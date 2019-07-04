Как безнаказанность Холодницкого убивает независимость прокуроров САП

У липні спливає рік з моменту розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (КДКП) дисциплінарної справи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Тоді комісія фактично самоусунулася, обмежившись лише доганою.

Зараз, через рік після догани, Холодницький виводить одного з прокурорів із понад 50 кримінальних проваджень.

Мова йде про керівника одного з відділів САП Сергія Козачину.

Він одночасно очолював групи прокурорів у десятках резонансних проваджень. Наприклад, про можливе неправдиве декларування депутатами-радикалами Олегом Ляшком, Ігорем Мосійчуком, обранцем від "Опозиційного блоку" Денисом Омельяновичем, зловживання владою депутатом з "Відродження" Антоном Яценком.

Відповідь НАБУ журналістам щодо кількості кримінальних проваджень, у яких відсторонено прокурора САП Козачину:



Цифра просто вражаюча. Як виявилося, формальною причиною відсторонення стала начебто неефективність прокурора. Дивує те, що прокурор став "неефективним" в очах Холодницького раптово і одночасно у всіх 58 справах.

Що цікавіше, "викинули" Козачину зі справ у той момент, коли він оголосив підозри "трьом особам з орбіти Логвинського" і скерував справи щодо них до суду. Раніше журналісти писали про те, що це сталося без відома Холодницького.

І тут варто нагадати важливу історію про справи, де фігурує нардеп Логвинський. Так вперше ці справи набули розголосу у зв'язку із так званими "акваріумними плівками" Холодницького.

Керівник САП гарантував свій контроль над справою нардепу, а від прокурора вимагав або відкласти її на невизначений строк, або закрити взагалі.

Суть однієї зі справ в тому, що керівники Міністерства юстиції, домовившись з нардепом, заволоділи коштами державного бюджету на 54,2 млн грн. У подальшому зловмисники легалізували вкрадені гроші.

Минулого року щодо цієї корупційної схеми журналісти опублікували власне розслідування. Вони з'ясували, що гроші з держбюджету вивели на фірму "Золотий мандарин Ойл", яка має ознаки фіктивності, а допомогла цьому помічниця нардепа Логвинського Марія Швець.

У квітні вже цього року року детективи затримали директора та засновника фірми "Золотий мандарин Ойл" Олександра Успенського і вручили йому підозру.

Він виявився лише номінальним директором і пішов на співпрацю зі слідством. Його викривальні свідчення мали в тому числі лягти в основу звинувачень щодо реальних учасників "схеми".

У зв'язку з визнанням своєї провини у фіктивному підприємництві, допомогою слідству та спливом строків для покарання, прокурор у справі вирішив звільнити Успенського від кримінальної відповідальності. Для того направили до суду відповідне клопотання.

Ухвалення судом рішення, що ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" має ознаки фіктивності через визнання вини директором, є серйозним козирем для слідства. Оскільки в подальшому допоможе доводити в суді намір корупціонерів у розкраданні грошей та їх легалізації через фіктивну фірму.

Разом з тим, свідчення директора "Мандарину" підтвердили причетність реальних зловмисників до заволодіння державними грошима.

Слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення про підозру всім учасникам схеми. А саме посадовцям Міністерства юстиції категорії "А", народному депутату України Логвинському та його помічникам.

Серед потенційних підозрюваних, ймовірно, і колишня перша заступниця міністра Наталія Бернацька, яка тепер працює в Центральній виборчій комісії.

І саме в цей час у справу незаконно втрутився Холодницький.

Як повідомили в НАБУ, 16 травня у НАБУ надійшла постанова Холодницького, якою він змінив всіх прокурорів у цій справі, призначив старшим прокурором свого заступника Володимира Кривенка.

Однак весь час справою керував прокурор САП Сергій Козачина, завдяки якому і були зібрані необхідні докази, зокрема, щодо нардепа.

Таким чином, Холодницький прямо посягнув на незалежність підпорядкованого прокурора та незаконно втрутився в хід розслідування.

Більше того, усунення прокурора від інших численних справ, де під його керівництвом детективи назбирали сотні томів важливих доказів ставить взагалі під сумнів подальшу перспективу цих справ.

Адже саме для цього в кримінальному процесі закріплений принцип незмінності прокурора у справі.

Як процесуальний керівник саме прокурор має будувати вектор розслідування, визначати стратегію і тактику, яка дасть такий результат, який прокурор буде надалі відстоювати в суді.

Тепер в усіх цих справах працюватимуть інші – більш зручні для Холодницького прокурори, які виконуватимуть вказівки на кшталт тих, що звучали на "акваріумних плівках".

Проте найгірше в цій історії інше.

Такі незаконні дії керівника САП стали можливими через його безкарність, забезпечену сплавом політично-корупційних інтересів, починаючи від генпрокурора, який так і не підписав підозри, і закінчуючи інтересами фігурантів справ на кшталт Логвинського, сина Авакова.

Ця безкарність зараз нищить залишки незалежності окремих прокурорів САП, які працюють на результат.

Політично-корупційна еліта, не покаравиши Холодницького, насправді дозволила йому зараз настільки нахабно і демонстративно продовжувати те, що було зафіксовано на "акваріумних плівках".

І тепер велике питання, чи наважаться в САП тепер інші прокурори на те, аби діяти всупереч, а чи ця історія стане для усіх сигналом остаточного кінця "незалежності САП".

Олена Щербан, спеціально для УП

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