Несколько дилетантских тезисов о войне и мире

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Пятница, 08 ноября 2019, 13:00
Владимир ДубровскийVladimir Dubrovskiy
старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы Налоговая и бюджетная реформа РПР

Внесу каплю логики в море истерик о мире и войне.

Ни о каком мире между Украиной и путинской Россией (а другой не дано, и вряд ли в обозримом будущем предвидится) говорить не приходится: это антагонистическое противоречие.

Для путинского режима смертельно опасно, если "один народ" выбирает себе правительство сам, свергает зарвавшихся, хотя и юридически легитимных правителей, да еще и идет при этом в Европу – и преуспевает.

Плюс, имперцам уже скоро тридцать лет как болит наша независимость.

Плюс, у самого Путина потихоньку начинает подгорать с хвоста, и ему срочно нужна "маленькая победоносная война", или, еще лучше, возврат Украины в стойло сугубо "гибридными" средствами, или, на худой конец, наглядное подтверждение его тезисов, что такой страны не существует.

По большому счету, эта война – эпизод (не первый, и, похоже, не последний) хантингтоновского цивилизационного конфликта, тысячелетней борьбы Руси с Ордой. Воспринимать ее как некое "недоразумение между братскими народами" может только очень наивный и неосведомленный человек.

Увы, таких у нас в стране как минимум половина (это данные социологии), и, судя по некоторым словам Зеленского, а также людей из его близкого окружения, он тоже входил (входит?) в эту половину.

Это крайне опасно, поскольку может привести к фатальным ошибкам. Будем надеяться, что в его окружении есть профессионалы, способные донести эту мысль до тех, кто принимает решения. И, при этом, не менее важно убедить избирателей.

Может ли Украина победить в этом эпизоде? К сожалению, нет, соотношение сил пока не в нашу пользу.

Никаких шансов отвоевать обратно временно оккупированные территории Украина не имеет, во всяком случае, с Иловайска, когда стало понятно, что Кремль пошлет туда столько войск, сколько нужно, чтобы остановить продвижение украинской армии, и Порошенко пришлось подписать Минскую капитуляцию.

Более того, попытка перейти в наступление будет использована как предлог для широкомасштабного военного вторжения, в котором у ВСУ нет шансов. Вспомните войну 08.08.2008 или операцию НАТО против Югославии 1999 года, иракскую кампанию 2003-го – при полном господстве противника в воздухе весьма непросто нанести ему "неприемлемые потери".

Или кто-то думает, что наше воздушное пространство будут защищать самолеты НАТО? И вступать в прямые боестолкновения с российскими?

При этом, Россия никогда в своей истории не считалась с жертвами, последний пример – Дебальцево.

Поэтому очень важно, что наша армия уже способна сделать так, чтобы вторжение не было легкой прогулкой, это – вместе с реакцией Запада – удерживает РФ от развития агрессии. Но это не остановит такую агрессию, если для нее будет достаточный повод и благоприятные условия.

Если одна сторона не хочет мира, и эта сторона сильнее, то мира не будет: для танго нужны двое. Возможна только капитуляция. Однако, мир ценой капитуляции – это не только позор, но и война: даже в униженной и вынужденно нейтральной Украине Кремль не заинтересован, поскольку невозможно себе представить, чтобы после всего происшедшего наша страна вернулась в орбиту Москвы.

Зато в Кремле хорошо понимают, что в случае капитулянтской политики правительства и президента где-где, а у нас найдется достаточно людей – причем, хорошо обученных и вооруженных – которые этого не потерпят. И среди них, скорее всего, будут преобладать радикальные националисты, среди которых много фашистов (настоящих) и агентов того же Кремля.

Таким образом, скорее всего, попытка капитуляции приведет к перевороту – на сей раз настоящему, в полном смысле слова, с нелегитимной "фашистской хунтой" (на сей раз – настоящей), во главе.

И вот тогда-то – как, похоже, рассчитывают в Кремле – "Юго-Восток" и отколется, естественно не без помощи РФовской армии. При полной растерянности Запада, которому тоже тяжело будет в этой ситуации что-либо противопоставить аргументу Путина "а, видите, я же вам говорил, а вы не верили!".

"Мир" (почти по Оруэллу) обернется самой что ни на есть настоящей "большой войной", которая придет теперь уже в каждый дом и каждый город.

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Однако, то, что мира быть не может, не означает, что нужно отчаянно воевать без надежды на победу, все мобилизовать для войны... Это ложная дилемма: есть еще вариант длительного и стойкого перемирия – до следующей битвы, в которой, вполне возможно, у нас будут лучшие позиции.

