[НЕ] нейтральный Трамп

Каких-нибудь полгода назад США считались ключевым союзником Украины в противостоянии с российским агрессором. Но Америка президента Трампа выбирает новый статус: она позиционирует себя как нейтрального посредника между Киевом и Москвой. Как беспристрастного арбитра и третейского судью, способного завершить чужую войну. Как улучшенную версию эрдогановской Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Строго говоря, для Вашингтона такая роль не нова. В прошлом Соединенным Штатам не раз приходилось выступать медиатором, способствовавшим урегулированию военных конфликтов в разных частях света.

В 1905-м президент Теодор Рузвельт организовал в Портсмуте переговоры между Россией и Японией – и впоследствии удостоился Нобелевской премии мира.

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В 1978-м президент Джимми Картер пригласил Менахема Бегина и Анвара Садата на саммит в Кэмп-Дэвиде – и в следующем году в американской столице был подписан мирный договор между Израилем и Египтом.

А в 1995-м, при Билле Клинтоне, на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо были заключены Дейтонские соглашения, положившие конец Боснийской войне.

Правда, есть одно существенно "но". По-настоящему эффективный посредник не должен вызывать сомнений в своей нейтральности ни у одной из сторон. А с этим у нынешней администрации США явные проблемы.

В представлении многих украинцев американский поезд проследовал от станции "Поддержка Киева" до станции "Подыгрывание Москве", не останавливаясь на станции "Нейтралитет". И в Дональде Трампе сотни тысяч наших сограждан увидели не медиатора, а скорее сообщника Путина и фактического соучастника российской агрессии против Украины.

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Конечно, смена американского статуса – с ключевого партнера в борьбе с Кремлем на посредника в переговорах с Кремлем – в любом случае была бы расценена многими украинцами как предательство. Особенно на фоне неоправданных и совершенно фантастических ожиданий, которые бытовали в Украине после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Когда от тебя ждут "Томагавков", а ты предлагаешь садиться за стол переговоров, это поневоле воспринимается как удар в спину. Однако более адекватное руководство США попыталось бы как-то смягчить неизбежный негативный эффект. А Трамп, Вэнс, Уиткофф и Ко постарались, чтобы этот эффект оказался максимально болезненным и шокирующим.

Важно не только то, что в Вашингтоне взяли курс на заморозку российско-украинской войны. Еще важнее, в какой форме это было сделано.

В течение ста дней президентства Трампа его подходы к украинцам и россиянам различались слишком заметно. В надежде на быстрый результат новая американская администрация пошла по пути наименьшего сопротивления.

У Вашингтона есть прямые рычаги влияния на Украину – в виде военной и финансовой помощи? У Вашингтона намного меньше рычагов влияния на Россию – и все они опосредованные? Значит, нужно оказывать давление на того, на кого легче давить!

Жесткий прессинг Киева практиковался не потому, что это было необходимо, а потому, что так было проще.

От жесткого прессинга Москвы американцы воздерживались не потому, что это было невозможно, а потому, что это было сложно.

Попытки мотивировать РФ соблазнительными обещаниями предпринимались не потому, что это было рационально, а потому, что это не требовало от США значительных усилий.

Америка Трампа попыталась действовать методом кнута и пряника. Но на протяжении трех месяцев кнут практически всегда адресовался Киеву, а пряник – Москве. И, конечно, такую стратегию было трудно воспринимать как нейтральное посредничество – а не как заигрывание с российским режимом.

Специфические взгляды и субъективные предпочтения Дональда Трампа тоже мешали отнестись к нему как к нейтральному арбитру.

Украина – за исключением украинских недр – Трампу безразлична, и это сразу же бросалось в глаза. Даже когда президент США говорит об украинских жертвах и страданиях, в его словах нет настоящей эмпатии. Слишком очевидно, что украинцы для нынешнего американского лидера – это существа с другой планеты. Непонятные безумцы, ввязавшиеся в большую игру, не имея на руках сильных карт.

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А вот к российскому правителю Трамп действительно испытывает определенную эмпатию. Хозяин Белого дома считает Путина человеком своего круга. Он способен поставить себя на место Путина. Он старается понять Путина и вникнуть в мотивы кремлевского диктатора. Он готов искать объяснения и оправдания путинским поступкам. И не стесняется озвучивать все это вслух.

Согласно публичной риторике американского лидера, Путин – не тиран и агрессор, с которым скрепя сердце приходится договариваться. Путин – это неплохой парень, который сбился с пути и совершил "ошибку". Причем вины самого российского правителя в этом фактически нет: по версии Трампа, во всем виноваты Барак Обама и Джо Байден.

А когда американский президент бывает особенно зол на украинского коллегу, то в совращении Путина оказывается виноват еще и Зеленский. И, конечно, неизменно подчеркивается, что при Трампе хозяин Кремля остался бы хорошим парнем и надежным партнером Соединенных Штатов.

Когда жертва агрессии противостоит агрессору, позиция над схваткой сама по себе может показаться аморальной: именно ее многие из нас ставили в вину покойному Папе Франциску. Однако 47-ой президент США пошел дальше. Попытавшись встать над схваткой, он стал упражняться в максимально предвзятых ее интерпретациях.

Безусловно, многие войны в истории человечества заканчивались тяжелыми и болезненными компромиссами. Но Трамп-посредник не просто подталкивает Киев к несправедливому миру. Он пытается сделать вид, будто никакой несправедливости нет.

Трамп-переговорщик не просто предлагает пойти на вынужденный компромисс с агрессором. Он объявляет бессмысленным противостояние агрессии на протяжении трех предыдущих лет.

Трамп-арбитр не просто отказывает Украине в праве на военную победу. Он отказывает украинцам в праве на правду о войне. И уже одно это заставило многих из нас воспринимать американское посредничество как соучастие в российских преступлениях против нашей страны.

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У дипломатии свои законы, и сегодня украинское руководство вынуждено иметь дело с Трампом. В Киеве стараются найти общий язык с Вашингтоном – и добиваются определенных успехов. Но в массовом украинском сознании Трампу все равно уготован не ореол миротворца, а образ вольного или невольного соучастника агрессии.

Причем независимо от того, добьется ли американский лидер хотя бы временного прекращения огня в Украине, или же просто умоет руки, обвинив в несговорчивости и Москву, и Киев.

Михаил Дубинянский