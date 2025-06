– Знаешь, кто даже теперь, когда пятая часть Европы уже потоплена, все еще доставляет саламандрам взрывчатые вещества, торпеды и сверла? Знаешь, кто днем и ночью лихорадочно работает в лабораториях над изобретением еще более эффективных машин и веществ, предназначенных разнести мир вдребезги? Знаешь, кто ссужает саламандр деньгами, кто финансирует конец света, весь этот новый всемирный потоп?

– Знаю. Все промышленные предприятия. Все банки. Все правительства.

– То-то же. Были бы только саламандры против людей – тогда еще, наверное, что-нибудь можно было бы сделать. Но люди против людей – этого не остановишь.

Знаменитый антифашистский роман Карела Чапека "Война с саламандрами" был опубликован почти 90 лет назад. Автор поведал о расе разумных саламандр, обнаруженных на далеких островах. Люди пытаются использовать их в своих интересах, расселяют их по всей планете, предоставляют им доступ к современным технологиям. Вскоре саламандры выходят из-под контроля и приступают к уничтожению привычного мира – раздроблению и подтоплению суши для обустройства собственной жизни на мелководьях. Между саламандрами и человечеством начинается экзистенциальная война.

Но вся соль в том, что чапековские саламандры, обитающие в другой среде, скованы множеством ограничений. Они не могут сами обрабатывать металлы. Они не могут производить взрывчатку. Чтобы воевать с человечеством, им необходима тесная кооперация с Homo Sapiens. Все технические средства для разрушения суши им поставляют люди. Кто-то – в надежде сорвать куш до наступления конца света в неопределенном будущем. А кто-то – в расчете на то, что именно его конец света не затронет, поскольку саламандрам нужны не только мелководья, но и небольшие участки земли вокруг них.

Фантастический роман содержал бесчисленные аллюзии на мировую ситуацию 1930-х; и в 2020-х многие из них вновь оказались актуальными. Военное противостояние в Украине часто представляют как глобальную битву демократии с авторитаризмом, цивилизации с варварством, свободного Запада с деспотичным Востоком.

Но если у Чапека война с саламандрами означала не только "саламандры против людей", но и "люди против людей", то в XXI веке все не менее сложно и запутанно. Западная цивилизация против западной цивилизации. Демократия против демократии. Свободный мир против свободного мира.

Кто-то на Западе клеймит российскую агрессию, а кто-то продолжает покупать российские энергоносители и фактически спонсирует агрессора.

Кто-то помогает украинцам, а кто-то окольными путями предоставляет россиянам технологии, необходимые для ведения войны.

Кто-то требует ввести новые жесткие санкции против РФ, а кто-то мечтает об отмене старых санкций и выгодных сделках с Кремлем.

Никого в Украине уже давно не удивляют сообщения о западных компонентах в начинке российских ракет и беспилотников. И никого не шокирует материал "How the West is helping Russia to fund its war on Ukraine", вышедший на BBC в конце мая и посвященный российским доходам от экспорта углеводородов в западные страны.

Масштабное российское вторжение в Украину рассматривается как открытый вызов глобальному миропорядку. Но Москва предприняла этот шаг, воспользовавшись плодами глобализации, и все еще продолжает ими пользоваться.

Причем это лишь вершина айсберга: за спиной глобальной бензоколонки – России – стоит глобальная мастерская – КНР. И готовность Китая к вооруженному переделу мира не вызывает особых сомнений.

Разумеется, западная кооперация с Москвой и Пекином началась не вчера и не сегодня. Но в 1990-х, 2000-х и даже в 2010-х ее можно было позиционировать как заботу об общем благе.

Поначалу считалось, что экономическая либерализация неизбежно порождает политическую. Мол, чем больше денег появится в России и в Китае, тем больше там будет демократии.

Впоследствии надежды на демократизацию рухнули, но коллективный Запад продолжал верить, что богатые диктатуры будут более стабильными и предсказуемыми, а значит, и более безопасными для всего мира.

