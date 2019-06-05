Почему новоназначенный митрополит станет мощным голосом украинцев в США

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Среда, 05 июня 2019, 18:00
Андрей ГундерAndy Hunder (Андрій Гундер)
президент Американской торговой палаты в Украине

"У Господа є почуття гумору", – переконаний Борис Ґудзяк, президент Українського католицького університету (УКУ).

Архиєпископ, родом зі США, перетворив центр, що мав стати осередком атеїстичної ідеології радянської комуністичної партії в західній Україні, на процвітаючий католицький університет.

В цьому є певна іронія. Всього тридцять років тому Українська греко-католицька церква була найбільшою забороненою релігійною організацією у світі. Її єпископи і священники в Радянському Союзі були ув'язнені або переслідувались.

Хто такий Борис Ґудзяк

Сьогодні Архиєпископ Ґудзяк очолює один з провідних університетів України, який багато хто називає "українським Гарвардом". Владику Бориса глибоко поважають і визнають моральним авторитетом у незалежній, переважно православній Україні.

Тепер Ґудзяк повертається до рідних Сполучених Штатів. 4-го червня він став сьомим Митрополитом-Архиєпископом Філадельфійської Архиєпархії Української греко-католицької церкви в США, обійнявши найвищу посаду в українській католицькій церкві за межами України.

У своїй новій ролі, Борис Ґудзяк, зокрема, буде навчати доктрині, давати настанови католикам у його юрисдикції, освячувати світ і керувати зовнішніми зносинами Церкви.

Ґудзяк буде віддано представляти церкву та українців. Це піде лише на користь Україні. Надзвичайно харизматичний випускник Гарвардського університету, Борис Ґудзяк зможе швидко заручитися підтримкою високопосадовців у Сполучених Штатах.

Життєвий шлях Архиєпископа

Владика Ґудзяк народився в Сиракузах, Нью-Йорк. Він вступив до Української семінарії в Римі, а згодом отримав ступінь доктора наук у Гарварді.

У Римі Борис зустрівся з вісімдесятирічним українським кардиналом Йосифом Сліпим, який прибув до Риму після вісімнадцяти років заслання у радянських Гулагах. Сліпий був звільнений у результаті домовленості між Ватиканом, американським політичним журналістом, молодим католицьким президентом США Джоном Ф. Кеннеді і Микитою Хрущовим.

Патріарх Сліпий мав величезний вплив на молодого семінариста і саме у вічному місті у майбутнього Архиєпископа зародилось бажання служити українському народові та їхній церкві.

Проте не всі в Сполучених Штатах тепло зустрінуть Бориса Ґудзяка. На червневій обкладинці журналу The Atlantic, впливового щомісячного видання США, темна фотографія собору Святого Патрика над заголовком "Скасувати священство" закликає католиків відсторонитися від ієрархії клерикалів. Але знову: Ґудзяк – не звичайний католицький священник.

Створення та перетворення УКУ на освітній заклад світового класу, символ сучасної, нової України – це те, за що Владику знають передусім.

Усе своє професійне життя 58-річний Архиєпископ проповідує послання свободи, гідності для всіх і будує довіру між людьми у постгеноцидному травмованому пострадянському суспільстві.

Понад два десятиліття Ґудзяк лікував ці рани і спілкувався з людьми з усіх верств суспільства, будучи далекоглядним, харизматичним і надихаючим.

Йому належить вражаючий успіх фандрайзингу – десятки мільйонів доларів на будівництво та управління сучасним університетом. Частиною УКУ є одна з найкращих бізнес-шкіл країни – Львівська бізнес-школа, яка надихає доброчесний бізнес та підприємництво.

У своїх проповідях і публічних бесідах Єпископ не ухиляється від складних тем: зовсім недавно він говорив про перспективу примирення між українцями і росіянами одного дня.

Останні сім років Борис Ґудзяк служив Єпископом у Парижі, де часто чув про примирення Франції та Німеччини. У липні Ґудзяк вирушить до Ватикану, куди Папа Франциск запросив його разом з іншими вищими Владиками з української Церкви, щоб разом виробити бачення того, що ще може зробити Церква, аби допомогти припинити страждання та смерті на сході України.

Ґудзяк як голос українців у Штатах

Ґудзяк приїжджає до Америки в часи змішаних уявлень про Україну.

Білий дім, Держдепартамент і Конгрес прагнуть зрозуміти, яке майбутнє може чекати Україну з новим президентом і парламентом наприкінці цього року.

І американські, і українські політики приділятимуть пильну увагу і прийматимуть критичні рішення щодо зовнішньої політики.

З призначенням Ґудзяка Архиєпископом нова команда, що відповідальна за зовнішню політику України, діаспора та політичні діячі могли б гідно скористатись його порадами та голосом. Американські високопосадовці також отримають велику користь, якщо дослухатимуться до Владики Бориса.

Андрій Гундер, для УП

З оригінальним текстом англійською можна ознайомитись тут.

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Темы: церковь США Украина


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