"Вольер для президента": за кого Геннадий Труханов имеет Петра Порошенко?

Последний визит президента в Южную Пальмиру стал беспрецедентно скандальным. Открытие Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы прошло, как теперь зло шутят одесситы, "в вольере для президента".

Историческая часть Одессы, где проходила церемония, была огорожена трехметровым металлическим забором. И пройти за него могли немногочисленные "избранные". Остальным желающим попасть внутрь оставалось лишь возмущаться у дверей-проходов и посылать в адрес организаторов этого шоу проклятья.

Сразу после визита Петра Алексеевича по городу пошли гулять шутки о том, что "одесситы – первые, кто увидели Порошенко за решеткой", и прочее в том же духе.

Масла в огонь добавили изыски местной мэрии по сокрытию следов пребывания в городе коммунистического режима и российской империи. Так имена одесситов, Героев Советского Союза, которые выбиты золотом на стене перед Оперным театром, были задрапированы украинскими флагами и воздушными шариками. А надпись "Слава русскому оружию", украшающая постамент с пушкой времен Крымской войны 1854-55 годов, от глаз Петра Алексеевича прикрывала "живая стена" из полутора десятка курсантов Одесской мореходки.

Фотоиллюстрации о срочной временной декоммунизации и дерусификации центра Одессы, приуроченные к визиту гаранта, мгновенно заполонили социальные сети и стали поводом для новой волны издевок горожан над событием и его участниками.

Впрочем, ключ к пониманию организации очередной волны дискредитации Петра Порошенко в глазах одесситов, вероятнее всего, лежит в потенциальной угрозе лишения Геннадия Труханова мэрского кресла – по причине возможного двойного гражданства. Российского и украинского.

Ксерокопии российского паспорта одесского городского головы давно гуляют по просторам интернета. Но теперь, чем ближе запрет двойного гражданства, эта информация становится не просто "происками активистов", но реальной угрозой лишения Труханова должности.

Именно в тот момент, когда по Одессе поползли слухи о таком сценарии развития событий, одесский горсовет срочно "с голоса" вернулся к рассмотрению вопроса о возврате ряду одесских улиц былых недекоммунизированных названий. И решение – естественно, с нарушением регламента, что стало позже основанием для суда отменить его – было принято.

В этой очевидной предусмотрительности был заранее спланированный смысл.

Реально ни Труханова, ни его фракцию в горсовете не интересовало торжество закона и справедливости. Им нужно было "качнуть" общественное мнение горожан, с очевидным расчетом на реакцию Киева.

Событие действительно всколыхнуло город очередной волной недовольства в адрес киевской власти. Предыдущее решение о декоммунизации названий многих одесских улиц с подачи тогдашнего губернатора Саакашвили было принято без всяких общественных обсуждений – что называется, "нахрапом" и "по-хамски". Даже без учета реальных требований пресловутого закона о декоммунизации.

Едва ли Геннадий Труханов и депутаты одесского горсовета не понимали, что их "движ" по коррекции решения ОГА не будет одобрен Киевом.

Дальнейшие события показали, как в "спектакль" включились местное СБУ, суд, глава МВД, АП – и подавили "фронду". Одесский мэр приостановил решение горсовета и обещал вернуться к рассмотрению вопроса на следующей сессии, после проведения общественных слушаний на эту тему.

Однако если зайти на сайт одесского горсовета, то ни в повестке очередного собрания депутатов 14-го июня, ни в разделе "Общественные слушания" вопроса об обратном переименовании улиц нет.

Выходит, Труханов "развел" одесситов, если следовать его предвыборному лозунгу "доверяй делам"? Или сыграл в некую ему одному ведомую игру? Обострение ситуации в Южной Пальмире в майские дни стало для города почти привычным делом. Но в этот раз добавился немаловажный нюанс – давно запланированный приезд в Одессу Петра Алексеевича.

Под этот визит и создавался накал страстей и недовольства одесситов. Планировался и осуществлялся из главного кабинета на Думской площади.

Впрочем, не исключено, что в расчете "траектории событий" и реакции на них горожан принимали участие и спецы по гибридной войне. А в АП и СБУ аналитиков, способных просчитать предложенный сценарий дискредитации украинского президента, просто нет.

Ведь, например, тот же вопрос о возврате одесским улицам старых названий мог быть поднят в горсовете не перед запланированным в Одессу визитом Порошенко – а после. И уже тем более не в канун годовщины трагических событий 2-го мая.

А ведь именно реализация сценария обострения и потребовала для обеспечения безопасности президента воздвигнуть металлическую загородь в центре Одессы.

По замыслу мэрского "закулисья", события в Южной Пальмире должны были обеспечить негласную неприкосновенность Геннадию Труханову от потенциальной отставки. Этаким источником "страха" Порошенко перед управляемым "гневом" одесситов на Думской площади.

Как ни парадоксально прозвучит, но последние события в Одессе "породнили" президента и горожан. И Порошенко, и одесситы стали жертвами манипуляций Труханова по старому как мир принципу "разделяй и властвуй".

На символическом уровне металлическая ограда на церемонии открытия Стамбульского парка и обновленной Потемкинской лестницы стала материализацией этого принципа, где на "вратах" между разделенными маячит фигура одесского городского головы.

Именно он взял на себя роль, по сути, "надзирателя-смотрящего" – как за "президентом в вольере", так и за его "подданными".

И еще. Если предположить, что за планированием и разжиганием розни в Одессе действительно могут стоять "спецы по крови" из РФ, а сам Труханов и его амбиции лишь инструмент для них, – то город у моря рискует пережить повторение событий сродни трагедии 2-го мая.

Вполне допускаю, что одесский мэр готов принести своих избирателей в жертву на алтарь личной и безусловной власти. В прямом смысле тоже. Ведь любое обострение ситуации в городе – разумеется, с последующим успешным разрешением благодаря личному вмешательству и контролю Труханова, – только увеличивает степень личной неприкосновенности нынешнего одесского мэра.

В этом контексте совершенно по-другому просматриваются последние события вокруг концертов популярных украинских певцов Светланы Лободы и Ивана Дорна в клубе "Ибица".

Прозвучавшие там призывы жечь офисы "Оппоблока".

Недавнее нападение на нардепа Наталью Королевскую.

Мэру выгоден "управляемый хаос" в Одессе.

Атмосфера страха и тотальной неприязни одесситов друг к другу. Это обеспечивает ему монополию на власть в городе и полную безнаказанность.

А о его дружеских отношениях с лидерами местного "актива" и их (не)договороспособности не знает разве что президент.

Последний, к слову, тоже удостоился во время визита если не зеленки, то громогласного и ругательного охаивания на камеру со стороны рядовых "патриотов".

Ну, так, чтоб знал свое место в "вольере" Труханова…

Николай Песецкий, специально для УП