Такси 4.0 как согласовать интересы перевозчиков, пассажиров и государства

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Четверг, 25 июля 2019, 15:01
Тарас Потичный
региональный менеджер Taxify в Украине
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Тарас Потичный
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