Школа без выпускного, или Почему Трускавец превратился в столицу Украины

6982 просмотра
Пятница, 02 августа 2019, 14:48
Евгения Кравчук
народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа"

Дорослим не треба соромитися, сідаючи за парту. Навчання має тривати все життя, навіть якщо ти – народний депутат.

Трускавець на цілий тиждень перетворився на столицю України. Чи не половина матеріалів вітчизняних ЗМІ присвячена навчанню майбутніх депутатів від партії "Слуга Народу", а інформаційні телеканали перетворили лобі готелю на свої гостьові студії.

Журналісти не пропускають жодної деталі: на чому політики приїхали на Прикарпаття, який вигляд має номер у готелі, чи правда, що учасникам заборонили ходити в халатах.

Дивлячись на такий ажіотаж, мій колега Богдан Яременко здивовано запитав: а що, власне, відбувається? І справді: навіщо журналістам вести репортажі зі звичайного тренінгу, ніби це королівське весілля чи церемонія вручення "Оскара"?

Відповідь проста. Те, що 250 дорослих людей з ранку до вечора сидять на заняттях, а потім ще й отримують домашнє завдання – для українського суспільства така ж екзотика, як візит інопланетян.

Ну, добре, бувають випадки, коли людина не може знайти роботу та потребує перекваліфікації. Але навіщо це народним депутатам?

Ми не звикли вчитися. Запитайте себе, як давно ви проходили якийсь тренінг, слухали онлайн-курс чи хоча б просто читали книжку? Згідно з опитуваннями, читання посідає лише п'яте місце серед способів проведення вільного часу в українців. А 57% громадян взагалі можуть обходитися без книжок цілий рік.

Ми стали країною, в якій освіта – це не для дорослих. І я дуже тішуся, що протягом цього тижня Україна фактично вчиться разом з нами.

Питання освіти для дорослих уперше з'явилось у фокусі українських медіа – це незапланований, але дуже корисний ефект від Трускавця.

Численні фотожаби та жартівливі коментарі мене не засмучують – з першопрохідців часто глузують. Згадайте, який подив викликали перші користувачі мобільних телефонів. Або перші профілі в соцмережах. Зараз усе це увійшло в наше повсякденне життя, і я дуже сподіваюся, що так само станеться й з освітою для дорослих.

Часи, коли ти в 21 рік отримав диплом і на цьому навчання закінчилося, минули. Світ змінюється, і встигнути за цими змінами дедалі важче. Наші бабусі все життя відправляли друзям паперові листи. А скільки месенджерів та електронних дівайсів змінив за своє життя сучасний школяр?

У Європі та США набирає популярність концепція lifelong learning. Соціологічні дослідження показали: у Європейському Союзі 11% людей старше 25 років проходили навчання протягом останнього місяця, що передував опитуванню. У 2020 році таких буде вже 15%.

У деяких країнах свою кваліфікацію підвищують до третини дорослих мешканців. Серед лідерів дорослого навчання – Швеція, Фінляндія, Данія, Люксембург. Тобто країни, які лідирують також і за рівнем добробуту населення. Збіг? Не думаю.

Реклама:

Ба більше, західні університети активно відкривають програми для людей у віці 60+. Адже навчання потрібне не лише для майбутньої кар'єри – це ще й своєрідна гімнастика для мозку, яка не дає розвиватися хворобам, характерним для людей похилого віку.

Навчання коштує дорого. Особливо коли йдеться про якісне навчання. Але "Слуга Народу" не шкодує на це коштів.

Читайте також:

У Школі економіки розповіли, чого навчають депутатів від "Слуги народу"

Усі депутати від "Слуги народу" махнуть на тиждень в Трускавець

Разумков про Трускавець: Ніякого "розслабону" не помічаю

Підкреслюю: за наші тренінги заплатила партія, а не державний бюджет. Ми витратили гроші, зекономлені під час виборчої кампанії. І будемо знову і знову вкладати в освіту не лише членів фракції, але й регіональних представників та інших учасників нашої команди.

Дуже сподіваємося, що це робитимуть й інші партії – тоді можна буде говорити про підвищення політичної відповідальності.

Альберт Ейнштейн казав: "Щойно ти припиняєш навчатися – ти починаєш помирати". Ми плануємо жити. І хочемо оживити Україну. Тому Трускавець – це лише початок.

Євгенія Кравчук, новообраний народний депутат від партії "Слуга народу", спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: Слуга народа образование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Арахамия заявил, что Тищенко должны наказать из-за скандала с рестораном 30 апреля 2020, 16:37
НАПК приостановило госфинансирование "Слуги народа" до конца года 30 апреля 2020, 16:09
"Слуга народа" хочет, чтобы Рада перешла в "похожий на пленарной режим" 30 апреля 2020, 13:37
Евгения Кравчук
Строим прошлое
7 побед вместо одной "зрады"
Культурные проценты
Лохвица – это не ты? А кто ты?
Мы начинаем перезагрузку туристической сферы
Что такое культурный НДС и почему это важно
Монобольшинство здорового человека
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)