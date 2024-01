К выступлению Порошенко в парламенте: мажем на хлеб

Послання на хліб не намастиш – кажуть деякі депутати. Натомість я спробую.

1. Збільшення товарообігу з ЄС, зростання експорту до ЄС.

Це означає розвиток і зміцнення нашого реального сектору, передусім аграрної галузі, оскільки пожвавлення спостерігається здебільшого там. Це створення нових робочих місць, це висока зарплата, це валютні надходження, це зміцнення гривні.

Це запорука зростання економіки, вийти на приріст якої планується +4% ВВП до 2020 року.

Намазуємо це на хліб.

2. Безвіз. 150 реформ задля цього, і ревізії, яка може призвести до проблем з безвізом – не буде.

Тепер українці вільніше подорожують Європою, дивляться, придивляються, комунікують. Стають ближче. Наприклад, поїхати до Варшави з Києва (з автостанції "Київ") можна усього за 400 гривень.

Намазуємо і це на хліб.

3. Збройні сили, спецслужби. Зупинили наступ Росії. Знешкоджують диверсантів, резидентуру.

70000 контрактників, 16000 одиниць нової бойової техніки, включаючи новітні ракети і "Оплоти". Навіть поляки визнають – наша армія зараз це the best we ever had.

Так-так, друзі, Львів це Україна. І Крим і Донбас – теж. Не було б армії – не було б ані хліба, ані того, що намазувати. Намазуємо? Так.

4. Вступ до ЄС, НАТО. Це має бути кінцевою метою України на сучасному історичному етапі.

Ні додати, ні відняти. Бо ж заради чого відлітала Небесна Сотня і відлітають наші захисники на Сході? Та навіть не сам факт важливий. Важливо назавжди повернути Україну додому, в Європу, встановити норми й правила цивілізованого демократичного світу.

І це не просто високі слова. Це – висока якість життя кожної людини. Намазуємо й це.

5. Міжнародна коаліція на підтримку України. Охолодження стосунків з Америкою не сталось.

Ми дуже дякуємо нашим партнерам за розуміння. За те, що й вони згодились платити свою ціну. Щодня українська дипломатія бореться за зміцнення цієї коаліції, зокрема за посилення санкцій щодо російського агресора. Путін у розпачі. У нього "нє ідут дєла".

Можемо й це намазати на хліб? У часи агресії – так.

6. Антикорупційна робота.

Безпрецедентним є постання НАЗК. Прозора система декларування майна чиновниками. Нехай весь світ тепер бере приклад з України. НАБУ, САП, оновлена прокуратура – запущені й роблять свою роботу. Prozorro, електронний ПДВ гасять корупцію як ті пожежники.

Ось підтвердження того, що не дарма усе це: на сьогодні на рахунках Держказначейства 61 мільярд гривень. На початку 2014 року було усього 108 тисяч. Це свідчення не лише зростання економіки, а й роботи правоохоронної системи. Бо менше крадуть. Плюс спецконфіскація від генпрокурора Луценка.

Намазуємо на хліб.

7. Земельне питання.

Як і 100 років тому, коли відбувалась тодішня українська революція, це питання стоїть гостро. Тільки тоді усе закінчилось поразкою України і експропріацією земель комуністами. А потім колективізація, Голодомор.

Слід нарешті відновити справедливість. Дати землю у власність людям. Розпоряджайтесь, будь-ласка. Обробляйте, продавайте, вностіь як заставу, передавайте у спадок тощо. Відкриття ринку землі одразу ж притягне мільярди інвестицій. При цьому не забути про запобіжники проти схем і шахрайства.

Намазуємо на хліб.

8. Гуманітарна сфера.

30 українських кінострічок вже вийшло в прокат. 39 на підході. Такого у нас ще не було. Скорочується російський гуманітарний продукт, натомість збільшується український. Закони про підтримку і квоти працюють.

Декомунізація повалила близько 1300 ленінів, перейменувала наші вулиці й міста. Проте ще досі не увійшла у голови усіх українців.

Бо нішу комуністів зайняли популісти, які обіцяють вирішувати складні проблеми легкими методами. У результаті проблеми стають ще складнішими.

Чи намазувати на хліб вигоди від змін у гуманітарці? Кожен вирішує для себе.

* * *

Цим я хочу заперечити думку про відірваність послання президента від реалій. Мовляв, люди собі живуть своїм життям, а влада своїм. Кожна теза з виступу Порошенка – а розглянуто тут далеко не всі тези – прямо стосується життя нас усіх. І робочого люду, і бізнесу, і гуманітаріїв.

Та головне зараз – це єдність. Ця банальна теза, яку використовує кожна влада, сьогодні, у час агресії зі сходу набула особливого звучання.

Будемо єдині – буде хліб і що намазати.

Володимир Манько, політичний експерт, спеціально для УП