Такси 4.0 как согласовать интересы перевозчиков, пассажиров и государства

Одних предохранителей в виде обновления программного обеспечения или латания законодательных дыр недостаточно для того, чтобы остановить рейдерство. Собственность должна защищаться в соответствии с силой закона. А здесь уже зона ответственности правоохранительной системы. И это уже вызов для нового генпрокурора. (укр.)
На себе проверила, насколько легко открыть и закрыть СПД и как это происходит. Это история моего 4-месячного пребывания предпринимателем. (укр)
Александр Гуменюк Медицинские институты более 5 лет держали на складах оборудование на сотни миллионов гривен
По состоянию на конец 2018 года Институт ядерной медицины и лучевой диагностики не ввел в эксплуатацию 2 единицы техники на общую сумму 67350000 гривен. А Институт отоларингологии не ввел 9 единиц оборудования на общую сумму 125 556 000 гривен. Мы решили проверить, удалось наконец установить дорогостоящее оборудование, а также почему вообще подобная ситуация стала возможной. (укр.)
Каждый таксист получит разрешение. Через 6 месяцев после изменений сознательные игроки рынка не будут принимать в свои ряды тех, кто не приобрел документ и не уплатил сборы. (укр)
В мега-министерстве молодежь, как приоритет, имеет все шансы просто потеряться. Стать где четвертым, в лучшем случае, вопросом после спорта, культуры и информполитики. (укр)
Голосование за новый состав Верховной Рады завершено, поэтому настало время подводить итоги работы законодательного органа. В первую очередь – о принятии законопроектов, направленных на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. (укр.)
Эксперты написали Налоговый кодекс развития, но чиновники и депутаты его проигнорировали. Какие нормы содержит документ и как поступит с ним новая власть? (укр.)