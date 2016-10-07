Как пациентам возвращают деньги за лекарства

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Пятница, 07 октября 2016, 10:52
Ольга СтефанишинаOlga Stefanyshyna
народный депутат от партии "Голос", бывшая заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам евроинтеграции (2018 – июнь 2019), бывший исполнительный директор БФ "Пациенты Украины"
Темы: медицина здоровье
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