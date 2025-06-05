Приход к власти, многовекторность, отец олигархата. История Леонида Кучмы

Леонід Кучма – єдина людина в сучасній історії України, якій вдалося обіймати посаду глави держави двічі.

Інші намагалися повторити таке досягнення, але наразі вдалося лише йому.

Під час свого другого строку Кучма виявився напрочуд спраглим і жадібним до влади, цинічним.

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Але все це сталося з ним не одразу. На початку 1990-х Леонід Данилович не особливо бажав займатися політикою. На той момент Кучма очолював завод "Південмаш" – провідне українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного призначення. "Червоний директор" не любив та й не вмів виступати на публіку, говорив сухо, не мав політичного досвіду.

Але влада сама прийшла до його рук. Можна сказати, збіг обставин. Тодішний керівник Верховної Ради Іван Плющ та президент Леонід Кравчук шукали нового ручного прем'єр-міністра. Поставили на неамбітного директора заводу. І Кучма доволі неохоче пристав на цю пропозицію – його буквально вмовляли очолити уряд.

Дуже скоро ті, хто вважали, що будуть його контролювати, усвідомили свою помилку. Кучма переверне всю українську політику і на десятиліття візьме владу в свої руки.

Колишній керівник "Південмашу" стане майстром у побудові складних політичних конфігурацій. Не маючи власної політичної сили у Верховній Раді, Кучма примудрятиметься маніпулювати законодавцями та перекроїть всю архітектуру державного устрою.

Він зробить другою за впливовістю людиною в державі Медведчука та призначить Януковича прем'єром. Кучма стане президентом, котрий скаже Путіну, що українські прикордонники відкриють вогонь, як тільки росіяни насміляться перетнути кордон на Тузлі. Він буде хрещеним батьком українського олігархату, який з'явився в країні саме за часів його президентства. Кучма постійно шукатиме баланс між Європою та Росією та сам же стане жертвою своєї "політики багатовекторності".

Як йому це все вдалося та яке його місце в історії сучасної України?

"Українська правда" намагалася знайти комплексну відповідь на ці запитання.

У першому сезоні відеопроєкту УП "Who is" ми детально розповідаємо біографії українських президентів.

Оскільки Кучма двічі обирався президентом України, історію його злетів та падінь ми розділили на дві частини.

Першу дивіться на каналі "Української правди" в Youtube. Наступна частина вийде за тиждень, 12 червня.

Роман Кравець, УП