В мире есть много подобных примеров, в частности Сербская Краина в Хорватии, воссоединение Германии, да и создание Украины в ее нынешних границах...

Не уверен, что перемирие достижимо в нынешней ситуации, но шанс есть, поскольку на данный момент, ситуация на Донбассе – патовая: по описанным выше причинам никакого продвижения ни в одну, ни в другую сторону нет, и люди гибнут безрезультатно.

В таких условиях для обеих сторон взаимовыгодно развести войска и законсервировать статус кво до лучших времен, когда можно будет переломить ситуацию в свою пользу (для решительного наступления в "час Ч" лишние несколько километров "серой зоны" – не помеха).

При этом, каждая из сторон, естественно, рассчитывает на то, что время работает именно на нее, вдобавок может преподнести это своим избирателям как "маленькую победу". Ведь основное противостояние в такой позиционной войне идет не на фронте, а внутри воюющих стран, и выигрывает внутренне более стойкая (вспомните первую мировую).

Наша ставка – на то, что, с одной стороны, Россия после Путина (а, может быть, еще и при нем) впадет в очередную циклическую смуту. Нужно только дожить до этого времени, и по возможности накачать мышцы. А это лучше делать в условиях перемирия, когда люди не гибнут вообще (как в Молдове), или один в год (как в Карабахе).

Понятно, что Путин это тоже понимает, и вряд ли захочет давать нам шанс. Но сейчас ему нужно снять санкции, поэтому при надлежащей работе с союзниками можно, надеюсь, достичь такого временного компромисса, который, как и полагается, не устраивает ни одну из сторон.

И очень похоже, что дело именно к этому и идет. Однако, к сожалению, Владимир Зеленский пока (во всяком случае, публично) высказывается категорически против такого "приднестровского" варианта. Можно допустить, что это игра на публику – собственно, странно было бы, если бы президент и главнокомандующий публично согласился по сути отдать часть территории страны, его тут же обвинили бы в госизмене...

Впрочем, и враг не теряет времени даром, и тоже делает все, чтобы в Украине смута настала раньше. И от этого не спасет даже армия, способная сдержать прямую агрессию РФ, если мы сможем ее когда-либо создать.

Гибридная война на то и гибридная, что она выигрывается не столько на фронте, сколько в тылу. В этой войне оружие врага – ненависть.

Мы можем и должны спорить, протестовать, не подчиняться – это все нормальные процессы нормальной страны. Но нельзя переходить красные линии: нельзя раздувать истерики и ненависть, нельзя "расчеловечивать" сограждан, потому что следующий за этим шаг – это насилие!

Обожаемое Путиным дзюдо основано на принципе "обернуть силу врага против него самого". Если присмотреться, то сейчас именно эту стратегию успешно реализует Россия: ненависть к врагу, который в Кремле, оборачивается против соотечественников, они отвечают тоже ненавистью; политическую нацию сознательно раскалывают призывами выбирать: с "армией-мовой-вирой" или с "русским миром" и куда мы так придем?

Правильно, к реализации описанного выше вражеского сценария: перевороту, войне и расколу Украины на

"Малороссию", где агрессора действительно будут встречать цветами (правда, не столько потому, что это "братья", сколько потому, что они "наведут порядок"), избавят от ужасов гражданской войны;

и "истинную Украину" в границах лесостепи, а то и ЗУНР (напомню, имперцы и не претендуют на земли, никогда не входившие в состав империи) – мрачную клерикально-националистически-милитарную и при этом авторитарную крепость во главе с "нашим сукиным сыном", которому и народ, и американцы все прощают за исполнение роли оплота против российской империи (которая, напомню, и не особо жаждет тех земель, их вполне устраивает иметь там клетку с "ужасными националистами", которых показывать для острастки своим подданным).

Чтобы сорвать коварный вражеский план и победить в войне, самое важное сейчас – сохранить инклюзивную политическую нацию, ту самую, которая преподнесла агрессору самый неприятный сюрприз в 2014-м, остановив план "Новороссия".

Именно против нашего общего блага направлен сейчас главный удар, и его Украина держит, увы, плоховато.

Каждый раз, когда вы клеймите всякими ненавистническими словами "зеленую чуму" или "радикалов-националистов", ольгинский троль добавляет себе очки и получает бонусы. Каждое истеричное слово – на радость врагу. А уж от призывов убивать друг друга, или убить президента Путин вообще открывает шампанское – может, хоть сопьется....

Вот только проблема в том, что чисто политически на истерике и ненависти подняться легко, а на конструктиве – трудно. Но Украине очень нужно, чтобы кто-то это сделал...

Владимир Дубровский, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: Росcия война Украина Разведение сил Путин
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