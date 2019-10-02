Мир перестает быть синонимом потери национальной идентичности или капитуляции страны, а большинству обитателям страны понимания понятия мира уже невозможно подменить. (укр.)
Гривня. Аномалия закончилась. Сезонное падение началось
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Среда, 02 октября 2019, 17:50
инвестиционный банкир
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Судя по всему, аномально крепкая гривня закончилась. Валютный рынок быстро отыгрывает потери.
Для удержания государственности и для победы Украины должна изменить парадигму рассмотрения российско-украинской войны, и преодолеть 7 подмен, которыми «формула Штайнмайера» искажает реальность. (укр.)
Анализ уже подписанных за сентябрь законов пока четко указывает на доминирование интереса публичного и экономического секторов. Предлагаю вспомнить самые интересные из них и реакцию Верховной Рады на их принятие. (укр)
Я убеждена, что без свободного автономного университета мы не построим свободное, демократическое, зажиточное общество. (укр.)
Сегодня в руках украинского суда заключение о несоответствии патента требованиям законодательства.
Чуда не свершилось. Проект закона о Бюро экономических расследований не оправдал себя.