидером действующий президент Зеленский, объявят ли мессией бывшего главкома Залужного, или же эта роль достанется кому-то еще – покажет время.

Михаил Дубинянский