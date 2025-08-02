Тоска по Большой тройке

Восемьдесят лет назад, 2 августа 1945-го, во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме завершилась конференция лидеров СССР, Великобритании и Соединенных Штатов. "Большая тройка" собралась вместе в последний раз – чтобы определить новое устройство Европы после Второй мировой.

Конечно, в Кремле были бы не прочь приурочить победное окончание российско-украинской войны к этому историческому юбилею. Путин уже много лет видит себя в роли нового Сталина, сидящего за одним столом с ведущими мировыми лидерами и решающего судьбы миллионов людей и целых стран – как когда-то в Ялте и Потсдаме. Причем стоит помнить, что на Потсдамской конференции "Большая тройка" перекраивала не только политическую, но и этнокультурную карту европейского континента.

Сталинское руководство пожелало передать новой просоветской Польше восточные земли Германии – в качестве своеобразной компенсации за территорию, отторгнутую Советами в начале Второй мировой войны. США и Великобритания с этим согласились. В результате Бреслау стал Вроцлавом, а Штеттин – Шецином. Себе СССР оставил северную часть Восточной Пруссии, и старинный Кенигсберг превратился в русский город Калининград.

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В рамках Версальской системы этнокультурному ландшафту придавалось какое-то значение, и при создании новой карты Европы с местным населением все-таки пробовали считаться. Ялтинско-Потсдамская система смело игнорировала традиционные этнокультурные границы. При необходимости миллионы людей просто выселялись с территорий, где их предки жили на протяжении многих поколений. Благодаря "Большой тройке" этот негуманный подход остался в истории оправданным и нормальным.

Массовые депортации этнических немцев после 1945 года до сих пор принято рассматривать как справедливое наказание за поддержку Гитлера. Но в действительности судьба этих людей мало зависела от их настроений и действий в 1930-е. Все решала воля победителей и политическая целесообразность. В одних случаях вердикт "Большой тройки" оказывался милостивым, в других – суровым.

После Первой мировой войны на карте Европы появились два новых государственных образования, населенных преимущественно этническими немцами: Австрийская республика и Вольный город Данциг. В тридцатые годы Гитлер объявил жителей обеих стран соотечественниками, которых необходимо вернуть в лоно Рейха. Австрия была присоединена к нацистской Германии в 1938-м, Данциг – в 1939-м. И в обоих случаях аннексия проходила при массовой поддержке местного населения.

Тем не менее в 1945 году исторические пути двух аннексированных государств кардинально разошлись. По решению "Большой тройки" австрийская государственность после Второй мировой войны была восстановлена. Австрийцев стали официально считать не пособниками, а жертвами гитлеризма.

С Данцигом вышло по-другому. В ходе Ялтинской конференции союзники так и не пришли к единому мнению о его дальнейшей судьбе. Но на Потсдамской конференции было решено, что бывший вольный город отойдет к Польше и станет обычным городом Гданьском. Основная масса населения была оттуда изгнана.

Правда, уже в 1947 году немецкие беженцы создали так называемое "правительство Вольного города Данциг в экзиле". Оно существует до сих пор. В течение многих лет эти деятели требовали восстановления данцигской государственности, обращались в ООН и апеллировали к международному праву. Они подчеркивали, что в 1920-х и 1930-х Данциг оставался нейтральным; что его аннексия Третьим рейхом была незаконной; а, значит, после поражения Германии союзники тоже не имели законных оснований включать его территорию в состав Польши.

Разумеется, эти многолетние жалобы ничего не дали. Зато в 2017-м один из этих безнадежных маргиналов был оштрафован в Швейцарии за подделку паспорта и автомобильного номерного знака ("FDA-01 DA"): упрямец утверждал, что получил их законно.

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Но представим, что восемьдесят лет назад в Потсдаме было принято другое решение. Допустим, СССР, США и Великобритания пришли бы к выводу, что дальнейшее существование отдельного государственного образования на Балтике будет им выгодно. В этом случае независимый Данциг имел все шансы дожить до нашего времени.

После 1945 года он считался бы такой же жертвой гитлеровской агрессии, как и независимая Австрия. Активное сотрудничество местного населения с нацистами замалчивалось бы десятилетиями. А самое главное – мы бы знали, что существует особая данцигская идентичность, которую не следует путать с обычной немецкой идентичностью.

Однако история не терпит сослагательного наклонения. В потсдамском дворце Цецилиенхоф решили то, что решили. И поэтому сегодня всем известен польский город Гданьск, а о маргинальном "правительстве Вольного города Данциг в экзиле" слышали очень немногие…

Владимира Путина часто сравнивают с Адольфом Гитлером, а его военные авантюры – с агрессией, развязанной Третьим рейхом в 1939 году. Но сам кремлевский правитель вряд ли отождествляет себя с покойным фюрером. Не потому, то Гитлер был кровавым тираном и захватчиком – а потому, что в конечном итоге он потерпел поражение. Кремль же по-прежнему надеется победить.

Подлинным источником вдохновения для кремлевского режима выступает не 1939, а 1945 год. Опыт "Большой тройки" убеждает Путина и Ко, что хорошо вооруженная диктатура вполне может договориться с ведущими западными демократиями. И не только о разделе сфер влияния, но и о перекраивании этнокультурных границ в Европе.

Если в 1940-х Кенигсберг удалось превратить в Калининград, Бреслау – во Вроцлав, а Данциг – в Гданьск, и эту реальность уже давно все признали, то почему бы не проделать то же самое с нынешними украинскими территориями? Почему бы не добиться признания Херсона, Запорожья или даже Киева "исконно русскими городами"?

С точки зрения Кремля, эта задача вполне осуществима. А если большая часть жителей покинет новоиспеченные "русские города", то это только к лучшему. В наши дни идея массовых перемещений населения вновь становится модной: выселение двух миллионов палестинцев из сектора Газа открыто обсуждают с начала 2025 года.

Тоска по "Большой тройке" сквозит во всех действиях и публичных заявлениях Москвы. Кровопролитная война как ключ к переделу Европы – вот главный и, пожалуй, единственный урок, который в современной России выносят из Второй мировой. В российском представлении все историческое значение победы над Гитлером сводится к сходкам "Большой тройки" в Ялте и Потсдаме.

В Украине и на Западе 1945-й воспринимают как историю о наказанном зле и наказанной агрессии. Но для РФ это лишь история о наказании побежденных и торжестве победителей. История, которую Кремль уже четвертый год пытается повторить на нашей земле.

Вот только с потенциальными партнерами для нового Потсдама у россиян не складывается. И, похоже, даже скандальный президент Трамп не готов сыграть эту роль так, как того желают в Москве.

Михаил Дубинянский

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