Капитан Антиамерика

Первые сто дней Дональда Трампа принято мерить экономикой.

Рецессией. Тарифами. Всемирным экономическим кризисом. Сорок седьмой президент США решил, что его страна должна больше производить и больше продавать – и готов не останавливаться ни перед чем. В результате мир накрыли тарифные угрозы, неуверенность и волнение на биржах. Экономисты ищут параллели с законом Смута-Гоули, президентством Герберта Гувера и их детищем – Великой депрессией.

Но в том и штука, что "эффект Трампа" – совсем не только про экономику.

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Президент США и впрямь может считать, что нынешнее положение Соединенных Штатов – порочно. Что эмиграция производств в другие страны – несправедлива. Что быть гарантом безопасности для союзников – расточительно. Что не США должны покупать товары со всего мира, а весь мир должен покупать американское и платить за защиту. Его беда лишь в том, что эта система сложилась как результат послевоенной реальности. В которой стоимость труда в США росла, надежность американской финансовой системы тоже, а потому весь мир вкладывался не в американское производство, а в облигации американского госдолга. Просто потому, что давать в долг Соединенным Штатам было удобно и безопасно. Равно как и жить под американским зонтиком безопасности.

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Дональда Трампа может злить эта ситуация. Он может поссориться со всем миром – ради восстановления статус-кво. Проблема только в том, что недостатки любой системы часто являются продолжением ее достоинств. И вы не можете обнулить то, что вам не нравится без обнуления того, что вам по душе.

После Второй мировой США перестали быть одним лишь экономическим гигантом. Они подняли на знамена лозунги глобальных ценностей. Превратились в магнит для тех, кто пытался вырваться из-под гнета коммунистических диктатур. В тот момент, когда мир стал двуполярным, столицей коллективного Запада стал Вашингтон.

После 1991 года обрушение советского полюса лишь упрочило этот статус. Демократия и свобода перестали быть одной из развилок – став вместо этого магистральным шоссе. Мир напоминал Comic Con, в котором страны косплеили триумфатора и перенимали у него правила жизни. Вашингтон превратился в маяк и у этого маяка не было альтернатив.

Гилберт Честертон писал о том, что Рим полюбили не за величие – Рим стал великим, потому что его полюбили. Соединенные Штаты влюбляли в себя не джинсами и не кока-колой – а "небесным образом" того и другого. Голливуду было проще, чем любому иному центру киноиндустрии. Потому что продавать миф о стране неизмеримо легче, если у вашего мифа есть гарантированные покупатели.

Мир знал, куда бежит Форест Гамп – он бежит к глобализации, свободе и первому темнокожему президенту. Мир понимал, почему спасают рядового Райана – потому что ленд-лиз, план Маршалла и Западный Берлин. Мир видел, зачем нужны ковбои – ведь их наследием были право собственности и торжество закона.

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От каждого героя американской литературы, от каждого персонажа кинематографа можно было протянуть символическую нить в современность – чтобы затем объявить эту линию маршрутным листом к свободе. Герои "Титаника" плыли в Америку Кеннеди и Рейгана. Индиана Джонс искал артефакты прошлого на правах представителя светлого будущего. А Джон Макклейн был привлекателен не только личной харизмой, но еще и декорациями страны, которую он из раза в раз спасал на Рождество.

Символический образ невозможен без фундамента. И последние полстолетия весь символический капитал Соединенных Штатов опирался на американскую же реальность. В этой реальности были айфон и демократия, жевательная резинка и свобода слова, чизбургер и борьба за права. Мы жили в пространстве, где лишь 41 год отделял Барака Обаму от Мартина Лютера Кинга – и это позволяло нам говорить о триумфе последнего. А значит – о триумфе Харви Милка и Эрин Брокович, Джанго и Альдо Рейна, Тони Старка и Стива Роджерса.

Из любой точки американского прошлого историческая прямая вела в известное нам будущее – тем самым обеспечивая гарантированный хеппи-енд. Любой киногерой был предтечей настоящего и потому даже в случае поражения – все равно побеждал в глазах зрителя. Символическая роль Соединенных Штатов служила оправданием для всех зигзагов ее истории – даря каждому своему стороннику спасительное "зато". Зато теперь США помогают бедным. Зато сегодня защищают слабых. Зато сейчас противостоят диктатурам.

Теперь все это в прошлом.

Дональд Трамп сломал не только традицию публичной риторики. Не только логику отношений с союзниками и диктатурами. Он вдобавок похоронил весь тот символический капитал, что страна копила десятилетиями.

47-й президент США упраздняет USAID и закрывает "Голос Америки". Назначает лояльных и увольняет профессионалов. Лебезит перед диктаторами и повышает голос на демократии. Дональд Трамп принял решение "выйти в кэш" – и разменивает на это накопленные дублоны репутации и авторитета своей страны.

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Отныне Соединенные Штаты – это страна, голосующая в ООН синхронно с Никарагуа, Эритреей и Беларусью. Объявляющая на весь мир, что другие страны целуют ее лидера в жопу. Это страна, которая требует, чтобы жертва капитулировала перед агрессором, чтобы не мешать Вашингтону вести бизнес с Москвой.

Дональд Трамп перелицевал не только американскую политику. Он заодно отобрал у американского образа всю его "моральную правоту". Ту, что покоилась на роли и значении Соединенных Штатов для остального мира. Ту моральную правоту, что позволяла сопереживать Скарлет О'Харе и Джону Рембо, Клинту Иствуду и Мартину Риггсу.

Величие США строилось не только на экономической мощи. В его фундаменте – доверие к американским институтам и имидж надежного партнера. Стабильность доллара и независимость Федеральной резервной системы. Профессионализм бюрократии и верховенство закона. Лидерство в международных организациях и публичная роль стража демократии. Все то, от чего отказывается сегодня 47-й президент США.

Разрушая символический капитал ради экономики, Дональд Трамп обнуляет сразу все. Американская мечта более не рифмуется с этикой. Джинсы перестали быть дресс-кодом демократии. Соединенные Штаты избавились от ролевой модели "образца для подражания". И даже если на следующем электоральном витке нынешний президент уступит кресло своему оппоненту, память о том, что 77 миллионов американцев выбрали курс Дональда Трампа, никуда не исчезнет.

У мира был хороший маяк. К сожалению, он погас.

Павел Казарин, для УП