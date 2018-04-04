Выборы is coming: время поговорить о названиях политических партий

"Влада", "опозиція", навіть "серп і молот" – хочеш ці слова у назву партії? Будь ласка. Юридичні прогалини досі дозволяють маніпулювати виборцями.

З наближенням виборів ці невідповідності треба ліквідовувати, а отже, ухвалювати відповідні зміни до закону "Про політичні партії в Україні".

Коли сідав за написання цієї статті, вирішив скористатись сучасним методом здобуття інформації – погуглити.

Уявіть моє здивування: в Інтернеті, який знає все, фактично не має жодної статті/довідки/інформації/дослідження про назви політичних партій в Україні чи за її межами. Вочевидь, ця царина повністю належить політтехнологам, які за це, як кажуть на Галичині, беруть грубі гроші.

Не подумайте, жодним чином не буду забирати їхній хліб. Навпаки – роблю те, що й належить народному депутатові.

Більш як рік тому написав зміни до закону "Про політичні партії в Україні" (щодо найменування політичних партій).

Про що йдеться і чому це актуально зараз, можливо, ще більше, ніж тоді?

"Влада" vs "Опозиція"

Для партії, як і для будь-якого бренду, важливою запорукою успіху є назва.

Усвідомлюючи важливість "правильного" найменування політсили, деякі творці політичних проектів вдаються до маніпулювань з назвами партій. Мета зрозуміла – завоювати прихильність тієї чи іншої категорії виборців.

У змінах до закону, які вніс на розгляд до парламенту, насамперед говорю про терміни "влада" та "опозиція". Що зараз заважає цілком провладним політикам назвати свою партію "Опозиційний рух" (чи щось на зразок цього) та піти на вибори? Юридично – нічого.

Але ж таким чином легко вводити виборців в оману, бо не буде враховано фактичне місце партії в структурі влади та її реальну діяльність.

Інший приклад. Якщо партія "Опозиційний блок", яка нині діє, у майбутньому (не доведи, Господи) переможе на виборах, то їй що – змінювати назву?

Чи, може, до складу тодішньої коаліції буде входити "опозиційна" складова? Це було б абсурдом, який, утім, теоретично реальний.

На сьогодні через велику непопулярність влади, спираюсь на соціологічні дослідження й не лише, більш вірогідне маніпулювання терміном "опозиція". Але в принципі цілком можливий і зворотний варіант.

Цікаво, що чинне в Україні законодавство містить багато заборон щодо назви, наприклад, громадських об'єднань. Зокрема, заборона щодо використання слів "державний", "комунальний" та похідних від них; заборона щодо використання найменування органу влади в назві тощо.

Слово "банк" та похідні від нього дозволено використовувати в назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію.

Водночас щонайменше дивною виглядає ситуація, коли для таких суспільно важливих структур, як політичні партії, закон не встановлює жодних обмежень щодо найменування і фактично потурає маніпуляціям.

На моє переконання, перебування при владі чи в опозиції має визначатися результатом виборів і формуванням коаліції, а не бути наслідком "самопроголошення" в назві.

Трішки про радянщину

Нагадаю, що в листопаді 2015 року через ухвалення закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" було змінено статтю 9 закону "Про політичні партії в Україні".

Зокрема, документ розширено в частині вимог щодо символіки партії. Йдеться про заборону використання символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Натомість жодних таких заборон щодо найменувань партій немає! Така собі лазівка для охочих зіграти на радянському минулому.

Ба більше, чи відомо вам, що Комуністична партія України, свідоцтво якої анульовано в межах реалізації цього закону, все ще продовжує існувати як юридична особа? Повіє новий вітер – і відновити цей "уламок історії" формально буде дуже просто.

А ось вам останні соціологічні опитування. Третина українців (!) досі сумує за радянським минулим, за СРСР. Переважно це – старше покоління Сходу та Півдня, особливо в Одеській та Миколаївській областях.

Якщо перефразувати один популярний серіал, вибори is coming.

І цією "сумуючою", кількісно не такою вже й малою аудиторією пенсійного віку (яка, як відомо, активно ходить на вибори) можуть захотіти скористатися. А тут ще й така правова нагода.

Треба виправляти й змінювати. Бо це з радянського мультфільму запозичено принцип: як ви човен назвете – так він вам і попливе.

А в європейській політиці важливий вектор. Куди і як пливе човен – так і причалить: у провладну чи опозиційну гавань.

P. S

Ну і насамкінець запитання до читачів. Чому, на вашу думку, законопроект, який я подав більш ніж рік тому, не виноситься на розгляд профільного комітету з питань правосуддя (який, до речі, очолює представник БПП)?

Чи теперішня влада вже підготувала якийсь новий псевдоопозиційний проект на вибори? А, може, її влаштовує самопроголошена опозиційна партія – точніше "блок"?

Любомир Зубач, народний депутат, "Самопоміч", член Комітету з питань державного будівництва та регіональної політики

Спеціально для УП