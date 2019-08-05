Идея создания украинского русскоязычного телеканала для вещания на иностранную русскоязычную аудиторию стала поводом для дискуссии о том, насколько эффективно и как Украина доносит информацию о себе за границей.

Речь об огромном русскоязычном пространстве, частью которого являются не только этнические русские или граждане России, но и представители многих других народов и государств, где русский язык выступает средством коммуникации.

Информполитика страны должна формироваться исходя из ее целей, существующих условий и ресурсов.

В Украине средств едва хватает на оборону. Источников сверхдоходов, таких как продажа энергоресурсов, у страны нет, поэтому, вряд ли стоит говорить о создании украинского аналога BBC или "Голоса Америки" с огромной сетью корреспондентов по всему миру.

Но такая сеть и не нужна. Украина никогда не была империей. Скромные экономические возможности позволяют пока лишь обороняться и проводить ограниченную, точечную информационную политику за пределами страны.

Задача минимум – сохранить суверенитет. А значит необходимо сосредоточиться на основных целях, а вернее на странах, которые критически важны для Украины.

В настоящее время существует русскоязычная платформа иновещания UA TV, но пока она не так популярна среди русскоязычных зрителей, как российские телеканалы, да и потенциал развития UA TV под вопросом.

Главная проблема Украины сейчас – это агрессивное руководство Российской Федерации, не готовое к компромиссам и возвращению захваченных территорий.

Смена руководства Кремля не гарантирует решение этих проблем, тем более, что мало кто из российских, даже оппозиционных политиков готов открыто говорить о готовности пойти не уступки. Но смена власти в Москве дает шанс на замораживание конфликта и прекращение стрельбы.

И здесь у Украины есть широкое поле для маневра при минимальных затратах.

Периодические протесты в России, протестное голосование в некоторых регионах по принципу "за кого угодно, лишь бы не за власть", стремление руководства ограничить своих граждан в праве свободного политического выбора говорит о существующем в обществе запросе не перемены и альтернативу.

Хорошо это или плохо, но Россия и многие страны бывшего Советского союза и ситуация в них критически важны для выживания Украины. И необходимо бороться за медиавлияние в них.

Русский язык, а также точное понимание местного контекста и условий – это инструменты такой борьбы.

К сожалению, в постсоветском пространстве не все знают украинский и английский, либо какой-то из языков ЕС (например, шведский или польский).

У страны мало возможностей, чтобы создать популярный телеканал или другое медиа для жителей США, Франции или Германии, но для русскоговорящего пространства ресурсов вполне может хватить.

Новый президент Украины Владимир Зеленский уже сам стал таким каналом. До войны его продукт, как медиаменеджера и он сам были популярны в России не меньше, чем в Украине. Победа на выборах стала сенсацией и привлекла к его личности внимание на всем постсоветском пространстве. Для русскоязычной аудитории он – свой, говорящий на понятном языке, оперирующий понятными образами, а значит, может быть услышанным.

Украинский шоу-бизнес вообще очень успешен в России, но по понятным причинам старается публично не демонстрировать политические позиции.

А стремительная, дерзкая и успешная избирательная кампания Зеленского резко контрастирует с застоем и дефицитом идей и образов в российской политике и усталости общества от действующего в России руководства страны.

Другой вопрос – насколько действенным и конкурентным будет телеформат канала, учитывая ограниченные финансовые возможности, формализм и неповоротливость госаппарата.

Идеально было бы, если бы Украина могла позволить себе создавать сеть информационных платформ в разных странах с упором на местный контент. Но, к сожалению, сейчас это затруднительно по объективным причинам.

Альтернативой созданию отдельного телеканала было бы распространение вещания украинских телеканалов, но вряд ли большинство программ будут понятны зрителям постсоветского региона из-за незнания гос.языка.

К тому же, большинство из них посвящены внутренним событиям, что снизит интерес у людей за границей, ведь там люди живут местными проблемами.

Для продвижения украинской позиции в медиа есть потенциал у посольств Украины. Личная активность посла в той или иной стране обуславливает и присутствие в инфопространстве.

Бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко был активен, вел блоги в местных медиа, регулярно выступал на местном телевидении. Его активность была замечена российскими журналистами, которые говорили, что "украинский посол, можно сказать, изнасиловал местные СМИ, еженедельно поливает грязью Россию".

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Такая модель работы более эффективна в сравнительно небольших странах, чем в крупных государствах, где внимание людей и политической элиты направлено на весь мир в целом, а события в отдельной стране не могут быть главной темой долгое время.

Важную роль в продвижении украинской повестки в некоторых странах продолжает играть диаспора.

Форма взаимодействия с медиа может быть разной в зависимости от контекста. Тем более, что социальные сети дают огромные возможности для достижения аудитории в любой точке земли.

В условиях Украины с ее ограниченными ресурсами рационально сосредоточиться на основных партнерах, соседях и критически важных странах и странах с большой украинской диаспорой.

Это могут быть Россия, Беларусь, Молдова, страны Балтии, Польша, Израиль, Германия, Франция, Италия, США, Канада, Великобритания.

Русскоязычный телеканал – не панацея и вряд ли его создание сразу же изменит расстановку сил в медиа, но формы доставки информации могут быть разные и доставлять ее, конечно, необходимо.

Сама идея воздействовать на русскоязычное информпространство и не только на него не нова, но только так и не нашла эффективного воплощения за последние 5 лет. Воздействовать на него пытаются и международные проекты с хорошим финансированием, и это тоже пока приносит довольно скромные результаты.

Но это не значит, что ничего делать не надо. Возможно, стоит изменить подходы. Сама дискуссия и проактивная позиция в этом вопросе полезны.

Виталий Сизов, специально для УП

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