Где будет молодежь в новом гуманитарном министерстве Зеленского?

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Четверг, 25 июля 2019, 14:29
Юрий ЮзичЮрій Юзич
историк, главный эксперт группы РПР "Молодежная политика", председатель Наблюдательного совета молодежной организации "Пласт – НСОУ"
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Юрий Юзич
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