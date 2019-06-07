Нового президента Украины отличает склонность к риску. Он рискнул, выдвинув свою кандидатуру на выборах. И выиграл. Он рискнул, инициировав досрочное прекращение полномочий Рады и новые выборы. Он рискует, склоняясь к использованию "отмычек" к решению вопроса об оккупированных территориях.

Но постоянно ставить на фарт непозволительно даже игроку. Легко выигранное столь же легко проигрывается. Тем более, если игра идет не столько за счет игрока, а в интересах страны.

О целях Зеленского и игре ва-банк

Среднесрочные цели пана Зеленского легко просчитываемы (в долгосрочном периоде, как предупреждал еще Кейнс, мы все умрем). На волне своего успеха на президентских выборах провести свою партию в Раду, обеспечив ей самую крупную по размерам фракцию. А потом с ее поддержкой попробовать сломать прежнюю систему, обеспечив тем самым себе место в истории.

Ключевая переменная в уравнении со многими неизвестными – это время. Президенту важно успеть до того, как рейтинг его партии начнет снижение. Эйфория приходит и уходит, причем последнее имеет тенденцию происходить скорее раньше, чем позже. Другой президент "нового типа", Эмманюэль Макрон, проделал путь из "ниоткуда" к победе на президентских и парламентских выборах, и далее до протестов "желтых жилетов" в считанные месяцы.

Для этого президенту представляется необходимым совершить прорыв в переговорах для начала о Донбассе. Любой ценой. Чтобы показать, что его результат на президентских выборах был отнюдь не случаен и он действительно достоин оказанного кредита доверия.

Любовь президента к риску проявляется именно в согласии "не постоять за ценой" прорыва. Новые предложения на переговорах принципиально не разглашаются. Внутри страны. Ввиду их "деликатного" характера, они пока обговариваются исключительно с западными партнерами. Но ведь любое принципиальное решение рано или поздно придется "продавать" гражданам. Именно по этой причине Минские договоренности так и не были выполнены.

Аналогичными примерами история Украина достаточно богата. Взять Зборовский договор 1649 года между козаками и польским королем. Подписать его гетман Хмельницкий подписал, но ввиду явной невыгодности для козачества "продать" его войску так и не смог. А ведь речь шла о гетмане воюющего войска. У нового президента от гетмана пока только булава.

Любые "быстрые" решения вопроса об оккупированных территориях подозрительны по определению. Вместо того, чтобы кропотливо подбирать ключ к замку, делается попытка с помощью отмычки взломать его.

Президент пытается пойти ва-банк в очередной раз. А данная стратегия недопустимо рискованна, особенно учитывая тот факт, что с другой стороны стола переговоров сидят еще более искусные шулеры, любящие риск не меньше, а то и больше президента Украины.

Объяснений любви пана Зеленского к риску может быть множество. Оставим в стороне личные факторы и пристрастия – этот вопрос так и не получил документально подтвержденного ответа во время президентских выборов, несмотря на сделанные оппонентом попытки.

Более значимыми представляются системные факторы, объясняющие любовь политиков к риску. Политик тем более склонен к риску, чем сильнее он ощущает угрозу легитимности своей власти внутри страны.

Кредит доверия был получен паном Зеленским прежде всего на волне протестного голосования. Никакой внятной программы им на выборах предложено не было, а нынешние попытки найти наконец свою идеологию в либертарианстве ставят больше вопросов, чем дают ответов.

Можно ли отказаться от национального государства в условиях незавершенной национальной революции и продолжающейся войны? Как представляется, и здесь имеем дело с "отмычкой", а не "ключом".

В условиях слабой легитимности президента внутри страны естественен поиск ее источников за ее пределами. Например, у европейских и североамериканских политических лидеров. В этом смысле нынешний президент мало отличается от предыдущего, чьи основные усилия были направлены как раз вовне. Не случайно даже текст выступления пана Порошенко, адресованного европейской аудитории, оказался востребованным и паном Зеленским.

Слабая легитимность внутри страны может быть восполнена внешней легитимностью лишь временно и лишь частично. Конечный пункт всех поездок президента – это Киев, а не Брюссель или Вашингтон.

Еще более существенны последствия легитимности, полученной прежде всего за рубежом, на отношение политика к риску. Заверения в поддержке от иностранных политических лидеров создают иллюзию независимости от субъектов национального политического процесса. И деньгами, в случае чего, помогут, и в вооруженном конфликте поддержат.

О деньгах

В "Слуге народа", который, по большому счету, и был единственной программой пана Зеленского (в двух словах она сводится к тому, что доверять в политике можно только "своим") был замечательный эпизод. После очередного раунда переговоров о предоставлении кредита актер Зеленский не выдерживает и заявляет о готовности Украины впредь обходиться без кредитов.

Слабые попытки повторить трюк в реальной политике президентом Зеленским были сделаны, но отброшены уже в ходе первой зарубежной поездки. А ведь отучиться от иглы кредитов за счет развития национального рынка рано или поздно придется, осознание чего наступит после очередного рискового экономического эксперимента.

О вооруженном конфликте

Ставка на то, что "заграница нам поможет", делает более вероятными и "эксперименты" в военном плане.

Нечто подобное наблюдалось в Грузии в 2008 году, когда получивший заверения в поддержке из-за границы пан Саакашвили тоже пошел ва-банк. Любящие риск российские лидеры ответили тем же, а вот более ограниченные в своих действиях избирателями западные лидеры решили пропустить ход.

Итог известен, и присутствие пана Саакашвили в украинской политике должно было бы по логике вещей служить постоянным напоминанием о последствиях ставки на фарт.

Отучить политиков любить риск можно только переориентировав их с внешней на внутреннюю легитимность как условие попадания в историю.

В историю попасть как раз больше шансов, зациклившись на получении внешней легитимности. А вот в национальную Историю путь один – через обеспечение внутренней легитимности и лечение от зависимости от адреналина, получаемого в ситуации риска.

Любовь к риску попаданию в Историю только мешает.

Антон Олейник, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.