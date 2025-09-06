6 сентября исполняется три года с начала легендарного контрнаступления Вооруженных Сил Украины на Харьковщине.

Менее чем за неделю нашим защитникам удалось освободить шесть тысяч квадратных километров территории Украины. Под ударами украинского оружия вражеский фронт рухнул. В ходе блестящей операции оккупанты были изгнаны из Изюма и Балаклеи, Купянска и Волчанска. А впереди нас ждало продвижение Сил обороны на Херсонщине – и освобождение единственного областного центра, захваченного врагом за время полномасштабного вторжения.

Той исторической осенью страна познала настоящий вкус победы.

Как ни печально, но Украина в сентябре 2022 года и Украина в сентябре 2025 года – это фактически две разных страны. Тогда – эмоциональный подъем и всеобщее ликование. Сегодня – усталость и депрессия. Тогда – консолидация и сплоченность. Сегодня – внутренние раздоры и поиски виновных. Тогда – готовность воевать до полного изгнания захватчиков с украинской земли. Сегодня – споры о тяжелых и болезненных компромиссах.

Но именно сейчас, на фоне нынешних разочарований и невзгод, можно адекватно оценить ту роль, которую сыграла в украинской истории победная осень 2022 года.

Оглядываясь назад, мы понимаем, что освобождение Харьковщины и деоккупация Херсона стали самым ярким достижением ВСУ за время большой войны. Крупнейшим успехом Украины, который так и не удалось повторить.

Но осенью 2022-го казалось, что победы украинской армии на Слобожанщине и Херсонщине – это лишь прелюдия к новым, еще более впечатляющим и грандиозным победам. Планка отечественных ожиданий взлетела до небес.

Оглядываясь назад, мы понимаем, что три года назад наш враг был наиболее уязвим. Первоначальные планы кремлевского блицкрига в Украине уже рухнули, а полноценная адаптация РФ к войне на истощение еще не началась.

Но осенью 2022-го казалось, что необратимый процесс пошел, и с каждым месяцем противник будет становиться все слабее и слабее. О том, что Кремль может приспособиться к длительному военному противостоянию, старались не думать.

Оглядываясь назад, мы понимаем, что в тот момент Вооруженные силы Украины сумели воспользоваться уникальным окном возможностей, которое вскоре захлопнулось. Можно ли было успеть больше – вопрос дискуссионный.

Но осенью 2022-го казалось, что украинское окно возможностей только начало открываться. Считалось, что в ближайшем будущем оно окажется распахнутым настежь – и наша армия освободит Мариуполь и Бердянск, Донецк и Луганск, Симферополь и Севастополь. К сожалению, все мы ошибались.

В такой ситуации всегда есть соблазн придумать себя задним числом. Постфактум превратиться в мудрых военных экспертов, доморощенных Клаузевицев и Сунь-цзы. Сделать вид, будто дальнейшие перспективы российско-украинского противостояния были совершенно очевидны еще три года назад. И свалить всю вину за неверную оценку ситуации на Владимира Зеленского, на Валерия Залужного, на Кирилла Буданова или на кого-нибудь еще.

Однако правда заключается в том, что осенью 2022 года пьянящий вкус победы вскружил голову абсолютно всем. Целой стране. Целому народу. Целой нации: от рядовых пользователей соцсетей до военно-политического руководства, от таксистов и базарных торговок до авторитетных публичных интеллектуалов.

И этот массовый порыв был абсолютно искренним. Не пропаганда заставила миллионы украинцев поверить в быстрый разгром Российской Федерации – а, наоборот, поголовная вера в скорую победу над Кремлем определяла характер тогдашней пропаганды. В этих условиях реалистичные военные прогнозы практически не могли прозвучать в украинском публичном пространстве. И тем более не могли быть услышаны.

Кто-то скажет, что осенью 2022 года Украина недооценила своего врага – и будет прав. Неудачи российской армии в Украине имели для РФ не только деморализующий, но и стимулирующий эффект. Они послужили толчком для результативной работы над ошибками, и вскоре нам пришлось в этом убедиться.

Но прав будет и тот, кто скажет, что осенью 2022 года Украина переоценила своих союзников. А, точнее, партнеров, которые так и не стали полноценными союзниками. Почти никто в Украине не сомневался, что победы ВСУ воодушевят коллективный Запад и подтолкнут его к более активным и решительным действиям.

Но на практике украинские военные успехи были расценены как источник серьезных рисков. Полная картина тогдашних событий открылась нам лишь два года спустя, когда вышла книга известного журналиста-расследователя Боба Вудворда "Война". Там подробно описывались мотивы администрации США в 2022-м: страх перед ядерной эскалацией в случае полного вытеснения российских войск из Украины и сознательное решение воздерживаться от резких шагов.

Впрочем, враги врагами, партнеры партнерами, а победная осень 2022-го – это прежде всего история о нас самих. Она подарила Украине веру в собственную необычайную мощь. Веру в то, что для украинской армии нет абсолютно ничего невозможного.

Но, как оказалась, непоколебимая вера в себя может одновременно стать и благом, и злом.

Осень 2022 года дала миллионам наших сограждан силы для дальнейшей борьбы. Это касалось и украинских бойцов на передовой. И тыловых обывателей в тяжелые дни блэкаутов. И представителей Украины на международной арене.

Но вместе с тем страна не сумела по-настоящему эффективно распорядиться этими силами, выработав рациональную стратегию дальнейшего ведения войны. Мы надолго очутились в плену завышенных ожиданий, нереалистичных планов и "границ 1991 года".

К началу 2023-го Украина напоминала игрока, который после крупного выигрыша уверовал в собственную фортуну и утратил способность играть хладнокровно и расчетливо. Последующие неудачи далеко не сразу заставили его изменить подход к игре. Наоборот, он пытался еще больше рисковать, пробовал повышать ставки, распоряжался своими ограниченными ресурсами нерационально и порой даже безрассудно. Увы, развить успех 2022-го так и не удалось.

Однако отечественные просчеты и ошибки никоим образом не преуменьшают все то, что было достигнуто украинской армией три года назад. Напротив, сегодня у нас стало больше поводов ценить тогдашние достижения ВСУ.

В 2022 году и освобождение Харьковщины, и деоккупация Херсона виделись лишь прологом к чему-то более грандиозному. Ожидалось, что вскоре осенние успехи будут заслонены полным разгромом врага и вытеснением оккупантов со всей территории Украины.

Но триумфального продолжения не последовало, и теперь осень 2022-го ценна и дорога сама по себе. Именно с ней связан неподдельный вкус победы, который миллионы украинцев ощутят вновь еще нескоро. Вкус победы, которая навсегда останется в нашей истории и в нашей памяти. Вкус победы, которую у нас уже никто и никогда не отнимет.

Михаил Дубинянский