Наші партнери, управління з координації гуманітарних проєктів ООН (ОСНА), презентували 2 документи: План гуманітарного реагування та Огляд гуманітарних проєктів.

Ці доповіді є стратегічними та надзвичайно важливими, оскільки фактично визначають пріоритети нашої гуманітарної співпраці як з усіма підрозділами ООН, так і з іншими партнерами.

Ми вдячні всім нашим гуманітарним партнерам, хто на 6 році війни продовжують допомагати Україні у реагуванні на актуальні гуманітарні виклики. Ми цінуємо професійну підтримку, глибоке розуміння сутності наших проблем, бажання і готовність керівництва ОСНА до допомоги.

Проте, щоби вирішити будь-яку проблему, потрібно докопатися до її першопричини. Наша логіка така. Більше 70 років Україна жила без війни. Шість років поспіль ми живемо в інших реаліях.

Хибно вважати, що жертвами війни є 5 мільйонів мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ), прифронтової зони та внутрішньо переміщені особи (ВПО) (як про це зазначається у звітах наших партнерів).

Жертвами війни на Донбасі та окупації Криму є все населення України та ті українці, що змушені були виїхати за межі держави у пошуках кращого життя.

Пам'ятаємо, до війни населення нашої держави складало 46 мільйонів. За останніми експертними оцінками уряду, на контрольованій території проживає близько 37 мільйонів. Фактично з 9 мільйонами своїх громадян держава втратила зв'язок.

Я не буду вкотре деталізувати статистику безпосередніх наслідків військової агресії, анексії Криму і окупації частини Донбасу. Тенденції досить показово зафіксовані у докладі ОСНА.

Для нас кожен громадянин, який відчуває неефективні державні послуги – дороговказ для роботи.

Наша основна мета в цьому напрямку – ефективна реінтеграція наших людей (незалежно від місця їхнього проживання) до українського культурного і правового простору. Це стосується і громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях, і внутрішньо переміщених осіб, і тих українців, які змушені були виїхати з України в пошуках стабільності.

Хочу підкреслити основні пріоритети роботи команди Міністерства в напрямку реінтеграції наших громадян (насамперед) та територій, забезпеченні гуманітарних потреб тих верств населення, які цього потребують.

Питання задоволення базових потреб людини.

Війна в Україні триває 6 років. На жаль, державні інституції донедавна працювали у форматі надзвичайних ситуацій. Звідси – відсутність комплексної стратегії, певна хаотичність дій, розбалансованість проєктів.

В цей час була дуже важливою допомога наших партнерів, які змушені були працювати разом із нами в режимі "гасіння пожеж". Прийшов час констатувати: реінтеграція людей і територій, війна на сході має затяжний характер.

Державі потрібно переходити від виключно ургентних методів реагування до програм розвитку.

І в цьому прагненні ми знаходимо розуміння наших партнерів.

Ми вивчили досвід міжкластерного співробітництва і пропонуємо нашим партнерам більш активну координуючу роль держави. Зокрема й у питанні верифікації потреб.

Ефективність державних публічних послуг.

Наша команда ставить собі за мету максимально спростити доступ громадян з тимчасово окупованих територій до основних державних послуг – адміністративних, освітніх, медичних.

Наприкінці минулого року ми суттєво спростили процедуру перетину лінії розмежування, вирішивши цілу низку актуальних життєвих потреб наших громадян, що змушені жити на тимчасово окупованих територіях.

Результат можна побачити вже сьогодні – збільшилась кількість перетинів КПВВ у Донбасі, а також перевезення товарів.

На найближчому засіданні уряду ми зробимо ще один крок в цьому напрямку.

Інвестиції в інфраструктуру.

Команда уряду разом з експертами формує нову ефективну програму інвестиційного розвитку регіону, роблячи ставку на інфраструктурні проєкти, які також з часом можуть призвести до зміни економічної структури регіону, покращити екологічну ситуацію.

Один із таких перспективних проєктів сьогодні опрацьовується нами разом із Світовим банком. Мова йде про розвиток транспортної та логістичної інфраструктури, підтримка сільськогосподарських проєктів у Луганській області.

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Інформаційна складова.

Російська агресія розпочалася не з анексії Криму та окупації частини Донбасу. Вона розпочалася задовго до того в інформаційному середовищі. Із засилля російських серіалів на українському ТВ-просторі, з відвертої та прихованої пропаганди.

Гібридна війна – реалії сьогодення.

Останній найбільш показовий випадок – ситуація із провокативними бордами в Києві. Бойові дії переносяться з Донбасу до столиці.

Не слід забувати відому фразу Бісмарка: війну виграють не генерали, а шкільні вчителі та священники. Це – про гібридні інформаційні кампанії.

Житлові програми.

Міністерство розробило та вже розпочало реалізації комплексних програм компенсації за зруйноване житло, а також цілу низку житлових програм для переселенців.

Зокрема, буде створений та актуалізований реєстр зруйнованого житла. В бюджеті поточного року передбачено більше 40 млн грн на виплату компенсацій.

Що стосується житла для ВПО, то ми також вже перейшли до стадії реалізації окремих проєктів. Мова йде про співфінансування з місцевими громадами та про пільгове іпотечне кредитування.

Протимінна діяльність.

Вже найближчим часом ми завершимо роботу над урядовим законопроєктом, який має унормувати низку актуальних питань.

Наступний крок – стратегія протимінної діяльності.

Також вже сьогодні ми працюємо над переформатуванням та актуалізацією інформаційного напрямку.

Робота з незаконно ув'язненими.

Цей напрямок став для нас також пріоритетним. Розпочали ми з формування списку ув'язнених, його верифікації.

Вже попередня активність говорить про існування щонайменше 400 громадян України, які незаконно позбавлені волі на ТОТ Донбасу, 133 – в Криму та Росії.

Ці цифри потребують уточнення. За ними – долі реальних українців, про кожного з яких має пам'ятати й турбуватися держава.

На досвіді роботи з крайніми звільненими, ми розробили дорожню карту реагування органів державної влади при звільненні військовополонених та незаконно ув'язнених цивільних осіб.

…

Це проміжні результати роботи нашої команди за останні півроку. Ці стратегічні принципи будуть реалізовуватися в напрямку реінтеграції людей та територій послідовно та ефективно. Незважаючи на формат роботи державних інституцій, до функціоналу яких будуть віднесені ці питання.

Але головний висновок, який винесла наша урядова команда: вирішення питання реінтеграції потребує насамперед політичної волі, рішучості, ефективного міжсекторального співробітництва та взаємодії різних органів влади. І координувати таку роботу має відповідний віце-прем'єр-міністр.

Ми робимо все, щоб об'єднати нашу країну, відновити мир та спокій. І хочемо розраховувати на підтримку з боку наших гуманітарних партнерів.

Оксана Коляда, для УП

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