Виктор Брановицкий Почему рейдерство одними приказами не остановить Одних предохранителей в виде обновления программного обеспечения или латания законодательных дыр недостаточно для того, чтобы остановить рейдерство. Собственность должна защищаться в соответствии с силой закона. А здесь уже зона ответственности правоохранительной системы. И это уже вызов для нового генпрокурора. (укр.)

Анастасия Дзюбак Четыре месяца в ФОПе: как открыть и закрыть собственный бизнес На себе проверила, насколько легко открыть и закрыть СПД и как это происходит. Это история моего 4-месячного пребывания предпринимателем. (укр)

Александр Гуменюк Медицинские институты более 5 лет держали на складах оборудование на сотни миллионов гривен По состоянию на конец 2018 года Институт ядерной медицины и лучевой диагностики не ввел в эксплуатацию 2 единицы техники на общую сумму 67350000 гривен. А Институт отоларингологии не ввел 9 единиц оборудования на общую сумму 125 556 000 гривен. Мы решили проверить, удалось наконец установить дорогостоящее оборудование, а также почему вообще подобная ситуация стала возможной. (укр.)

Тарас Потичный Такси 4.0 как согласовать интересы перевозчиков, пассажиров и государства Каждый таксист получит разрешение. Через 6 месяцев после изменений сознательные игроки рынка не будут принимать в свои ряды тех, кто не приобрел документ и не уплатил сборы. (укр)

Юрий Юзич Где будет молодежь в новом гуманитарном министерстве Зеленского? В мега-министерстве молодежь, как приоритет, имеет все шансы просто потеряться. Стать где четвертым, в лучшем случае, вопросом после спорта, культуры и информполитики. (укр)

Станислав Ивасык Тест на евроинтеграцию: какие законопроекты станут определяющими для новой Рады Голосование за новый состав Верховной Рады завершено, поэтому настало время подводить итоги работы законодательного органа. В первую очередь – о принятии законопроектов, направленных на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. (укр.)