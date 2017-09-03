О чем нам рассказала история с граффити

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Воскресенье, 03 сентября 2017, 23:27
Сергей ФурсаSergey Fursa
инвестиционный банкир

Первый круг - это собственник магазина, который закрасил графити. Не знаю, нарушил ли он закон и как были защищены эти графити. Может и никак. Но ему было все равно. И на память о Майдане и на то, какую реакцию это вызовет. Первое противно, но не наказуемо. Люди то разные. А второе глупо. Он не подумав взял и похерил свой бизнес. Очень глупо. Не думать перед тем как делать.

Второй круг - это люди, пришедшие погромить магазин. Они конечно были злы и раздосадованы. Но это не дает им права не уважать частную собственность. И устраивая такие беспределы не задавайте потом вопрос, почему к нам не идут инвесторы. Вот поэтому и не идут. Им нужны места где право собственности свято. И где при малейших признаках вандализма появляется полиция и всех вяжет. Вне зависимости от морального права творить беспредел.

И третий уровень беспредела - это главный прокурор, который обещает проверки. Это и беспредел. И глупость. Глупость - потому что палево. Нельзя же так. А то в стране ведь еще оставались люди, подозревающие, что силовые структуры работают по закону, а не исходя из целесообразности. Ну и про беспредел. Когда в следующий раз вы спросите, почему в Украину не идут инвесторы и мы такие бедные... вот поэтому.

Потому что в любой момент любой бизнес может быть уничтожен силовиками. И они даже не скрывают этого. И не важно, хотят они его уничтожить, чтобы наказать публично, зарисовавшись перед выборами, или чтобы заработать. Смысл один и тот же...

Вот такие три круга. И, кстати, первый из них - самый невинный. Обычный идиотизм. А два других - это болезнь. От которой нам всем очень плохо. Но, которая, судя по всему всем доставляет удовольствие.

Текст опубликован на ФБ автора

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Сергей Фурса
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