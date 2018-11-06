Выборы и пустота. О чём говорят билборды?

Следующие и другие. Кино и песня. Армия и вера. Рабство МВФ и новые рабочие места.

Чем ближе выборы, тем пестрее политический коллаж. Вот только в единую картину – со смыслом и сюжетом – месседжи на билбордах пока не складываются.

Опытные политтехнологи могут возразить: это тизеры. Верхушка айсберга. Однако даже "верхушка" позволяет судить о том, что скрыто в глубине. А там, увы, пустота.

Незамысловатые "товары" электоральной ярмарки легко разделить на несколько типов.

Некоторые кандидаты привычно "задвигают" прописные истины. Солнце встаёт на востоке. Волга впадает в Каспийское море. Украине нужна сильная экономика, а её гражданам – "добробут".

Некоторые – апеллируют к повестке дня начала прошлого века. Хотя тогда состоятельность государства определялась совсем не тем, чем сейчас – в мире глобализированном и очень требовательном к тем, кто не хочет остаться на его обочине.

Очень многие – пытаются "отстроиться" от непопулярной власти, пребывая в ней не первый парламентский срок.

Наконец, есть такие, которые активно эксплуатируют реальные страхи и ожидания. Любой соцопрос покажет, что мир – один из главных запросов украинского общества.

Однако способы его достижения, мягко говоря, намного сложнее, чем тысячекратное воспроизведение на рекламных носителях. О каком мире идёт речь? На каких условиях? С какими последствиями?

Жизненно важные ценности с легкостью осваиваются и присваиваются политиками.

А затем профанируются и выводятся из поля серьёзной дискуссии.

Почему так происходит? Догадаться несложно.

Для успешных "политических продаж" кандидатам выгодна "выученная беспомощность" электората.

Гражданам внушается мысль об их несамостоятельности, а значит – тотальной зависимости от "сильного лидера". Ведь только он сможет снизить тарифы, увеличить пенсии, остановить инфляцию и одновременно обеспечить экономический рост…

Кроме того, чем абстрактнее обещания, тем меньше ответственности приходится брать на себя.

Ни один бизнес-план не может быть утверждён без упоминания KPI. А с политическими программами этот фокус срабатывает из раза в раз. "Дорожные карты" по достижению конкретных результатов – редкое исключение из правил. Еще реже кто-то следует им в реальности.

Чтобы привлечь дополнительные голоса, не обязательно раздавать гречку. Более сознательных и активных избирателей можно вовлечь в кампанию, организовав праймериз или пригласив на некие "общественные слушания".

Однако и в этом случае дальше пиара дело, как правило, не идёт. Изменение базовых отношений между властью и обществом с патерналистских на партнерские – по-прежнему задача будущего.

…Давайте на минутку представим это "идеальное будущее".

Билборды в нём – не более чем вспомогательный инструмент. Поскольку кампания строится вокруг конкуренции "больших проектов". Каждый из которых даёт системный ответ на реальные вызовы и отражает актуальные интересы общества.

Второй момент – включение логических связей между А (цели) и В (инструменты, ресурсы, планы, стратегии). Мы хотим отказаться от помощи МВФ? Ок. Через сколько лет? Как это повлияет на экономику? А политическая воля для столь серьезного шага? И так далее.

Чёткое видение перспективы (по возможности, хотя бы на пять лет вперёд) – первый шаг к устойчивому развитию, которое придёт на смену беспорядочным рывкам в ответ на форс-мажоры.

Кстати, перспектива не обязательно должна быть "радужной", но крайне желательно – предсказуемой.

Как минимум, важно иметь несколько сценариев на тот случай, если "что-то пойдёт не так". И не врать, что завтра доллар опять будет по восемь.

И самое главное. Мой "идеальный кандидат" будет готов отказаться от мобилизации "своих" посредством раскола общества. Даже если это чревато потерей части голосов.

Конечно, это утопия. Но ведь и политика – искусство невозможного.

Оксана Чепижко, специально для УП