Взаимная выгода воспринималась как предохранитель от деструктивных шагов. Считалось, что, получив экономические рычаги влияния, автократии откажутся от военных рычагов. Хотя в самих автократиях экономические рычаги рассматривались как органичное дополнение к военным – и сверхдоходы использовались для наращивания наступательного потенциала.

В 2020-х стало очевидно, что принцип "торговать, а не воевать" себя не оправдал. Агрессивные диктатуры руководствуются другим принципом: "торговать, чтобы воевать".

Бизнес с диктатурами – это чья-то кровь, которая уже пролилась или прольется в будущем. Бизнес-партнерам диктаторских режимов больше нечем прикрыть собственный цинизм, эгоизм и беспринципность. Тем не менее в демократическом мире с лихвой хватает и первого, и второго, и третьего.

Западных политиков и бизнесменов нередко обвиняют в самоубийственной близорукости. Они готовы продать воинственным диктатурам веревку, на которой сами же будут повешены! Сегодня они боятся недовольства избирателей, а завтра получат настоящую катастрофу! Их бездействие и их действия приближают глобальный крах, от которого им уже не спрятаться!..

Но, конечно, новый передел мира не ударит по всем западным государствам в равной степени. Далеко не все окажутся в роли условной Украины или Тайваня. Кто-то – вроде стран Балтии или Польши – рискует больше, а кто-то – намного меньше. И попытка отсидеться в стороне от чужих несчастий, попутно заработав на них, вполне может оказаться успешной.

Нынешняя Украина бравирует перед коллективным Западом своей принципиальностью. Украинцы не пытаются сторговаться с российскими саламандрами, а сражаются с ними.

Но важно понимать, что наша принципиальность родилась от безвыходности. В отличие от других, мы просто не можем надеяться, что украинское государство не пострадает от ломки глобального миропорядка, поскольку это уже произошло.

А пока в Киеве сохранялись иллюзии на этот счет, наша страна вела себя не лучше коллективного Запада.

На протяжении многих лет украинцев не смущало военно-техническое сотрудничество с подсанкционным Ираном: раскаяние пришло с большим опозданием, когда в наши города прилетели первые "шахеды". А после российского вторжения в Грузию в 2008-м Украина не собиралась жертвовать тесным сотрудничеством с россиянами: всерьез об этом заговорили лишь в 2014-м.

Более того, отечественная принципиальность и сейчас не распространяется на те сферы, где без нее все еще можно обойтись. Например, ни для кого в Украине не секрет, что Россия ведет полномасштабную войну при активной поддержке КНР. Но многие ли из наших сограждан готовы добровольно отказаться от недружественной продукции "Made in China"? Вопрос риторический.

Наверное, мало кто верит, что демократический западный мир способен на подлинную солидарность в противостоянии с агрессивными диктатурами. Легче поверить, что в лагере воинственных автократий произойдет раскол, и они столкнутся друг с другом. Поэтому в Киеве уже не первый год грезят о нападении Китая на ослабевшую Россию. А в Вашингтоне с недавних пор мечтают оторвать Москву от Пекина, задобрив кремлевского диктатора и перетянув его на свою сторону.

Подобные надежды резонируют с историческим опытом ХХ века: будь то Вторая мировая, когда демократическому Западу удалось победить нацистов с помощью тоталитарного Советского Союза; или Холодная война, когда американцы сумели заручиться поддержкой коммунистического Китая в противостоянии с СССР.

По иронии судьбы, у этих надежд много общего и с финалом знаменитого романа Чапека: "Погоди-ка!… Люди против людей… Мне пришло в голову… Ведь в конце концов могли бы быть и саламандры против саламандр!".

Правда, по состоянию на июнь 2025-го нет никаких признаков того, что в обозримом будущем эти надежды действительно станут явью.

Михаил Дубинянский