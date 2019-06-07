Мифология для президента Зеленского. Давид и Голиаф

Новый президент Украины Владимир Зеленский – в недавнем прошлом бизнесмен и продюсер успешных телепроектов. В определенном смысле продукт информационной эпохи, эпохи массмедиа. Как он сам сказал, человек с другой ментальностью.

Что такое политика в эпоху тотальной информатизации, гаджетов, социальных сетей и цифровых технологий? Соревнование идей, время давидов – молодых креативных дарований то тут, то там низвергающих политических мастодонтов с их насиженных престолов.

С Зеленским Украина наконец прощается с матрицей старого мира. Мира российского, коррумпированного, непотического и становится частью мира европейского, – открытого, цифрового, демократического. И это, как и образ самого Зеленского не может не волновать Кремль. Россиянам все сложнее демонизировать Украину, а из самого Зеленского рисовать исчадие ада.

Росспропаганда уже испытывает сложности с подходящими ярлыками. С президентом Зеленским они все оказались непригодны. Просто не клеятся.

Придумывать что-то новое, экспериментируя с разогретым зрительским интересом и на ходу меняя сценарий, объективно сложно. В итоге по инерции посвящая Украине эфиры всех политических ток-шоу россТВ вынужденно популяризирует среди россиян образ модерного молодого современного лидера страны.

Для быстро стареющего Владимира Путина Зеленский, который на своей инаугурации может в прыжке поцеловать чью-то макушку, и вовсе оскорбление.

Вдвойне оскорбителен для Путина интерес, который проявляют россияне к новому президенту. К слову, прямая трансляция инаугурации нового президента Украины на ютуб-канале российского НТВ набрала порядка 2 300 000 просмотров, что для НТВ является рекордом и больше, чем у любого из украинских каналов.

В отличии от России, где для того, чтобы показать молодцеватость Путина, специально придумали матчи "ночной хоккейной лиги", в каждом из которых великий дзюдоист забрасывает не меньше десятка шайб, украинцам ничего не нужно придумывать. Новый президент бодр и полон сил.

Тем не менее, оппоненты Зеленского утверждают, что все это политическое баловство, президент не в силах противостоять геополитическому давлению России, аргументируя свою позицию политической неопытностью Зеленского. Но так ли это?

Миф о Давиде и Голиафе

Мифология древнего мира знает немало примеров, когда зеленые юноши побеждали великанов и опытных воинов. Пожалуй, самая известная – история противостояния будущего израильского царя, а на тот момент простого пастушка Давида и филистимлянского воина-великана Голиафа.

Миф повествует о том, как два враждующие войска, израильтяне и филистимляне, стояли друг против друга лагерем 40 дней. Все это время, дважды в день, утром и вечером воин исполин и предводитель филистимлян Голиаф выходил оскорблять Израиль, его богов и его воинов. Никто из израильтян, включая царя Саула, не решался выйти на поединок с великаном.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история и как долго бы Голиаф третировал израильтян, если бы в лагерь не пришел пастушок Давид. Принеся своим братьям еду, Давид стал случайным свидетелем оскорбления своего народа. Увидев страх соплеменников, Давид вызвался сразиться с филистимлянином.

"И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него; раб твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого Филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей". 1Цар.17:32,33

И действительно, как дилетант может победить опытного профессионала? Мы хорошо помним по предвыборным плакатам президента Порошенко, что это невозможно, одолеть Путина может только он.

В общем, мало кто верил в победу Давида, особенно после того как он отказался от меча и доспехов, просто сказав: "Я не могу ходить в этом, я не привык".

Далее, как повествует Библия, Давид "взял посох свой в руку свою и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним; и с сумкою и с пращею в руке своей выступил против Филистимлянина. И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом".1Цар.17:40-42.

Презрение Голиафа длилось недолго. Камень из пращи Давида вонзился в его лоб, и великан упал замертво.

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Язык преЗЕдента

Как умный человек Владимир Зеленский понимает, танками войну с российским голиафом Украине не выиграть. Но как человек, всю жизнь проработавший в сфере паблик релейшенс, Зеленский знает, в битве за умы и сердца танки бесполезны. Если не сказать, вредны.

Поэтому президент решает, что со своими гражданами, зомбированными российской пропагандой, он будет говорить языком аргументов. Убеждать. Сейчас уже об этом мало кто помнит, но когда-то это искусство называлось политикой.

Зеленский первый из украинских политиков, кто вышел из навязанной Путиным в 2014-м году логики войны и ненависти. Он отложил в сторону меч и вооружился инструментами мягкой силы. Эффект не заставил себя ждать.

Первыми забили тревогу российские пропагандисты. В недавнем эфире Владимир Соловьев не скрывал своего беспокойства: "Сейчас пришел Зеленский. Первое что он будет делать – бороться за жителей Донбасса. С таким отношением, как сейчас, мы окажемся в тяжелом положении!"

Насколько оправдана тревога главного украинофоба российского тв?

Смоделируем ситуацию, представим, что у Зеленского все получилось, и Донбасс отвернулся от России. Это значит, что колдовство сирен пропаганды потеряло силу, и они погибнут. А ещё это значит, что притягательность имперского мифа великой России оказалась под вопросом, а вместе с ней оказалась под вопросом вся путинская популярность после 14-го года.

Именно поэтому, догадываясь, что Зеленский нащупал ахиллесову пяту Кремля, Соловьев и ему подобные пребывают в легкой панике.

Зеленский, Донбасс и реальность

Нам всем хотелось бы, чтобы твитты президента Зеленского оказались теми камнями которые сразят российского голиафа, но реальность в тысячу раз сложнее мифа.

Перед избранным президентом стоит непростая задача наверстать упущенное. А наверстывать придется много.

С момента получения Украиной независимости киевские политики традиционно обходили Донбасс стороной. В 90-е регион отдали местным криминальным элитам, как деревню с крепостными.

Мало кого в столице интересовало, чем живут жители Донбасса. Народ жил, как сорняк, предоставленный сам себе и российскому телевизору. Все, что требовал Киев – номинальной лояльности и нужного голосования, а потому, когда с приходом так называемой "русской весны" в регионе возникла угроза политического бунта, его просто бросили, как ненужный балласт без средств к существованию, оставив в заложниках несколько миллионов сограждан.

Автору этих строк доподлинно известно, что избрание Зеленского породило на оккупированных территориях волну сдержанного оптимизма. Половина молодежи и вовсе, что называется, топила за Зеленского.

Но подъем длился недолго. Через несколько дней империя нанесла ответный удар и тут же в паспортные столы ОРДЛО выстроились очереди обреченных.

Так будет и дальше, отвечая на каждый эмоциональный подъем, Путин будет бить Украину под дых, а его пропаганда будет чернить все, что для нас дорого. Однако в запасе у Кремля осталось не так много ходов, а Зеленский свою игру всерьез ещё не начинал.

***

В первом рассказе о древних героях автор этих строк писал, что, повторив любой из трех описанных подвигов, Владимир Зеленский войдет в учебники истории как президент-воин и президент-реформатор.

На самом деле все три задания (цивилизационно переиграть путинскую Россию, нейтрализовать российскую пропаганду и перезапустить украинскую государственную машину) связаны между собой.

Украина будет успешной вовне, если она будет успешна внутри. И наоборот. Сделать Украину процветающей – задача не только президента Зеленского, но каждого, кто желает своим детям и своей стране лучшего будущего.

Главное при этом помнить: Путин – коварный враг, и с этим голиафом мы никогда не договоримся.

Максим Максимов, спеціально для УП

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