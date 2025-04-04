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Кремль в Брюсселе. Как работают российские заводы в самом сердце ЕС на четвертом году полномасштабного вторжения

Михаил ТкачПятница, 4 апреля 2025, 05:30

Від 24 лютого 2022 року українське суспільство вже бачило чимало прикладів цинічної гри західних партнерів за обидві сторони. Наприклад, лише напередодні нового 2025 року партнери, які всі три роки рішуче засуджували російську агресію, помітили існування "тіньового флоту" Росії, який попри санкції роками розвозив російську нафту по всьому світу. Не лише в усіх на очах, а й на радарах. 

Водночас партнери і досі вдають, що не помічають скраплений російський газ, який щотижня заходить в європейські порти країн Європейського Союзу та членів НАТО. І багато інших живильних для російського бюджету продуктів продовжують їхати саме в той західний світ, якому Росія оголосила війну. 

Чому це важливо? 

Санкційна політика недарма має назву політики стримування. Адже що більше санкцій, то менше Росія продає товарів у цивілізований світ. Що менше РФ продає, то меншим є заробіток країни-агресора. А що меншим є заробіток, то менше Кремль може витрачати на агресію. 

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Однак цифри останніх трьох років свідчать, що Росія не лише має змогу і далі фінансувати війну проти України, а й щороку збільшує свій військовий бюджет на десятки мільярдів. 

Чому це важливо саме зараз? 

Після зміни президента США і, відповідно, зміни політики Сполучених Штатів щодо участі в міжнародній безпеці, лідери провідних країн Європи, керівники Європейського Союзу і НАТО мало не щотижня говорять про реальність військової загрози з боку Росії. 

Говорять і продовжують фінансувати Росію десятками мільярдів євро. Але випадок, про який піде мова в нашому новому розслідуванні, взагалі безпрецедентний. 

Адже Європа просто зараз продовжує закуповувати метал на тому російському заводі, який одночасно постачає метал на 22 підприємства оборонного комплексу Російської Федерації. Тобто одні вагони йдуть у Данію, Бельгію та Італію, а інші – на виробництво ракет, дронів, танків та навіть ядерної зброї. Ба більше, власник цього заводу має свої заводи в Європі, які також продовжують успішно працювати й сьогодні. 

Гірничо-металургійний комплекс є третім головним джерелом економіки Росії після нафти й газу. І, за даними Eurostat, за три роки повномасштабного вторгнення Росія продала до країн ЄС продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) майже на 10 мільярдів євро. 

Подробиці – за посиланням. 

Автор: Михайло Ткач

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