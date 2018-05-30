Гулливер в стране лилипутов. Прощай, Аркаша

752 просмотра
Среда, 30 мая 2018, 15:53
Анастасия РингисAnastasiya Ringis
журналист

Ну, у тебя и вид из окна, Аркаша, шикарнейший. За такой, и Родину не жалко продать, стоя на балконе с видом на Днепр протянул Павел Фельдблюм.

– Что я, в общем-то, я это и сделал, – с сарказмом ответил Бабченко.

Это было на днях. А уже кажется, что словно в другой жизни.

Бабченко только недавно переехал в этот дом, где ему так подло выстрелили в спину.

Он перебрался в Киев в январе 2017-го. Сначала жил у одних друзей, потом у других. Круг общения у него был и широким, и узким одновременно. Он довольно открыто общался со своей большой аудиторией. Но круг его поддержки был узким. В Киеве этот "круг" мог легко уместиться за парой столов в одном из его любимейших киевских баров на Антоновича.

Он тосковал по Родине. Он любил ее. Свою страну. И когда он смеялся в своей программе на канале ATR PRIME: Бабченко, над тем, что у них там "за поребриком?", но кто знал как он тосковал за этим самым "поребриком".

Смех сквозь слезы. Сарказм – как обратная сторона любви. И защитная реакция.

"Эти твари украли у меня Родину... Как же я хочу в Москву. Не в ватную. В свободную". Эти слова стоят у меня в ушах.

А еще его история про то, как он во время Болотной шел от одной компании к другой и просил людей не расходиться. Он говорил с оппозиционерами и умолял их оставаться на улицах. Не бояться идти организовывать людей. В декабре 2012-го на Болотной площади Аркашу сложно было не заметить.

"Нам судьба такой шанс тогда подарила... Какой же тогда теплый был декабрь", – говорил нам с Антоном Наумлюком в сентябре 2016-го. Мы сидели на лавке в центре Праги. Аркашу уже тогда предупредили, что из России ему срочно нужно уезжать. Но он все тянул. Никто не хотел, позволять "им" вот так ломать свою жизнь.

Мы сидели на той лавке. В Праге. "Вот Прага, ну что нам мешало-то свою жизнь построить. Зачем же мы опять империю строим", – не унимался Аркаша.

И Антон Наумлюк вдруг вспомнил, как он, преподаватель истории из Саратова, после очередного текста Аркадия Бабченко во время российско-грузинской войны, написал ему письмо: "Хочу быть военным корреспондентом, что для этого нужно?". Тогда Бабченко ему ответил просто: "Ну так собирайся и езжай на войну. Только это и нужно, чтобы там работать".

Через много лет они наконец познакомились в АТО, на российско-украинской войне.

Бабченко влиял. Именно поэтому его и не оставляли в покое. Его слова боялись.

Он одним своим постом мог вызвать истерику у российских телевизионщиков.

Аркадий написал десятки сотни постов о российских военных воюющих на востоке Украины. Он иногда был очень жёсток, кто-то считает, что чрезмерно откровенен, а в некоторых смыслах злорадствовал. Но это была боль.

"Родина бросит тебя, сынок. Всегда".

Он хотел жить в другой России. Справедливой и свободной. В России, которая не убивает братские народы. Не мочит никого в сортирах. А строит свое государство, справедливо распределяя нефтегазовые доллары.

А жил в России, где приходилось держать биту под кроватью. И ночами вскакивать от каждого звука лифта.

"К сожалению. Не в этой жизни. Этот поворот мы уже проскочили. Следующий возможен лет через пятьдесят", – вспоминаю один из последних разговоров с тобой.

"Он был один такой", – говорит твой друг Айдер Муждабаев.

Ты, правда, был Гулливером в стране лилипутов.

Рабів до раю не пускають.

Мы знаем, что ты там в хорошей компании!

Как, впрочем, и всегда.

И ты будешь нам помогать, где бы ты ни был. Такова твоя природа.

Темы: Бабченко Аркадий убийство
powered by lun.ua
По теме
AI об убийстве Бабченко: Это иллюстрация беспомощности украинской власти 30 мая 2018, 15:19
Князев попросил журналистов делиться информацией о Бабченко 30 мая 2018, 14:54
США указали на связь между убийством Бабченко и Кремлем 30 мая 2018, 14:01
powered by lun.ua
Анастасия Рингис
Как я "завела" себе бабушку
Почему НАБУ нужен инструмент прослушки
Тест на жлобство. Зачем нужны волонтеры-аудиторы
18 мая на Чонгаре. Как крымские татары сходили в гости к украинским пограничникам
Четыре года запрета на въезд домой
Яценюк, давай до свидания
Его называли "волонтерище". Прощание с Эндрю
Все колонки автора

Колонки

Татьяна Острикова Государственные финансы поют романсы
На наших глазах разворачивается системный кризис государственных финансов. Если правительство ничего не сделает, мы в ближайшее время можем сорваться в экономическую пропасть инфляции и девальвации. (укр.)
Анастасия Рингис Гулливер в стране лилипутов. Прощай, Аркаша
Он хотел жить в другой России. Справедливой и свободной. В России, которая не мочит никого в сортирах.
А жил в России, где приходилось держать биту под кроватью. И ночами вскакивать от каждого звука лифта.
Татьяна Левонюк Евроскептики с перспективой членства: 5 уроков Балкан, которые стоит учесть Украине
Западные Балканы – это авангард того евроинтеграционного пути, которым, возможно, придется пойти и Украине.
Богдан Червак Как выйти из тупика в Грушовичах?
Польша должна объяснить цивилизованному миру свое поведение, которое ничего общего не имеет с европейскими стандартам и христианскими ценностями. (укр.)
Александр Леменов Выборы в Совет общественного контроля НАБУ: срываем маски с кандидатов
Желающих контролировать ключевой орган досудебного расследования, занимающийся топ-коррупцией, достаточно много. Но финальную точку поставит онлайн-голосование в среду за самих кандидатов. (укр.)
Евгений Кунь Миссия выполнима: как модернизировать украинские города
Вам говорят, что качественная инфраструктура стоит больших денег. Да, но много на чем можно сэкономить, если пользоваться логикой в управлении инфраструктурой. (укр.)
Ирина Садовяк Как меняется "ОХМАТДЕТ"
Реорганизация больницы – это процесс, направленный на улучшение медицинских услуг и предотвращения механизмов коррупции. (укр.)