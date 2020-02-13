Еще до принятия законопроекта о дезинформации мы становимся свидетелями очень показательного прецедента.

По решению суда полиция пытается заблокировать 5 интернет-СМИ. Без обвинительного приговора об их противоправной деятельности и без объяснения причин блокировки.

Что это – частная инициатива Главного следственного управления Нацполиции, которое ведет это дело, или глобальное тестирование властью механизма влияния на СМИ в будущем?

Попробуем разобраться.

Печерский райсуд Киева принял решение заблокировать доступ к 59 веб-сайтам. Из них – 5 сайтов онлайн-изданий, остальные – сайты букмекерских компаний и онлайн-казино.

Полный перечень содержится на официальном сайте НКРСИ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации).

Само решение, на которое ссылаются в Нацкомиссии, на данный момент отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.

Уголовное производство №12019000000000599, в рамках которого принято решение, расследуется Главным следственным управлением Нацполиции.

Производство открыто 4 июля прошлого года по признакам преступлений, предусмотренных

частью 1 статьи 203−2 (занятие игорным бизнесом),

частью 2 статьи 200 (подделка документов на перевод, платежных карточек или других средств доступа к банковским счетам, электронных денег),

частью 2 статьи 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Каким образом под эти статьи попали 5 информационных сайтов, и почему ГСУ НПУ их решило поставить в один ряд с букмекерскими конторами и казино – на первый взгляд совершенно непонятно.

Нацполиция ситуацию не комментирует.

Однако все в этом ребусе становится ясным, если вспомнить аналогичную ситуацию, которая произошла прошлым летом. С теми же исполнителями: ГСУ НПУ и Печерским судом.

Напомню, 23 июля судья Сергей Вовк вынес решение, которым обязал украинских интернет-провайдеров и мобильных операторов заблокировать 18 интернет-СМИ. На всех этих площадках были опубликованы критические материалы о заместителе начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгении Шевцове, его жене Алене Дегрик и семейном бизнесе.

Нынешняя попытка блокировки – зеркальное отражение прошлогодней. С той лишь разницей, что тогда блокировались только сайты СМИ. А сейчас медиа-площадки решили заблокировать в комплекте с казино и букмекерами. И этому тоже есть логическое объяснение.

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Дегрик – владелица финтех-империи, занимающейся онлайн-платежами, в том числе международными. За последние 5 лет эта империя стала одним из главных игроков на рынке и одним из главных операторов, скажем так, финансовых схем.

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Компании из этой империи неоднократно становились фигурантами уголовных производств по отмыванию средств (в том числе от игорного бизнеса), уклонению от уплаты налогов, фиктивному предпринимательству и так далее.

Несмотря на это, НБУ очень благосклонно смотрел на деятельность этой империи и даже присвоил семейной платежной системе "Лео" статус международной. Возможно, такая благосклонность была связана с дружбой Дегрик с дочерью главы НБУ Татьяной Смолий.

Так вот все СМИ, которые ГСУ НПУ пыталась блокировать летом прошлого года и сейчас, писали о впечатляющем благосостоянии полицейского чиновника, его участии в сомнительных схемах семейного бизнеса, а также об атаках на конкурентов этого бизнеса с помощью следственных инструментов Нацполиции – заведения дел, обысков, блокирования работы и прочего "кошмаринга".

Переходим к самому интересному.

Почему сейчас неугодных сайтов СМИ только 5, и блокировать их хотят вместе с казино? А потому что таким способом Шевцов одним движением отмывает свою репутацию, цензурирует компромат и расправляется с конкурентами под соусом борьбы с нелегальным игорным бизнесом.

скріншот з сайту нацкомісії . клікніть на зображенні, щоб відкрити у більшому розмірі

Сайтов СМИ "всего" 5, потому что именно эти сайты находятся в топе выдачи Гугла по запросам "Евгений Шевцов" и "Алена Дегрик".

Это, по-видимому, и есть первая и единственная причина их блокировки. А вторая группа интернет-страниц – игорные сайты конкурентов семейного бизнеса.

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Отмечу, что семья Шевцовых вот уже несколько лет выступает открытым врагом журналистов. Иллюстрацией к этому утверждению служат многочисленные иски к СМИ. При этом кем-то активно финансируются черные анонимные пиар-кампании против тех, кто публично критикует Шевцова.

Характерной особенностью этих кампаний является то, что их адресатами становятся не только "враги" полицейского чиновника, но и члены их семей.

Так, например, произошло с ученым и профессором института журналистики Валерием Ивановым, против которого была организована настоящая травля. Случилось это после того, как группа журналистов, в которую входил сын профессора, опубликовала расследование о господине Шевцове.

Несмотря на свою социальную токсичность, очевидный конфликт интересов, фигурирование компаний семейного бизнеса в уголовных производствах, он до сих пор занимает высокий пост в Нацполиции.

Более того, Шевцов недавно вышел в публичное пространство, завел страницу в Фейсбук, где "полемизирует" с журналистами, угрожая им "общественными работами" после запуска закона о дезинформации.

Так чем же является решение суда о блокировке сайтов СМИ – частной инициативой зарвавшегося чиновника или спланированным тестом власти? Склонен полагать, что чем-то средним.

Родитель самой технологии – закрывать издания с неугодными материалами – явно Шевцов. А вот то, что ему дают это делать и держат на должности, несмотря на токсичный шлейф, может говорить о том, что Шевцова используют как зонд, которым проверяют реакцию общества.

Если будет скандал, то можно интерпретировать действия Шевцова как эксцесс исполнителя. А если нет – то, согласитесь, ведь насколько удобное ноу-хау. Написали про вас что-то нехорошее – обращаетесь в Нацполицию, возбуждаете дело, потом обращаетесь в суд, и опа – сайта, который написал нехорошее, уже не существует.

P.S.: Исключительно для коллег заместителя начальника ГСУ Нацполиции. В комментариях к одному из последних постов Шевцова у меня состоялся диалог с одним из его коллег из Нацполиции. Он написал, что Евгений – достойный человек и профессиональный сотрудник. Я спросил, является ли профессиональным и достойным для сотрудника Нацполиции вбрасывать фейки, разгонять компромат и заниматься шантажом?

Очень показательно, что собеседник не оспаривал, что Шевцов действительно этим занимается. А просто ответил, что это, мол, личные его дела, а профессионал он большой и отстаивает интересы ведомства.

Похоже, что Шевцов потратил немало усилий, чтобы именно так выглядеть перед коллегами. Ну да, занимаюсь токсичными вещами, которые дискредитируют всю полицию, но это "личняк". Меня обидели.

Хочу спросить у коллег Евгения: а вам не кажется, что вами просто манипулируют, просто используют, заставляя прикрывать разборки Шевцова? И что никакой это не "личняк", а голые бизнес-интересы Шевцова на многие миллионы, которые он продвигает, используя свою должность и вашу, иногда очень наивную, поддержку.

Маси Найем, специально для УП

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