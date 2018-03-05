Е-декларирование как механизм политического давления на оппонентов

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Понедельник, 05 марта 2018, 15:00
Руслан Радецкий
экс-член НАПК

Фінансовий контроль – звичайною мовою е-декларації – суб’єктів декларування є не лише інструментом публічного аудиту статків державних службовців, політичних діячів та членів антикорупційних громадських організацій.

Це чудовий інструмент "підвісити" в незручному стані політиків, кандидатів на посади державної служби й намагатися контролювати і направляти в потрібному напрямку діяльність антикорупційних ГО, тим самим створюючи підґрунтя для реактивного розвитку нових корупційних схем.

Особливо актуальним це питання постає сьогодні, коли чинний склад членів НАЗК на чолі з Корчак є ручним та зручним механізмом, що виконує прямі вказівки влади, по кому розпочати/відмовити в проведенні перевірки, кому які результати перевірки затвердити.

Відсутність арифметично-логічного контролю перевірки, яка є складовою автоматичної верифікації е-декларації "розв’язує Корчак руки", а сподіватися на його появу не варто.

Це все дозволяє перевіряти е-декларації в режимі "свій-чужий".

Усі ці чинники та низка інших створюють сприятливий ґрунт для зловживання. Зокрема дає змогу вдаватися до політичного тиску опозиційних депутатів, кандидатів у депутати, суддів, прокурорів тощо.

Самі суб’єкти е-декларування через зухвале ставлення до фінконтролю дають владі підстави застосовувати проти них цей механізм впливу й тиску.

Значна частина народних депутатів допускає непоправну помилку, коли довіряє своїм помічникам заповнювати їхні е-декларації. Ті у свою чергу допускають помилки, які після пропущення терміну неможливо виправити.

Аналізуючи вже поданні е-декларації суддями, прокурорами, депутатами всіх рівнів, стверджую, що більшість е-декларацій подані з порушенням.

Суб’єкти е-декларування ігнорують аудит уже поданих декларацій за 2015-2017 роки, що відповідно поглибить проблеми з повнотою, достовірністю, під час подання декларацій у 2018 році. А отже – збільшуються ризики в політичній безпеці.

Не дайте владі можливість "підвісити" вас на крючок зобов’язань.

Щоб скомпрометувати того чи іншого політика, лише потрібно дати команду "фас" Корчак, а всі інші члени НАЗК без вагань проголосують за негативний результат перевірки.

Не ставтеся зухвало, халатно до заповнення е-декларації. Правильне її заповнення є належною гарантією вашої політичної безпеки.

Через завантаженість не маєте часу самостійно її заповнити? Зверніться за консультацією до практикуючого в цій галузі адвоката.

Руслан Радецький, екс-член НАЗК, спеціально для УП

Темы: декларации НАПК
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