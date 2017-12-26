250 тысяч на лекарства, или Как не упустить шанс остановить эпидемию

401 просмотр
Вторник, 26 декабря 2017, 17:30
Виктор Ляшко
руководитель ОО "Инфекционный контроль"
Темы: медицина реформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Опасными отходами из больниц Киева загрязняли природу – ОГП 30 апреля 2020, 17:02
Рада сделала шаг к освобождению от налогов зарплат медиков, которые борются с COVID-19 30 апреля 2020, 14:25
В Украине провели рекордное количество тестирований на COVID-19 за сутки 30 апреля 2020, 09:40
Виктор Ляшко
Пост-ковидние города. Дорого, но жизненно необходимо
Кого на самом деле нельзя пускать в детские учреждения во время вспышки кори
250 тысяч на лекарства, или Как не упустить шанс остановить эпидемию
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)