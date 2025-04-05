Краткий курс Трампологии

В 2014 году самой востребованной украинской профессией стало прикладное путиноведение. Бесчисленное множество экспертов анализировали личность российского диктатора, пытаясь понять, что предпримет Кремль в ближайшей перспективе и как добиться победы над путинским режимом.

А в 2025 году в нашу жизнь вошла новая специфическая дисциплина: трампология. Теперь украинцы изучают внутренний мир 47-го президента США, его жизненный путь, его привычки и слабости, его публичные заявления и даже жестикуляцию. Экспертом по Дональду Трампу становится чуть ли не каждый активный пользователь соцсетей. Ежедневно тысячи комментаторов рассуждают о том, чего можно ждать от американского лидера, и как следует вести себя с Трампом, чтобы Украина осталась в выигрыше.

Перечислить все озвученные мнения просто нереально: но попробуем классифицировать хотя бы основные школы украинской трампологии.

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"Верующие"

Для этой части интернет-экспертов Дональд Трамп был и остается великим деятелем современности – героическим борцом с левой тиранией и защитником истинной свободы. Любому неоднозначному поступку 47-го президента "верующие" находят благовидное объяснение и оправдание. При этом они склонны видеть в деятельности Трампа реализацию неких хитроумных планов и сложных многоходовок, которые не в состоянии оценить обычный наблюдатель.

В представлении "верующих" политика Трампа оптимальна для Украины и украинцев. А вина за любые столкновения между Киевом и Вашингтоном – вроде февральского скандала в Овальном кабинете – возлагается исключительно на украинское руководство.

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Еще несколько месяцев назад вера в нового американского президента и его чудесные способности была широко распространена среди наших сограждан. 54% украинцев считали приход Трампа благом. Сейчас "верующие" по понятным причинам превращаются в малочисленную секту.

Тем не менее небольшой фан-клуб Дональда Трампа сохранится в Украине в любом случае: что бы ни предпринимал американский лидер, и как бы его решения ни отражались на нашей стране.

В отличие от "верующих", другие группы трампологов не склонны идеализировать нынешнего президента США. Но у каждой из них есть свое видение Дональда Трампа – и собственный рецепт взаимодействия с хозяином Белого дома.

"Манипуляторы"

Они уделяют особое внимание негативным психологическим особенностям президента Трампа: его нарциссизму, эгоцентризму, эмоциональной неустойчивости. "Манипуляторы" убеждены, что, грамотно сыграв на этих чертах, можно извлечь пользу для Украины и украинского дела.

Заветная мечта "манипуляторов" – столкнуть непомерное эго Дональда Трампа с таким же непомерным эго Владимира Путина. В конце прошлого года эта стратегия казалась оптимальной для Киева. "Манипуляторы" предлагали льстить новому хозяину Белого дома, разжигать его самолюбие и подвести 47-го президента к мысли, что, пойдя на уступки Кремлю, он перестанет выглядеть сильным лидером.

К сожалению, первые месяцы президентства Дональда Трампа продемонстрировали, что пока россиянам удается манипулировать его эмоциями успешнее, чем украинцам. История с путинской молитвой за Трампа – яркое тому свидетельство. К тому же есть подозрение, что на эмоциональном уровне Трамп до сих пор испытывает неприязнь к нашей стране: из-за украинской помощи демократам во время выборов 2016-го и скандального "Украинагейта" в 2019-м.

Это существенно усложняет задачу, стоящую перед отечественными "манипуляторами". Хотя они по-прежнему не опускают рук и не теряют надежды на успех.

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"Дельцы"

Подобно "манипуляторам", они считают, что личностные характеристики Дональда Трампа можно и нужно поставить на службу Украине. Но, в отличие от "манипуляторов", предлагают эксплуатировать не эмоции американского лидера, а его рацио.

Для "дельцов" Трамп – это прежде всего бизнесмен, стремящийся к выгоде. И с ним следует коммуницировать, как с бизнесменом: предлагать привлекательные сделки, которые будут выгодны и Вашингтону, и Киеву. Тогда Украина сможет рассчитывать на поддержку новой американской администрации в противостоянии с РФ.

Именно в среде отечественных "дельцов" родилась идея соглашения о редкоземельных металлах – в обмен на продолжение американской военной помощи.

Но, попытавшись реализовать этот подход на практике, украинцы столкнулись минимум с двумя серьезными препятствиями. Как апеллировать к обоюдной выгоде, если Трамп-бизнесмен считает выгодным для себя поладить с путинской Россией? И как говорить о взаимной выгоде, если Трамп-бизнесмен предпочитает игру с нулевой суммой и видит собственную выгоду в ограблении и закабалении Украины?

Ответы на эти вопросы в Киеве пока не найдены.

"Укротители"

В отличие от "манипуляторов" и "дельцов", они не видят возможности подобрать ключик к самому Дональду Трампу. С точки зрения "укротителей", наша страна выиграет лишь в том случае, если волюнтаризм Трампа удастся как-то ограничить. Значит, следует искать подходы не к 47-му президенту США: а к тем, кто потенциально способен на него повлиять.

Американские элиты. Американские медиа. Американское гражданское общество. Симпатики Украины и последовательные противники России в рядах Республиканской партии. Прочие возможные лоббисты, c чьим мнением Трамп будет вынужден считаться.

Стратегия укрощения Дональда Трампа довольно успешно сработала в 2017–2021 годах, во время его первой каденции, когда Киев получил "Джавелины", а Москва – санкции против "Северного потока-2".

Однако в 2025-м президент Трамп оказался менее зависим от республиканского истеблишмента и более свободен в своих действиях. Под его натиском трещат многолетние американские традиции, а в президентском окружения преобладают люди вроде Стива Уиткоффа. Для отечественных "укротителей" это огромный минус. Попытки усмирить Трампа с помощью другой Америки, конечно, предпринимаются, но желаемых результатов пока не приносят.

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"Скептики"

Из всех групп отечественных трампологов они настроены наиболее пессимистически. "Скептики" не верят, что Украине удастся эффективно сыграть на эмоциях Дональда Трампа или на его рациональных побуждениях. Они не верят, что американскому истеблишменту, американскому гражданскому обществу или кому-то еще удастся укротить 47-го президента США. По мнению "скептиков", следует исходить из того, в что ближайшей перспективе Америка Трампа будет потеряна для Киева как стратегический партнер.

Соответственно, "скептики" призывают сосредоточить усилия не на сохранении американской поддержки, а на ускоренном поиске возможных альтернатив. Не на попытках найти общий язык с новой Америкой, а на форсированном диалоге со старой Европой. Тем более что текущая политика Дональда Трампа несет угрозы не только для Украины, но и для европейской безопасности.

Правда, даже самые последовательные из "скептиков" признают, что сейчас военные возможности Европы несопоставимы с американскими. И что Киеву без заокеанской помощи придется очень нелегко.

Вероятно, еще до конца 2025 года станет ясно, какие из перечисленных методик себя оправдали, а какие – нет. Но пока каждый из нас волен выбрать ту школу трампологии, которая импонирует лично ему.

Михаил Дубинянский