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Мы делаем 140 прогнозов ежедневно. Как работают военные синоптики и как погода влияет на фронт

Евгений БудерацкийВоскресенье, 3 августа 2025, 05:30

Кожен українець ледь не щодня слідкує за прогнозом погоди, щоб зрозуміти як одягнутися, чи брати парасолю, куртку потепліше або бейсболку і окуляри від сонця. Тому про роботу цивільного Гідрометеорологічного центру відомо досить багато.

Значно менше українців знають, що у Збройних Силах є своя Гідрометеорологічна служба, яка заточена виключно для потреб фронту. Дощ, вітер, снігопад, спека, холод – всі ці природні явища так чи інакше впливають на роботу військових і розвиток бойових дій.

Для розуміння, від початку повномасштабного вторгнення військові гідрометеорологи підготували понад 140 тисяч прогнозів. Ці дані, в тому числі, лягли в основу багатьох успішних рішень, зокрема при плануванні військових операцій.

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Хто такі військові синоптики, як погода впливає на авіацію, артилерію, безпілотні системи та розвідувальні операції – розповідає керівник Гідрометеорологічної служби Збройних Сил України Віталій Шеїн.

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