Два місяці працює ДБР на "межі можливості" – без власних оперативних підрозділів та без керівників середньої ланки. Причина – у недосконалості законодавства.

У травні минулого року народні депутати зробили перший крок, щоб виправити хоча б очевидні прогалини – ухвалили у першому читанні законопроект 5395-д, який вирішує основні проблеми.

Але наступний крок зроблено не було – законопроект виносили на друге читання, але голосування так і не відбувалося.

Сьогодні він є у порядку денному Верховної Ради. Я розраховую, що народні депутати розглянуть його за повною процедурою, ухвалять у другому читанні та в цілому і дозволять ДБР завершити своє формування.

Тож, чинний закон України "Про Державне бюро розслідувань" має суттєві лакуни. Наприклад, законодавець "забув", що у нас мають працювати оперативні працівники та не вніс цю посаду до переліку посад ДБР.

Здавалося б, технічна помилка, яку легко виправити одним словом. Але через цю технічну помилку ми не можемо оголосити конкурси, призначити оперативних працівників і вже два місяці працюємо без власних оперативних підрозділів.

Нагадаю, ми розпочали роботу 27 листопада 2018-го року. За цей час у ДБР – 4246 проваджень. Обвинувальні акти у 234 провадженнях вже скеровані до суду. У 21 з них – вже винесено вироки суду.

Оперативний супровід здійснюють колеги з Національної поліції, СБУ, Державної прикордонної служби, і я вдячний їм за це.

Проте така ситуація не може тривати постійно, адже всі правоохоронці – наші підслідні.

Навіть якщо сьогодні приймуть закон, мине декілька місяців, поки ми проведемо конкурси та призначимо оперуповноважених. Часу немає.

Серед інших змін:

Розширення переліку підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Наразі це лише підрозділи внутрішньої безпеки та забезпечення особистої безпеки. Вони не здійснюють оперативно-розшукову діяльність в рамках досудового розслідування.

Введення спеціальних звань.

Усі працівники ДБР – державні службовці. Через це не врегульовано питання здійснення оперативно-розшукової діяльності, носіння зброї, застосування спеціальних засобів тощо.

Конкретизація можливості фінансування ДБР у рамках міжнародних договорів України або проектів міжнародної технічної допомоги.

У чинному законі ця норма наведена з подвійним трактуванням.

Одна з надважливих для нас змін у законопроекті, за який проголосували народні депутати у травні минулого року, – передача повноважень проводити конкурси на більшість керівних посад від зовнішньої комісії до внутрішніх комісій ДБР.

В нинішній редакції законопроекту, підготовленого до другого читання, цю норму скасовано.

Нагадаю, що зовнішня комісія складається з представників президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Вона проводить конкурс на 170 посад: це всі керівні посади, а також всі працівники внутрішнього контролю. Такої конкурсної процедури немає в жодному державному органі.

За 2,5 роки зовнішня комісія обрала 39 працівників із 170. Для порівняння: за півроку ДБР провело конкурси на 674 посади, за результатами яких призначено понад 500 працівників.

У проекті закону, який був ухвалений у першому читанні, повноваження проводити конкурси на більшість з цих посад надавалися внутрішнім комісіям ДБР. Я прошу повернути цю норму та дозволити ДБР самим формувати свою команду.

У понеділок 4 лютого під час Погоджувальної ради голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що потрібно приймати рішення по ДБР. Саме це можуть зробити депутати – прийняти рішення та бути "за" ДБР:

Розглянути законопроект за повною процедурою та обговорити правки, враховані комітетом;

Залишити норму про проведення конкурсу на керівні посади внутрішньою комісією ДБР;

Залишити норму про проведення внутрішньою комісією конкурсу на посади працівників підрозділів внутрішнього контролю ДБР;

Ухвалити законопроект 5395-д у другому читанні та в цілому.

Державне бюро розслідувань має завершити своє формування. На сьогодні у нас тисячі проваджень, і з кожним днем їхня кількість зростає. Найбільша категорія наших підслідних – це правоохоронці. Нагадаю, ми розкриваємо системні злочини. А внесення змін до законодавства – це важливий крок для посилення нашої ефективності.

Роман Труба, спеціально для УП