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Транспортная революция в Стратегии развития Киева
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Среда, 16 ноября 2016, 11:39
советник городского головы Киева по вопросам развития велоинфраструктуры, координатор работы Ассоциации велосипедистов Киева
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