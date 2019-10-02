Гривня. Аномалия закончилась. Сезонное падение началось

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Среда, 02 октября 2019, 17:50
Сергей ФурсаSergey Fursa
инвестиционный банкир


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Сергей Фурса
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Сергей Фурса Гривня. Аномалия закончилась. Сезонное падение началось
Судя по всему, аномально крепкая гривня закончилась. Валютный рынок быстро отыгрывает потери.
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