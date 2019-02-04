Казус Зеленского и ликбез для избирателей

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Понедельник, 04 февраля 2019, 17:00
Оксана Чепижко Оксана Чепижко
сооснователь ОО "Re:Старт", исполнительный директор "Ассоциации защиты банков"

И стар, и млад, и эксперт, и блогер обсуждают последние социологические замеры.

По свежим следам пишутся статьи, комментарии и авторские колонки.

Похоже, что Зеленскому с его первым местом удалось отвоевать медиа-повестку у Порошенко с томосом.

Однако при ближайшем рассмотрении сенсация вовсе не сенсационна.

Одна из главных черт украинских избирателей – их антисистемность.

Со всеми плюсами и минусами. Желание "хакнуть" систему – очень понятно. С другой стороны, если система слаба, а вызовы – объективны и опасны, стоит ли браться за демонтаж?

Впрочем, по-настоящему созидательную повестку, к сожалению, не предлагает ни один из кандидатов.

Парадоксальным образом антисистемность сочетается с патернализмом. Каждые выборы президента – как последние.

Ибо большинство из нас выбирает не топ-менеджера на пять лет, а "отца нации", который должен сделать волшебное "вжух" и решить все проблемы: от низких зарплат до неработающего лифта.

Взвинченные ожидания порождают глубокое разочарование. И народ вновь готов ломать систему…

Как выбраться из замкнутого круга? Честно признаюсь, у меня нет рецепта.

Накануне "дня Х" я определила для себя что-то вроде "красных линий".

  1. Идеологическое разнообразие – нормальная ситуация для демократии. Однако во всей этой палитре есть абсолютное NO.

Недопустимо поддерживать тех, кто хочет поставить под вопрос субъектность Украины.

Как вынужденная переселенка из Донецка, я знаю об этом из собственного опыта.

  1. Следующий пункт: "Голосуйте умом!".

В идеале это выглядит так: берём все обещания конкретного кандидата и пытаемся составить из них некую целостную картину.

А затем смотрим, что получается. Химера с "хвостом" из либертарианства и "лапами" от социал-демократов? Или всё-таки более-менее рабочая модель?

Очень хороший тест!

  1. Дальше. Если провести соцопрос и поинтересоваться у людей, знают ли они, как устроена власть, результат, скорее всего, будет очень печальным.

Большинство не понимает принципа разделения ветвей власти. Не задумывается, кто за что отвечает и реально ли вообще выполнить "написанную народом программу".

На этом и играют популисты.

Опять же – присмотритесь. Если кандидат обещает "всё и сразу", значит, он даже не планирует это исполнять.

Впрочем, если планирует – дело обстоит ещё хуже. Перед нами лидер с диктаторскими замашками.

Ведь в демократической стране президент не указывает парламенту, какие законы принимать. Он не влияет на суд и не может кого-то "посадить", даже если этот "кто-то" – подонок и враг.

Ограниченные и распределенные полномочия – защита от узурпации власти.

Да, на следующий после выборов день мы не проснёмся в сказке. Зато у нас не будет правителя, несменяемого в течение двадцати лет…

  1. И, наконец, самое важное. Граждане несут такую же ответственность за то, что делает власть, как и сама власть. Ведь это они делегировали власти право действовать от их имени.

Можно проголосовать из чувства протеста, "по приколу", "за гречку" или вообще не прийти на выборы. Тем не менее, ни один из этих мотивов не снимает с нас ответственности.

Последствия могут оказаться очень "долгоиграющими". Однажды можно "выбрать" так, что возможности "переголосовать правильно" через пять лет уже не будет.

Сегодня наши президентские выборы выглядят, как история с открытым финалом. Расклад может измениться. И не один раз. Это очень хорошая новость.

Конкуренция всегда лучше монополии. Главное, чтобы конкуренция была "здоровой".

Оксана Чепижко, специально для УП

Темы: выборы президента 2019 виборы Зеленский


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