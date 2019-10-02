Гривня. Аномалия закончилась. Сезонное падение началось

Елена Ганцяк-Каськив Как зародилось ненасильственное общение в Украине Мир перестает быть синонимом потери национальной идентичности или капитуляции страны, а большинству обитателям страны понимания понятия мира уже невозможно подменить. (укр.)

Остап Крывдык Подмена мира "Штайнмайером": риски и альтернативы Для удержания государственности и для победы Украины должна изменить парадигму рассмотрения российско-украинской войны, и преодолеть 7 подмен, которыми «формула Штайнмайера» искажает реальность. (укр.)

Татьяна Хутор За месяц в Украине появилось 30 новых законов. Что приняла Рада в сентябре Анализ уже подписанных за сентябрь законов пока четко указывает на доминирование интереса публичного и экономического секторов. Предлагаю вспомнить самые интересные из них и реакцию Верховной Рады на их принятие. (укр)