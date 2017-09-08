Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Как украинскому бизнесу получить 20 миллиардов в год
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Пятница, 08 сентября 2017, 12:43
эксперт проекта USAID "Трансформация финансового сектора", для УП
Темы: бизнес
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