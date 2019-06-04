Спрос украинцев на правду, честность и справедливость очень низок. Теоретически мы к ним стремимся, но, на самом деле, 95% населения не мечтает о правовом государстве.

Люди просто хотят жить лучше. И достичь этого гораздо легче преступным путем, нежели усердным трудом.

Мы можем найти доказательства этому повсюду.

Конкурс абитуриентов ВУЗов на профессию прокурора значительно превышает количество желающих стать физиком или инженером-технологом.

Для целых регионов (к примеру, Одесская область, Закарпатье) контрабанда является самой большой статьей реального ВВП.

А леса, которые внезапно куда-то исчезли? Их вырубили и вывезли за границу простые украинцы, работяги. Неофициально квота на назначение главы Гослесагентства относится к руководству Генпрокуратуры, и всем понятно, где оседают сотни миллионов. Однако по ночам леса рубят не прокуроры с чиновниками, нет – есть целая армия желающих.

Чего только стоит история с "евробляхами". 1.2 млн граждан сказали власти: "Вы крадете наши налоги, дайте и нам своровать!".

А кто вообще ходит в больницу за бесплатной медициной? Все же привыкли, что на нее необходимо тратиться наличными?

"Серый" оборот экономики составляет не менее трети ВВП. В нем задействовано более 90% населения:

таксисты, которые не имеют кассовых аппаратов;

доктора и учителя, получающие незаконное вознаграждение;

все виды судей и силовиков с их нескончаемым взяточничеством;

розничная торговля;

предприниматели, которые выплачивают зарплаты наличными, дабы избежать высокого ЕСВ;

проституция и другие полностью нелегализованные сектора.

Этот список нескончаем!

Мы все задействованы в нелегальной или полулегальной экономической деятельности, иногда против нашего желания. А иногда – даже во имя благой цели. Тем не менее, все играем в одну игру.

Только по улицам столицы сейчас гуляет миллион айфонов фирмы Apple. Сколько их завезено на территорию Украины легально с уплатой пошлины? Возможно, 1%, не более.

Пару слов о политиках. Планка чувствительности к компромату и скандалам поднята очень высоко. Подавляющее число избирателей уверены, что их политические кумиры были замешаны в коррупции ранее и будут воровать в дальнейшем, и все равно за них голосуют. Почему? Потому что все привыкли, что иначе не бывает. Потому что на их месте поступили бы точно так же.

К чему я клоню? Есть поговорка: "Понять преступника – наполовину его простить". Поэтому украинцы и живут настолько паршиво, не умеют выбирать честную власть и не готовы ее контролировать, наказывать, поскольку глубоко в душе помнят о собственных "грешках". А это – единственное, что необходимо хозяевам больших мафиозных кланов.

Когда человек чувствует свою вину в мелком нарушении закона, им легко манипулировать, он становится жертвой. Много ли крупных коррупционеров были посажены в тюрьмы? Почти никто! Как я и писал ранее, главной целью типичного правоохранителя в Украине является собственный заработок, но никак не добросовестное служение другим гражданам.

Во многих аспектах все это – следствие психологической постсоветской травмы. Все имущество принадлежало государству, каждого могли жестоко наказать, десятки миллионов были убиты или искалечены. Соответственно, граждане приучились покрывать преступления друг друга, ибо не считали справедливыми советские законы. И, безусловно, были правы.

Граждане тоталитарных государств часто имели страшный выбор: соблюдать часто аморальные законы (вспомним о "Павликах Морозовых", которые докладывали на собственных родителей; или требование закона выдавать гестапо евреев и оппозиционеров в Германии во времена правления социал-националистов), или же быть строго наказанным как альтернатива.

В Украине людей не раздражает кража как факт. Украинцы привыкли жить с двойной моралью. Человека возмущает, когда воруют другие, но не он; или, когда крадут у него. Человека раздражает чувство несправедливости, а не факт соблюдения или же несоблюдения закона. А потому и живем, как животные, инстинктами. Закон в Украине – пустой звук, привилегия более богатых и ловких манипулировать остальными.

Еще пару слов об иностранных инвесторах. В международном банковском секторе Украина имеет крепкую славу страны "кидал". Большинство иностранных банков, которые в свое время зашли на местный рынок путем покупки украинских банков, были обмануты во время продажи предыдущими собственниками или же своим топ-менеджментом, который недобросовестно работал на новых владельцев, помогая заемщикам "кинуть" банки и не вернуть долги.

Вспомните, с какой суммой убытка оставил Украину скандинавский Swedbank или немецкий Kommerzbank? Они списали чуть ли не 100% своих инвестиций на убытки.

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Исходя из этого имеем следующие проблемы:

Высокие трансакционные издержки. Чтобы украсть миллион, директор государственного предприятия или чиновник должен нанести вред общественным интересам на десятки миллионов.

Неуважение к частной собственности, ее незащищенность. Как следствие – отсутствие в стране среднего класса и иностранных инвестиций.

Низкая стоимость всех национальных активов: как государственных, так и частных.

Высокая цена заемного капитала. Полгода назад Украина одолжила два миллиарда долларов путем размещения облигаций под 10.25% годовых! Это позорно! В то же время, как Казахстан разместился приблизительно под 1.25% годовых.

Хронические болезни украинской политико-экономической модели наглядно иллюстрируются масштабной трудовой эммиграцией.

На майские праздники у меня было время вспомнить, сколько моих друзей, сотрудников, бывших студентов выехали из страны… Вспомнил более 250 человек! И это далеко не самые плохие люди нашей Родины.

По профессиональным признакам бегут из страны все, кроме политиков, судей и правоохранителей. Потому что за границей их специфические навыки мало чего стоят… Украина необратимо потеряла около 13 млн своего населения. Это больше, чем все население соседней Беларуси.

Так как же изменить ситуацию? Что можно предпринять в столь сложном положении?

Нам необходима общая цель, нам необходим общественный договор, нам надо сконцентрироваться исключительно на приоритетах и временно игнорировать остальные вопросы.

Приоритетов не может быть много, поэтому выделим:

Защита территориальной целостности и развитие армии.

Защита частной собственности и привлечение иностранных инвестиций.

Поддержка экспорта и импортозамещение.

Кардинальное сокращение государственного аппарата с повышением его эффективности.

Образование и наука.

На остальные вопросы, такие, как, язык, религия, исторические споры, спорт и тому подобные необходимо ввести общественный "мораторий" относительно их обсуждения политиками. Концентрироваться на том, что объединяет, а не разделяет. Пусть историки и граждане спорят о событиях времен Второй Мировой. Пусть языковеды дискутируют о правилах правописания.

В то время, когда страна опустошается из-за вымирания населения и миграции миллионов в поисках лучшей жизни, лично меня раздражает, что президент концентрируется на вере и языке, пренебрегая правосудием и реформой госуправления.

Меня раздражает, когда премьер в упор не видит коррупции на таможне и ГАСИ, диспропорций в зарплатах и количестве госслужащих.

За целый год действующий премьер не сказал ничего внятного о новом рынке электрической энергии, вместо этого каждый второй день поздравляет страну с очередным совдеповским профессиональным праздником.

Например, сегодня увидел поздравление с Днем работника водного хозяйства… Запущенного и заскорузлого органа, в котором необходимо сократить около 10000 сотрудников, которые сидят на "минималке". И, напротив, повысить зарплаты остальным работникам и выделить деньги на энергомодернизацию. И так повсюду…

Украина опустошается не по причине языковых или религиозных проблем. Люди выезжают из-за бедности, коррупции, чувства безнадежности.

Вся Украина сейчас напоминает одного из своих сыновей, которого прошила пуля на Донбассе… Можно ему рассказывать о том, как им будут гордиться друзья, товарищи по оружию; о том, как будут бояться враги... Но, прежде всего, необходимо остановить кровотечение! Иначе мы будем гордиться мертвым героем…

И в моей голове не укладывается, как на шестом году вооруженного конфликта качественные кровоостанавливающие препараты в тактические аптечки до сих пор поставляют волонтеры, а МВД тем временем покупает на полмиллиарда долларов подержанные французские вертолеты…

Вопрос приоритетов – это вопрос жизни и смерти.

Игорь Тынный, специально для УП

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